最新疫情｜高位徘佪未見下降趨勢　遺失八達通最遲今日登記消費券

第五波疫情雖有回落，但確診個案維持高水平。昨日（24日）新增13,074宗確診個案，多201人死亡，死亡率上升至0.6%。當局指疫情高位徘佪未見下降趨勢。
消費券2022，若遺失八達通或已註銷電子錢包，最遲今日（25日）內要登記。
【00:00】因應多宗新冠肺炎陽性檢測個案，本港周四（24日）有十個指明地方被納入強制檢測公告，當中公屋大廈佔九個，沙田、屯門和黃大仙區各有兩處在名單上。
▼3月24日 深水埗南昌邨昌頌樓圍封檢測▼
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▼3月24日 鴨脷洲邨利澤樓圍封檢測▼
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DSE｜楊潤雄：特別考場先供密切接觸者 確診考生考期內或未可回家失業支援｜首天收近10萬宗申請 宗教場所收捐獻 員工不符資格封區｜翠瓊樓、貴東樓及祐寧閣等4廈解封 揪194陽性 比率約4.4%林鄭︰已請求中央另派中醫專家隊援港 內地中醫藥抗疫適用於香港
▼3.24 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼
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學界料小學幼稚園4月難達九成學生打兩針 全日課要考慮午餐安排疫情｜急症室迫爆大幅緩和 內地醫護支援 亞博館增收至360人疫苗｜加路連山道接種中心3.29啟用 明可預約 青衣站改打復必泰實驗室檢測需求量降 林鄭：無謂將能力留在港 相信承辦商會處理
▼3月23日 沙田乙明邨明耀樓居民接受強制檢測▼
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▼3月23日 市民經港珠澳大橋前往內地或澳門▼
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元朗潭尾社區隔離設施落成 三周內建六個 林鄭月娥：階段性成果財庫局千人統籌9次圍封強檢 首穿保護裝會計主任：感受醫護辛勞教育局製自學資源網 讓學生利用假期接觸藝術 並設比賽及活動增13074確診201人亡 高位徘佪未見下降趨勢 45歲印傭昏迷兩日亡
▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼
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抗疫｜新世界捐贈配對平台募得5萬張餐飲券 2萬快測包下周贈基層封區｜政府圍封4幢大廈 涉污水樣本呈陽性 最快明午解封疫情｜新巴城巴籲放2日無薪假 工會稱已無加班費 少收或達4千自行檢測｜大埔沙田等5區至少27屋苑污水陽性 12萬人獲派快測包
▼3月23日 登記臨時失業支援金十步曲▼
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