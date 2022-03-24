疫情．最新｜衞生署：確診徘徊在高水平　看不到持續一路向下趨勢

今日(24日)增13074宗確診個案，有3間院舍爆發，共61人染疫，累計3501宗院友死亡個案。今日增加201宗死亡個案，死亡率上升至0.6%。



第五波疫情居高不下，昨日（23日）新增12,240宗確診個案，連續四日的單日確診宗數少於1.5萬宗，為近一個月低位。不過衞生防護中心總監徐樂堅指有些市民根本沒有檢測，數字未必完全反映真實情況，而曾爆Omicron疫情地區，在高位平台期都有上下波幅，叫作震盪性下降。第五波個案累積1,075,519宗確診，死亡率達0.59%。



昨日疫情報道總覽：

▼3月23日 翠屏北邨翠梅樓圍封檢測▼



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▼3月23日 黃大仙東頭邨貴東樓圍封檢測▼



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▼3月23日 彩虹邨翠瓊樓圍封檢測▼



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【17:22】第五波疫情已逾3個月，中央援建的社區隔離設施陸續啓用，其中位於元朗潭尾的社區隔離設施今（24日）交付，特首林鄭月娥致辭時指，中央對特區有求必應，短短三周已落成六個社區隔離設施，連同仍在興建的竹篙灣及啟德前跑道區長期隔離設施，將合共提供近4萬個床位，其規模之大、建築速度之快前所未見，相信是建築界創舉，亦將會進入抗擊疫情史冊。

【17:20】歐家榮表示，文憑試考生安排，政府稍後會交代，如有考生感染或成為密切接觸者的安排、處理，相信文憑試都是一個學生人生好重要的里程，若盡量可以，政府會盡一切努力希望佢哋可以考試，去年都有做，在檢疫中心可以考，今年要等政府稍後公布，會提供專業意見，確保考生若染疫或成為密切接觸者，如何避免出現風險及交叉感染。

【17:07】第五波疫情未緩和，政府今日（24日）表示，有5區、涉至少27個屋苑污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會由明日（25日）起陸續向有關地點約12萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約12萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【17:05】李立業表示，不單止新冠肺炎，任何情況，建議市民如有不適就要求醫，特別如出現氣促、持續高燒、精神錯亂有、抽筋、胃口非常差，要去醫院求醫。

【16:57】歐家榮表示，過去4至5日，徘徊1.2至1.4萬宗新增個案，比先前三月頭及再早，水平上有少少回落，但似返過去數日，看不到持續下降趨勢，徘徊在較高水平，會密切觀察，單看一兩日數字難看趨勢，每日數字上總有波幅，現時睇過去7日，似乎停滯在萬多宗水平，「睇唔到持續一路向下趨勢」，大家都要謹慎，高水平即社區有不斷持續傳播，若市民放鬆，可能會出現反彈情況。

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【16:40】醫院管理局總行政經理李立業表示，今日有幾宗年輕死亡個案：

1)45歲印傭，已打兩針復必泰，沒有任何病歷，發燒、打冷陣，胃口差，3月21日開始不適，22號急轉直下不清醒，送廣華急症，途中已不醒，經急救有心跳脈搏及入院，入院篩查發現快測陽性，但情況持續差，3月23日死亡，個案已轉介死因研究庭。

2)24歲男性，打兩針疫苗，有長期病，末期癌症，接受化療，3月18日因抽筋去屯門醫院急症室，測試陽性，病情差，3月23日過世。

3)48男病人，無打針，本有長期病患，3月1日染新冠，情況經一段時間慢慢差，3月22日發現血含氧差，用藥未好轉開類固，3月23日過身。

4)53女病人，無打針，有末期癌症，1月31日瑪嘉烈醫院急症室入院，當時有腰骨痛及下肢無力，相信脊髓受壓，入院治療脊髓受壓，3月1日染疫，有肺炎症狀，3月15日開始差，要氧氣治療，3月23日過身。

5)55男病人，無打針，有長期病，瑪麗醫院急症室3月5日入院，快測陽性，因跌傷入院，發覺有肺炎，入院惡化，3月23日死亡。

6)55女病人，長期病，住院舍，因為抽筋入院，入院後發現新冠陽性，情況一路轉差，在3月23日下午過身。

7)56男病人，無打針，有末期癌，3月3日入伊利沙伯醫院，氣促，已知新冠陽性，有肺積水，之後有氣促，情況轉差，3月23日晚上過身。

【16:38】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日(24日)增13074宗確診個案，有3間院舍爆發，共61人染疫，累計3501宗院友死亡個案。今日增加201宗死亡個案，死亡率上升至0.6%。

【16:24】政府今日（24日）下午圍封荃灣梨木樹（二）邨葵樹樓、深水埗南昌邨昌頌樓及香港仔鴨脷洲邨利澤樓。政府解釋，上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，料明午完成行動。

【15:14】本港昨日（23日）新增12,240宗確診個案，成近一個月以來最低，但「疫廈」數字持續增加。衞生防護中心更新確診大廈名單，過去兩周累計共有6,001座大廈上榜。新上榜的「疫廈」逾千座，較前日（22日）急增三倍，當中以佔近兩成的港島東區淪重災區，單日新增217座，當中包括維港頌、豪廷峰等；而油尖旺及元朗區亦各有逾百座大廈上榜。

【12:22】希慎興業和華懋集團早前向政府借出銅鑼灣加路連山道的地皮，以興建短期社區疫苗接種中心。公務員事務局今日（24日）表示，該疫苗接種中心將於下周二（29日）啟用，為12歲或以上人士提供復必泰疫苗接種，市民明早（25日）9時起開於網上預約打針。

▼3.24 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



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【11:55】林鄭月娥表示，香港目前仍是有吸引力的國際金融中心，仍是國際空運中心，是適宜工作及居住的地方。有信心疫情過後，香港可吸引好多世界各地人才來港，無論金融界定科技界，吸引各地人才來港大學工作。第5波疫情過去2個月，中央比了好多支援，港人都好合作，相信可打贏仗。各地政府採取應對疫情措施都不同，不是一套個個地方都適用，有不同做法，所以要我們揀行A路或B路是無意義，以香港福祉為依歸做決定。

到港限制方面已恢復，例如空運，香港仍然會考慮如何與內地在陸路通關，會參考香港人意願與內地措施。不少港人因商務、個人原因想返內地，原本去年底已盡好大努力希望爭取免檢疫返大陸，原本已接近通關。疫情過後，會即刻重啟與內地討論。至於世界各地，已宣布取消禁飛令，受影響人士可以回港，盡量希望用實際措施幫香港，包括與內地及國際聯繫。

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【11:45】林鄭月娥表示，疫苗通行症是手段，為提高接種率，無辦法強制接種，但會令人在日常生活有不便，而有誘因去接種。行駛通行證，會考慮如有必須緊急地方及服務市民要去及得到，要認真考慮適用地方，如急症室、醫院、老人家去診所覆診要攞藥等，暫時無計劃將通行證在這些地方加諸於病人。但醫管局職員就要，要打針先才進入這些處所提供服務。

【11:44】因污水檢測呈陽性而被圍封強制檢測的大廈，今日（24日）起陸續解封，黃大仙彩虹邨翠瓊樓率先在早上11時解封，行動中有1,114居民檢測，並揪出43宗陽性和14宗不確定個案，陽性比率為3.9%，較往日的圍封大廈比率低。

【11:37】林鄭月娥表示，昨日在立法會會議員上，議員問得好具體，緊急法用在那方面及用幾多次，當時行會訂立緊急法凌架法規，授權予政務司司長，所以更準確回覆應由政務司司長辦公室發出，下午都出左批3方面，個3方個我都清楚。如內地建築起落馬洲，起通道、亞博內地醫護不需受醫療規例限制，如醫護註冊；三是支援安老院，安老院取牌要在安老院內服務，是完全清楚，但立法會得3分鐘，我要短問短答，而不是我不知道。

【11:30】食物及衞生局局長陳肇始表示，感謝中央捐贈支援採購3款抗疫中成藥，3方面預防治療康復工作，聯同醫管局及中醫業界持份者總動員推工作：

1)預防：醫管局中醫診所教研中心全港在18區有18間診所，提供中醫門診服務，不時聯同地區康建站舉辦活動。

2)中醫藥發展基金約5億元，優先批出同防疫有關項目，如中醫防感染服務、提供中醫防感染設備、鼓勵用科技遙距診療。

浸會大學因香港氣候及新冠特徵制造防感方，是中醫顆粒沖劑，政府樂意提供便利及統籌派發防感方。

【11:23】高拔陞表示，指定診所過去幾日需求有減少，23間指定診所，每日可預約4000多個籌，最高峰3月中最多3900幾人使用，昨日只有3300多人使用，昨日使用率是87%，顯示籌是足夠，建議確診者有病徵、符合條件，都可預約。關愛籌方面，預留了一半籌，昨日關愛籌只有700至800人預約，相信預約無大問題。

【11:15】醫院管理局行政總裁高拔陞表示，過去幾星期加很多病床轉照顧新冠病人，佔超過一半，1.1萬張新冠床，轉加定點醫院，特別是伊利沙伯醫院，急症室會安排收治，今早數據，醫院、亞博等約有9000多位病人接受治療，早前疫情嚴重，最多有近二千人等入院，今早整體在急症室，等候超過12小時少於100位病人；早前最困難的伊利沙伯醫院最高峰有300至400人等，今早見到是單位數字，情況有明顯改善。

感謝內地醫護支援，短時間熟習運作，週一近400人已全面投入工作，提升治療能力。早前因亞博人手限制，照顧多長者，及要個人護理，只能收250病人，現有內地幫，今早已可以增至360多位病人。雖然好短時間，但兩地醫護合作非常暢順，期望1至2星期內再提升接收能力。

【11:10】第五波疫情下，失業率攀升至4.5%，政府日前公布臨時失業支援計劃詳情，合資格者可獲一筆過1萬元資助昨日（23日）起接受申請。政策創新與統籌辦事處總監何珮玲今早（24日）於港台節目表示，至今接獲近10萬人申請，並承認昨日電話熱線的需求大，會研究加強服務解答市民疑問。問到為何宗教場所被勒令關閉，但其停薪留職的職員不能領取資助，何表示，宗教場所主要收入來至捐獻，疫情下影響較細。

【11:00】特首林鄭月娥表示，已有近400內地醫療人員抵港，滯留急症室病人大降。她指，昨天傍晚與抵港幾批內地專家再開會，過去一段時間措施是為進一步推動「3減3重1優先」打下堅實基礎，收到好效果，但現時每日有200多例死亡報告，醫院病人長者比例高，危重風險高，長者打兩針水平不夠高，老人院感染時有發生，建議一定不能放鬆。

她指，特別針對中醫藥在抗疫的應用，已向中央提出，希望另派一隊內地中醫專家支援香港抗疫，包括已來港的張明德教授，是廣東省著名中醫、廣東省中醫院副院長、廣州中醫藥大學副校長。同意內地專家所講，參考內地用中醫藥抗疫是適用於香港，香港應充分借鑒內地抗疫經驗，運用中醫藥可治療香港疫情；若有另一支中醫團隊來港，將對香港好極大幫助。

【10:30】中學文憑試以4月22日為開考目標，惟疫情至今未止，部份考生擔心成密切接觸者而無法應考，教育局擬設特別考場供他們使用。教育局局長楊潤雄今早（24日）於港台節目表示，正研究設立特別考場，會優先安排予密切接觸者，因為他們始終未確診風險較低；確診者則有一定困難，過往未有相關安排，需要考慮傳染風險，而且實際操作上未必一定可行，仍然在研究中，例如考生於應考當天快速測試陽性，能否有閉環方式送到隔離中心應考，當中有一定難度。他表示，如學生於隔離中心應考，期間就未必可回家。

【08:00】全球新冠肺炎疫情反覆，港府今年初起對美國、英國、加拿大等九個國家實施「禁飛令」。16歲的港人黃同學目前於英國留學，其外公早前在港染疫離世，不過由於禁飛令，令他錯失見親人最後一面。政府宣布4月1日解禁，他希望能回港趕赴喪禮，但目前即使買到極少數量的航班，仍未訂到檢疫酒店，令他很徬徨，「好擔心會唔會連喪禮都去唔到。」他希望當局容許返港人士，在符合特定條件時可家居檢疫，免除訂酒店之苦。

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▼3月23日 沙田乙明邨明耀樓居民接受強制檢測▼



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【07:30】新冠病毒第五波本港截至周二（22日）有107.6萬人確診，佔本港740萬人口的14.5%；同期共有6,364名患者不治，佔確診者0.6%。

香港的死亡人數佔人口比率為為0.09%，即平均每一萬人中，有9人染疫死亡，雖然比歐美部份國家為低，但比率在東亞及東南亞卻僅次於馬來西亞，為亞洲四小龍中最慘烈，比韓國及新加坡分別高2及3.5倍，更與只有853名患者不治的台灣比不上，本港死亡人數佔人口比率也比日本高3.5倍。

【07:00】本港疫情沒完沒了，政府早前公布，繼去年首次派發電子消費券後，今年再向市民派發第二輪，金額更加碼至1萬元。《香港01》接獲消息指，電子消費券最快將於4月7日派發。惟市民須注意的是，若電子錢包帳戶已失效，或去年登記的八達通卡已遺失，最遲於本周五（25日），須填妥及郵寄表格，以更改電子帳戶或八達通卡。

▼3月23日 市民經港珠澳大橋前往內地或澳門▼



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▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼



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▼3月23日 登記臨時失業支援金十步曲▼

