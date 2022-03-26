疫情．最新｜確診回落至單日1萬　政府擬煞停部份隔離設施項目

本港新冠病毒疫情仍處於高位，昨日（25日）增加10,405宗確診個案，降至一個月新低位，累計增至111萬人染疫；連同首四波213名患者不治，累計死亡人數已達6,962人死亡，今（26日）料累計超過7,000人。



隨着單日確診人數由近8萬人減至1萬人，而確診者也大部份康復，對隔離設施需求減少，當中專為輕症院舍長者而設的暫託中心入住率，昨降至不足三成，據了解政府計劃煞停個別體育館設暫託中心計劃，而原擬作隔離設施的社會房屋項目，也可能還原，料當局今日公布安排。



昨日疫情報道總覽：

▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼



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▼3月25日 大埔廣福邨四大廈圍封檢測▼



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▼3月25日 東頭邨祥東樓圍封強檢▼



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▼3月24日 穿防護衣市民經港珠澳大橋口岸回內地▼



+ 9

▼3月24日 機場移民送機情景再現▼



+ 7

▼3.24 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



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▼3月23日 登記臨時失業支援金十步曲▼

