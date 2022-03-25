最新疫情｜高位徘佪未見下降趨勢　遺失八達通最遲今日登記消費券

第五波疫情雖有回落，但確診個案維持高水平。昨日（24日）新增13,074宗確診個案，多201人死亡，死亡率上升至0.6%。當局指疫情高位徘佪未見下降趨勢。

消費券2022，若遺失八達通或已註銷電子錢包，最遲今日（25日）內要登記。



【00:00】因應多宗新冠肺炎陽性檢測個案，本港周四（24日）有十個指明地方被納入強制檢測公告，當中公屋大廈佔九個，沙田、屯門和黃大仙區各有兩處在名單上。

▼3月24日 深水埗南昌邨昌頌樓圍封檢測▼



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▼3月24日 鴨脷洲邨利澤樓圍封檢測▼



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▼3.24 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



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▼3月23日 沙田乙明邨明耀樓居民接受強制檢測▼



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▼3月23日 市民經港珠澳大橋前往內地或澳門▼



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▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼



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▼3月23日 登記臨時失業支援金十步曲▼

