疫情．最新｜確診回落至單日1萬　政府擬煞停部份隔離設施項目

本港新冠病毒疫情仍處於高位，昨日（25日）增加10,405宗確診個案，降至一個月新低位，累計增至111萬人染疫；連同首四波213名患者不治，累計死亡人數已達6,962人死亡，今（26日）料累計超過7,000人。
隨着單日確診人數由近8萬人減至1萬人，而確診者也大部份康復，對隔離設施需求減少，當中專為輕症院舍長者而設的暫託中心入住率，昨降至不足三成，據了解政府計劃煞停個別體育館設暫託中心計劃，而原擬作隔離設施的社會房屋項目，也可能還原，料當局今日公布安排。
昨日疫情報道總覽：
▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼
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▼3月25日 大埔廣福邨四大廈圍封檢測▼
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▼3月25日 東頭邨祥東樓圍封強檢▼
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兩間暫託中心入住人數僅個位數 消息：小西灣體育館項目擬煞停強制檢測｜15幢公屋及居屋上榜 涉華富邨、天平邨、太和邨等封區｜大埔廣福邨、黃大仙東頭二邨共五廈污水陽性 圍封強檢封區｜大埔廣福邨一日封半條邨似葵涌邨 居民回家前先買方包晚飯啟晴邨、藍田邨等13屋邨及多幢大廈污水陽性 13.5萬居民自行檢測確診大廈｜港島續成重災區 東區520大廈上榜 太古城佔29座封區｜翠屏邨翠榆樓等4廈解封 發現167宗初陽 比率1.4%至6.3%
▼3月24日 穿防護衣市民經港珠澳大橋口岸回內地▼
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林鄭：長者死亡率雖高但部份與新冠無關 望家人讓長者接種疫苗林鄭：單看設施使用率非反映真實情況 已爭取到床等人、針等人一文看清｜政府向全港300萬家庭上門派防疫包 有KN95口罩快測包口罩令｜孔繁毅：疫情如持續緩和 到6、7月市民室外可不用戴口罩新冠口服藥接觸點越多越好 家庭醫生：可按疫苗做法配予私家診所陳志育：長者傾向打科興 拒接種屬少數 4月院舍接種率可達九成社署籌劃外展隊赴院舍打復必泰 醫療集團：技術上絕無問題
▼3月24日 機場移民送機情景再現▼
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衞生署揭有假陽人士虛報快速檢測日期 設電郵供逾期未報患者補報康復新冠病人可享資助中醫診所10次免費治療 自檢陽性需出示證明香港中西醫結合抗疫聯盟成立 啟德暫託中心800病床由中醫主導疫情｜增192人死亡 將分析死者臨床資料 判斷是否與新冠相關疫情｜單日確診降至10405宗 衞生防護中心指情況仍嚴峻
▼3.24 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼
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政府4.1逐步恢復公共服務 料4.21大致復常 籲僱主續推在家工作港鐵將加密班次 東鐵周一起4.5分鐘一班 港島觀塘等線周五恢復外傭合約｜政府因應疫情 准僱主延長現有外傭合約 最多半年梁卓偉7月卸任 劉澤星暫任港大醫學院院長 梁卓偉：非常高興
▼3月23日 登記臨時失業支援金十步曲▼
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