疫情．最新｜衞生署：有持續下降趨勢　但每日近萬宗仍是高水平

今日(26日)新增8841宗確診個案，是2月24日以來首次跌破萬宗，降至4位數。死亡個案增加139宗，亦較昨日192宗有顯著減少，但死亡率則升至0.62%，第五波疫情累計死亡個案6888宗。



昨日疫情報道總覽：

▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼



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【16:52】歐家榮表示，今日大約9000宗確診，較昨日有少少回落，這個水平比較上周每日介乎1.2-1.4萬左右有跌幅，但每日個案數字有波幅，好難用一兩日數字去判斷是否真係有回落趨勢，可以肯定是高峰已過，較3月初每日7萬多宗似乎已有回落，但市民要注意，個案數字是否維持在此水平，有持續向下趨勢。綜觀數字跌了好多，但個案數字近一萬都是非常高，希望市民謹記，不要有錯誤想法，疫情已受控。疫情有持續下降趨勢，但市民要繼續高度警覺，或會有反彈。

【16:43】醫院管理局總行政經理李立業醫生表示，有五宗較年輕死亡個案：

1)39歲男性，長期病患，長期卧床，需用喉管要餵食，患有腦癇症，在慈氏護養院治療，因發燒在3月10日檢測陽性，情況一直下坡，3月25日過身

2)52歲女病人，三月初做快測陽性，隨後做測試亦是陽性，CT值高於30，入了腫瘤科病房治療癌症不適，包括抽腹水，情況走下波，由於膽管塞有惡化，3月25日晚上過身

3)56女病人，甲狀線病人，3月25日凌晨到聯合急症求醫，高燒、氣促，X光檢查有肺炎，惡化，急救、插喉，翌日離世

4)59歲女病人，有長期病患，心臟及肺部有問題，3月23日下午到伊院急症室，血壓跌，心跳快，右上腹痛，檢查發現膽囊發炎，接受經皮膽囊穿刺治療，3月25日過身

5)3歲女童有長期病，嚴重腦病變，之前已經常住院，到威院急症室求診，3月18日下午發燒、抽根，快測陽性，插喉，入兒童深切治療病房，持續抽根，X光檢查發現有肺炎，處方瑞德西韋及類固醇藥物，情況變差，心跳慢，血氧跌，3月25日過身

【16:38】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日新增8841宗確診個案，是2月24日以來首次跌破萬宗，降至4位數。死亡個案增加139宗，亦較昨日192宗有顯著減少，但死亡率則升至0.62%，第五波疫情累計死亡個案6888宗。

【16:19】本港昨日（25日）新增10,405宗確診個案，疫情由高位略為回落，「疫廈」數字亦稍為回落。據衞生防護中心昨日更新確診大廈名單，過去14日累計共有6,039幢大廈有人確診，較前日的6,083幢大廈減少44幢。

【15:47】大埔廣福邨昨日（25日）四幢大廈被圍封強檢後，接近半條邨被封。今日（26日）同邨再有大廈污水呈陽性須圍封強檢，涉事的廣平樓下午3時起圍封、廣祐樓下午4時起圍封，居民須接受強制檢測，預計明日下午中午至1時解封。

【14:30】今波疫情至今導致本港6,962人死亡，「梁粉」專欄作家屈穎妍撰文，表示父親正是「6,962分之一」，因染疫於上月離世。她談及父親離世當晚，她到急症室跟爸爸遺體告別，旁邊的病床全是屍體，「急救房內，沒一條生命是活的。」

【12:28】昨日大埔廣福邨四幢大廈及黃大仙東頭（二）邨祥東樓，因污水檢測陽性被圍封強檢，並於今早（26日）陸續解封。其中已解封的廣福邨廣惠樓，843名受檢居民當中發現59宗初步陽性個案，約佔7%。至於同邨的廣崇樓、廣智樓及黃大仙東頭（二）邨祥東樓亦已解封，連同廣惠樓共發現195宗初陽個案。

【11:59】林鄭月娥表示，暫托中心紓緩病床壓力，亦減私營安老院壓力。在第五波後有喘息空間，6間暫托中心未來會繼續建設，否認會煞車，中央援建的洪水橋設施有200張床都是暫托中心，會用好暫托中心，曾感染長者有更穩妥做法，在暫托中心受照顧及醫學監察，以免情況有變化。

【11:29】林鄭月娥表示，自宣佈將取消9國禁飛令後，航空公司、業界、9國相關人士有提供意見，目這些航空公司的航班可來香港。但為外防輸入，港府另有航班熔斷機制，之前曾有同航線到港後有20人機場檢測確診個案，該航空公司相關航班需熔斷。航線熔斷機制不會撤，因為是基本措施。其他國家有些撤去所有要求，香港會檢視，但否認港府會作出「大讓步」，為香港最佳作考慮。

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【11:1８】勞工及福利局局長羅致光表示，社署破格在本地及內地直接聘用短期合約照顧員，本身社署無營運安老院，破格直接聘請。本月初，在內地聘3個月短期照顧員，630人到港，接受3天訓練，已到暫托中心工作。社署同步在本地招聘，收5500宗申請，分批約見申請人，42人首批獲聘完成訓練，入院舍提供服務幫院舍。22位第二批準備工作，第三批40人下周接受訓練。他指，隨著疫情緩和，將會撥出部份設施，供緊密接觸者院友作為隔離用途，方便院舍檢疫，萬一出現第六波前，加強應對能力。

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【11:08】特首林鄭月娥表示，現時逾一萬名住院病人，60歲或以上佔85%，醫管局做大量工作，包括已成立定點醫院，大幅加收新冠病人的病床，引進兩款口服藥等。醫院外，要做三減三重一優先，超過50%、截至昨天，3685宗死都涉院舍，包括安老及殘疾，佔兩類院舍7.7萬住院舍人士的5%，比例很高，要認真處理。不止今日情況，未來有新一波要做好如何保護重點人群。最重要係打針，今日院舍接種56%，有部份確診後未能打針，未來外展隊會到院舍為康復長者打首針。80歲或以上可提升，第二針未夠四成。

【11:28】疫下長者接種率仍須急起直追，負責疫苗計劃的公務員事務局局長聶德權今日（26日）表示，疫苗接種工作已經到達「攻堅」的階段，政府將推出家居接種報名平台，供行動不便及高齡人士報名上門接種，下周將透過地區組織試行，稍後開放給公眾報名。

【10:57】「臨時失業支援」首日收到超過十萬宗申請，政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，計劃至今共接獲17.9萬宗申請，預期申請後3至4周可收到款項。她指，這個計劃目標對象並不包括主動離職僱員，但若「被迫辭職」可於申述書詳細交代情況，可獲從寬處理。

【09:38】本港昨日（25日）新增10,405宗確診個案，數字上雖有回落，但死亡人數未見顯著下跌。新冠疫苗專家委員會召集人劉澤星今日(26日)在電台節目表示，第五波疫情明顯已過高峰期，確診數字雖然有下跌，但死亡個案仍維持每日200宗左右，提醒市民仍未可以放鬆。

▼3月25日 大埔廣福邨四大廈圍封檢測▼



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▼3月25日 東頭邨祥東樓圍封強檢▼



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▼3月24日 穿防護衣市民經港珠澳大橋口岸回內地▼



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▼3月24日 機場移民送機情景再現▼



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▼3.24 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



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▼3月23日 登記臨時失業支援金十步曲▼

