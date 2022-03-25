直播｜下月初向全港300萬家庭派防疫包　內含KN95口罩、快測包等

撰文：林穎嫺 黃金棋 孔繁栩 李慧娜 何瑞芬 王潔恩 鍾妍 梁思行 馬煒傑 黃煦緻
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第五波疫情雖有回落，但確診個案維持高水平。昨日（24日）新增13,074宗確診個案，多201人死亡，死亡率上升至0.6%。當局指疫情高位徘佪未見下降趨勢。
消費券2022，若遺失八達通或已註銷電子錢包，最遲今日（25日）內要登記。

【11:27】林鄭月娥表示，第五波開始前，硬件設施多方面不足，2個月前港府面對挑戰和困難，得到中央支援及各界努力，內地專家梁萬年指盡量爭取做到床等人，10日前做不到，但現時做到床等人、針等人，是好現象好。興建6個隔離設施，包括潭尾，6個共提供2萬床位，令早前緊張做隔離酒店負重減少，但另一種需求是返港人士需要，不斷將當時可提供設施做得最好。看設施使用率低與高，未能完全掌握疫情，呼籲不要這樣看使用率，有足夠設施滿足不同人需要。

【11:22】民政署全面開展居家支援物資派發，為18區居家隔離人士提供上門派發服務，如特別需要如奶粉、尿片會安排特別派送。3月14日從社署接手後，至今日已派4.6萬袋予1.6萬家庭，有特別需要可安排即日派送。涵蓋18區，由於工作龐大，民政署、地區團體做快做好，抽調康文署組成愛心派發隊，收到求助個案就會派。

【11:19】署理民政事務局局長 陳積志表示，計劃本月30日開始工作，首先包裝工序，動員1萬名義工及公務員。隨即開始派發， 4月初向18區隨市民派發，目標7日內完成派發工作，途徑包括：

1)房屋署向公營房屋派發

2)私營房屋透過業主立案法團、管理公司派

3)義工及公務員團隊向基層家庭派發

4)鄉事委會向鄉郊地區派發

5)全港18區設立發放點讓市民領取

【11:15】林鄭月娥表示，接近300萬家庭都會有防疫包，加强市民的防疫意識，除有醫療物資，有衞生防護中心印的資訊小冊子或叫防疫錦囊，希望市民使用快測包，能夠做到早發現，確診人士得到分流分層。亦有加强個人防護的KN95口罩。特別呼籲快測包，希望市民收到快測缶可以更加頻密使用。

【11:04】特首林鄭月娥表示，將向全港家庭派發防疫包，之前提及。保障香港醫療物資供應的重要，中央提出的重點項目，醫療物資。

四方面工作：

1)派發前綫人員，不只是政府内部人員派發物資。只要是高接觸、高暴露風險，都會派防護裝備，包括快測包參與抗疫義工，向前線義工每天派200萬包，包括清潔工、保安。

2)有270次圍封强制檢測，一共38萬位居民接受强制檢測，提供食物包，還有醫療物資。

3)針對確診者及緊密接觸者，派抗疫物資包，2月下旬開始，派發52萬。沒有滯後情況，第二天已經可以送到。

4)污水陽性大廈居民派快測包，整體派發超過1000萬快測包。

【10:51】多幢因污水檢測呈陽性而被圍封強制檢測的大廈，今日（25日）陸續解封，包括深水埗南昌邨昌頌樓，共約501名受檢居民中，發現7宗陽性個案，呈陽性比率為1.4%，較以往圍封大廈低。

封區｜翠屏邨翠榆樓等4廈解封共167宗初陽　南昌邨昌頌樓1.4%染疫

【10:18】社署正籌劃外展隊赴院舍接種復必泰疫苗。香港安老服務協會主席陳志育表示，根據過往經驗，長者較傾向接種科興疫苗，較少會選擇復必泰。他又認為，不少長者及家屬在第5波疫情後，明白接種疫苗可有效防重症及死亡，料4月底可達到院舍接種率達九成的目標。

【09:50】社署正籌劃外展隊赴院舍打復必泰，盈健醫療醫務總監鄺健鴻表示技術上絕對無問題，當中最主要是需求問題，在接觸老人家時發現不少都較擔心副作用。另外由於復必泰需稀釋再接種，每次有7支疫苗作接種，或有機會做成浪費，但只要長者肯打，他們都會盡量配合。

社署籌劃外展隊赴院舍打復必泰　醫療集團：技術上絕無問題陳志育：長者傾向打科興　拒接種屬少數　4月院舍接種率可達九成
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【00:00】因應多宗新冠肺炎陽性檢測個案，本港周四（24日）有十個指明地方被納入強制檢測公告，當中公屋大廈佔九個，沙田、屯門和黃大仙區各有兩處在名單上。

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▼3月24日　深水埗南昌邨昌頌樓圍封檢測▼

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疫情｜袁國勇稱開學前應為大部份學童打針　暫難見疫苗通行證成效政府抽驗近1.2萬快測陽性呈報者　170人覆核陰性　1人疑虛報資料全港120間郵政局3.28起回復正常開門時間　恢復本地郵政速遞

▼3月24日　鴨脷洲邨利澤樓圍封檢測▼

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DSE｜楊潤雄：特別考場先供密切接觸者 確診考生考期內或未可回家失業支援｜首天收近10萬宗申請　宗教場所收捐獻　員工不符資格封區｜翠瓊樓、貴東樓及祐寧閣等4廈解封　揪194陽性　比率約4.4%林鄭︰已請求中央另派中醫專家隊援港　內地中醫藥抗疫適用於香港

▼3.24 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼

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學界料小學幼稚園4月難達九成學生打兩針　全日課要考慮午餐安排疫情｜急症室迫爆大幅緩和　內地醫護支援　亞博館增收至360人疫苗｜加路連山道接種中心3.29啟用　明可預約　青衣站改打復必泰實驗室檢測需求量降　林鄭：無謂將能力留在港　相信承辦商會處理

▼3月23日　沙田乙明邨明耀樓居民接受強制檢測▼

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疫苗通行證｜林鄭首澄清：暫無計劃擴展至公立醫院、診所病人TVB指疫情影響製作　通訊局豁免3間免費台本地製作節目要求3個月確診大廈｜單日增逾千幢疫廈　上榜累計破6千　港島東淪重災區

▼3月23日　市民經港珠澳大橋前往內地或澳門▼

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元朗潭尾社區隔離設施落成　三周內建六個　林鄭月娥：階段性成果財庫局千人統籌9次圍封強檢　首穿保護裝會計主任：感受醫護辛勞教育局製自學資源網　讓學生利用假期接觸藝術　並設比賽及活動增13074確診201人亡　高位徘佪未見下降趨勢　45歲印傭昏迷兩日亡

▼3月23日　市民登記政府臨時失業支援計劃▼

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抗疫｜新世界捐贈配對平台募得5萬張餐飲券　2萬快測包下周贈基層封區｜政府圍封4幢大廈　涉污水樣本呈陽性　最快明午解封疫情｜新巴城巴籲放2日無薪假　工會稱已無加班費　少收或達4千自行檢測｜大埔沙田等5區至少27屋苑污水陽性　12萬人獲派快測包

▼3月23日　登記臨時失業支援金十步曲▼

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強制檢疫
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