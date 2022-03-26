封區︱廣福邨及東頭邨4幢圍封強檢廈陸續解封　共揭195宗初陽

昨日大埔廣福邨四幢大廈及黃大仙東頭（二）邨祥東樓，因污水檢測陽性被圍封強檢，並於今早（26日）陸續解封。其中已解封的廣福邨廣惠樓，843名受檢居民當中發現59宗初步陽性個案，約佔7%。至於同邨的廣崇樓、廣智樓及黃大仙東頭（二）邨祥東樓亦已解封，連同廣惠樓共發現195宗初陽個案。



▼3月25日 大埔廣福邨四大廈圍封檢測▼



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廣福邨3幢樓共發現165宗初陽 廣惠樓初陽比率達7%

大埔廣福邨昨有4幢大廈圍封強檢，其中3幢今早約11時解封。已解封的廣惠樓有843名居民接受檢測，當中發現59宗初步陽性和18宗檢測結果不確定個案，初陽比率約7%。另外政府派員到訪廣惠樓691戶，當中85戶在過程中沒人應門。

同邨的廣崇樓約1,530名居民接受檢測，發現51宗初步陽性，佔約3.3%。另外政府派員到訪該大廈約790戶，當中33戶在過程中沒人應門。至於廣智樓則有約1,590人接受檢測，發現55宗初步陽性個和28宗檢測結果不確定個案，初陽比率約3.5%。另外政府曾派員到訪廣智樓810戶，當中64戶在過程中沒人應門。

▼3月25日 黃大仙東頭邨祥東樓圍封檢測▼



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黃大仙東頭邨祥東樓揭30宗初陽 初陽比率3.8%

黃大仙東頭邨祥東樓今早10時45分解封，約770名居民接受檢測，當中發現30宗初步陽性個案，初陽比率約3.8%。另外，政府派員到訪該大廈616戶，當中112戶無人應門，政府會採取措施跟進。