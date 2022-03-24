封區｜彩虹邨翠瓊樓早上解封　揪43宗陽性個案　確診率僅3.9%

因污水檢測呈陽性而被圍封強制檢測的大廈，今日（24日）起陸續解封，黃大仙彩虹邨翠瓊樓率先在早上11時解封，行動中有1,114居民檢測，並揪出43宗陽性和14宗不確定個案，陽性比率為3.9%，較往日的圍封大廈比率低。



▼3月23日 彩虹邨翠瓊樓圍封檢測▼



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政府昨日圍封黃大仙彩虹邨翠瓊樓，期間共1,114居民接受檢測，當中發現43宗陽性和14不確定個案，陽性比率為3.9%，較往日的圍封大廈比率進一步降低，衞生防護中心會安排跟進有關個案。

另外，政府亦派員到翠瓊樓內，到訪735戶，當中102在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。該廈已於今早11時完成強制檢測行動，政府人員在「受限區域」內進行執法行動，確認大廈內的居民已接受檢測。

▼3月23日 黃大仙東頭邨貴東樓圍封檢測▼



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▼3月23日 翠屏北邨翠梅樓圍封檢測▼



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▼3月23日 沙田乙明邨明耀樓居民接受強制檢測▼



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政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款1萬元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款，即2.5萬元及監禁六個月。