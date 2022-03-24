自行檢測｜美田邨、宏福苑等多區屋苑污水陽性　12萬人獲派快測包

第五波疫情未緩和，政府今日（24日）表示，有5區、涉至少27個屋苑污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會由明日（25日）起陸續向有關地點約12萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約12萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，發現於多個地區檢測到污水呈陽性結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。民政事務處將於明日起向5區居民派發快速抗原測試包，包括：

1. 大埔區 — 宏福苑、寶鄉邨，安富道及仁興街附近一帶住宅

2. 元朗區 — 溱柏、翹翠峰、朗城滙、怡豐花園、原築、朗景臺、柏麗豪園、翠韻華庭、御庭居、華翠豪園、瑧頤、藝典居、仁翠苑、保輝樓，青山公路洪水橋段附近一帶住宅

3. 東區 — 七姊妹道、丹拿道及錦屏街附近一帶住宅

4. 北區 — 花都廣場、景盛苑、欣盛苑、綠悠軒、海聯廣場、帝庭軒、囍逸及嘉宏中心

5. 沙田區 — 美田邨、美林邨及美盈苑

政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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