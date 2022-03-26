「臨時失業支援」首日收到超過十萬宗申請，政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，計劃至今共接獲17.9萬宗申請，預期申請後3至4周可收到款項。她指，這個計劃目標對象並不包括主動離職僱員，但若「被迫辭職」可於申述書詳細交代情況，可獲從寬處理。

何珮玲認為多人申請是意料之內，因失業率已升至4.5%，預期3月情況會更差，但未預料到開放申請首日就有近十萬宗申請。



何珮玲指「臨時失業支援」的最新申請數字是17萬9千宗，當中有9萬5千宗是開放申請首日便遞交申請。（資料圖片）

何珮玲稱，「臨時失業支援」主要是協助被解僱人士，目標對象並不包括主動離職僱員，但如是「被迫辭職」亦可於申述書詳細交代情況，可獲從寬處理。

「臨時失業支援」的最新申請數字是17.9萬宗，當中有9.5萬宗是開放申請首日便遞交，何珮玲提醒市民申請前要留意失業與工作情況是否乎合申請要求，有強積金戶口需提交失業證明，而無強積金戶口則需要失業及工作證明。

▼3月23日 登記臨時失業支援金十步曲▼



+ 5

現時已收超過17萬宗申請，即30億的援助金已用了一半以上，何珮玲指如申請者超過預期，將會動用第六輪防疫抗疫基金的應急款項，不會出現合資格申請人得不到援助金的情況。她又提到多申請是意料之內，指第5波疫情來得又急又快，失業率已由3.9%升至4.5%，3月失業情況或會更差，但未預料到開放申請首日就有近十萬宗申請。

何珮玲稱，已將申請人資料轉交代理人處理，預期申請後3至4周可收到款項，提到申請個案當中有3成並無強積金供款紀錄，指由於缺乏證明文件，需要更長時間處理，民政事務署又已透過兩個非政府機構去處理這些個案。

▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼

