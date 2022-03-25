最新疫情｜高位徘佪未見下降趨勢　遺失八達通最遲今日登記消費券

撰文：林穎嫺 黃金棋 孔繁栩 李慧娜 何瑞芬 王潔恩 鍾妍 梁思行 馬煒傑 黃煦緻
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第五波疫情雖有回落，但確診個案維持高水平。昨日（24日）新增13,074宗確診個案，多201人死亡，死亡率上升至0.6%。當局指疫情高位徘佪未見下降趨勢。
消費券2022，若遺失八達通或已註銷電子錢包，最遲今日（25日）內要登記。

消費券2022｜遺失八達通或已註銷電子錢包留意　最遲今日內要登記強制檢測｜10幢住宅上榜　包括乙明邨、大興邨、竹園北邨、鳳鑽苑

【00:00】因應多宗新冠肺炎陽性檢測個案，本港周四（24日）有十個指明地方被納入強制檢測公告，當中公屋大廈佔九個，沙田、屯門和黃大仙區各有兩處在名單上。

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▼3月24日　深水埗南昌邨昌頌樓圍封檢測▼

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疫情｜袁國勇稱開學前應為大部份學童打針　暫難見疫苗通行證成效政府抽驗近1.2萬快測陽性呈報者　170人覆核陰性　1人疑虛報資料全港120間郵政局3.28起回復正常開門時間　恢復本地郵政速遞

▼3月24日　鴨脷洲邨利澤樓圍封檢測▼

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DSE｜楊潤雄：特別考場先供密切接觸者 確診考生考期內或未可回家失業支援｜首天收近10萬宗申請　宗教場所收捐獻　員工不符資格封區｜翠瓊樓、貴東樓及祐寧閣等4廈解封　揪194陽性　比率約4.4%林鄭︰已請求中央另派中醫專家隊援港　內地中醫藥抗疫適用於香港

▼3.24 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼

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學界料小學幼稚園4月難達九成學生打兩針　全日課要考慮午餐安排疫情｜急症室迫爆大幅緩和　內地醫護支援　亞博館增收至360人疫苗｜加路連山道接種中心3.29啟用　明可預約　青衣站改打復必泰實驗室檢測需求量降　林鄭：無謂將能力留在港　相信承辦商會處理

▼3月23日　沙田乙明邨明耀樓居民接受強制檢測▼

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疫苗通行證｜林鄭首澄清：暫無計劃擴展至公立醫院、診所病人TVB指疫情影響製作　通訊局豁免3間免費台本地製作節目要求3個月確診大廈｜單日增逾千幢疫廈　上榜累計破6千　港島東淪重災區

▼3月23日　市民經港珠澳大橋前往內地或澳門▼

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元朗潭尾社區隔離設施落成　三周內建六個　林鄭月娥：階段性成果財庫局千人統籌9次圍封強檢　首穿保護裝會計主任：感受醫護辛勞教育局製自學資源網　讓學生利用假期接觸藝術　並設比賽及活動增13074確診201人亡　高位徘佪未見下降趨勢　45歲印傭昏迷兩日亡

▼3月23日　市民登記政府臨時失業支援計劃▼

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抗疫｜新世界捐贈配對平台募得5萬張餐飲券　2萬快測包下周贈基層封區｜政府圍封4幢大廈　涉污水樣本呈陽性　最快明午解封疫情｜新巴城巴籲放2日無薪假　工會稱已無加班費　少收或達4千自行檢測｜大埔沙田等5區至少27屋苑污水陽性　12萬人獲派快測包

▼3月23日　登記臨時失業支援金十步曲▼

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