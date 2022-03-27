疫情．最新｜單日確診人數回落至萬宗以下　累計死亡人數破7000人

撰文：黃偉倫 王潔恩 陳淑霞 歐陽德浩 黃煦緻 勞敏儀
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本港疫情緩和，但仍然維持高水平。昨日（26日）新增8,841宗確診個案，是2月24日以來首次跌破萬宗，死亡個案增加139宗，有顯著減少，但死亡率則升至0.62%，第五波疫情累計死亡個案6,888宗，兩年以來累計確診死者共7,101人，相當於約本港千分之一人口。

昨日疫情報道總覽：

疫情・3.26｜增8841確診　2月24日後首跌破萬宗　有持續下降趨勢

▼4月1日起新增13間指定檢疫酒店▼

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AI依快速測試T線深淺判斷病毒量　生物科技協會設20萬次免費使用

【08:00】本港新冠肺炎疫情嚴峻，快速測試愈來愈普及，不過有別於檢酸檢測，快速測試只可分辨陽性及陰性。香港生物科技協會研發網上系統，可透過AI人工智能分析快速測試棒「T線」顏色深淺，判斷用家體內病毒量，從而了解其感染階段。連同填寫資料等，估計5分鐘可有結果。系統每次收費為50元，現時獲慈善團體贊助，有20萬人次可免費使用。

協會希望可在隔離設施及公立醫院中應用系統。立法會議員黃英豪就指，曾參觀多個社區隔離設施，當中不少病人「日日等（檢測）結果，唔知幾時走得，等到要心理輔導」。他認為如可在隔離設施中使用系統，讓病人了解其康復情況，可減少焦慮及令病人更放心。

疫情｜政府調整抵港檢測安排　航線熔斷機制由禁飛14日減至7日

【00:56】本港對9個國家的地區性熔斷機制4月1日撤銷。政府昨日（26日）公布相關海外抵港人士的登機、檢疫及檢測詳細安排，由香港時間4月1日凌晨零時起生效。措施包括將個別航線熔斷機制，由14日減至7日。

疫情｜13間社區隔離酒店轉回作指定檢疫酒店　增4400房間

【00:55】政府已公布4月1日起撤銷對9個地區實施的地區性航班「熔斷機制」，並調整從海外抵港的香港居民的檢疫安排。由於預期回港的香港居民數目會有所增加，為應付需求，政府將13間早前改作社區隔離設施的酒店，重新轉回作指定檢疫酒店之用。

▼4月1日起預留作外傭檢疫酒店▼

疫情｜周二起乘航班往內地　辦登機手續前須額外接受快速核酸檢測

【00:16】政府昨日（26日）公布，將由3月29日起在香港國際機場實施2019冠狀病毒病特別檢測安排，乘搭前往內地航班的旅客於辦理登機手續前，須接受額外的快速聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測。政府建議相關旅客為行程預留充足時間。

▼3月26日　黃大仙東頭（二）邨盈東樓被圍封▼

新冠病毒影響男士性能力未有定論　睾丸癌殺手不容忽視
康復懲教人員做義工　夥仁濟向長者派抗疫包　與基層分享抗疫資訊確診大廈｜6039幢大廈上榜　元朗區增34幢涉天恒邨、天悅邨等屋邨增8841宗確診　2.24以來首增少於1萬宗　歐家榮：仍是好嚴重水平

▼3月26日　大埔廣福邨廣平樓及廣祐樓被圍封▼

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強制檢測｜增15幢大廈　包括長康邨康美樓　大興邨五日內三座上榜失業支援金｜非表列處所工友停薪留職未能申請　工會接過百求助公院普通病房醫護缺裝備無津貼　醫管局：非只考慮有否接觸確診者疫情｜增139人死亡　包括患嚴重腦病變三歲女童　將轉介死因庭恒大珺瓏灣、小瀝源及牛頭角等六區污水呈陽性　22萬人需自我檢測

▼3月26日　香港參與地球一小時▼

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封區｜大埔廣福邨、黃大仙東頭二邨　再有大廈污水陽性需圍封強檢舞台燈光音響師每日跨區　赴50疫廈唐樓送物資　支援居家染疫基層封區︱廣福邨及東頭邨5幢圍封強檢廈陸續解封　共發現293宗個案林鄭：否認就航班熔斷機制作「大讓步」　檢疫酒店數目將增加

▼3月24日　穿防護衣市民經港珠澳大橋口岸回內地▼

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暫托中心使用率低　勞福局研輕症長者直送暫託　並改作為院友檢疫臨時失業支援金｜逾17萬宗申請　當局指對象不包括主動離職僱員撤9國禁飛令　金發局：港不能成孤島　否則將失獨特性促爭取通關疫情︱第五波高峰已過但死亡率未降　劉澤星：仍未可以放鬆

▼3.24 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼

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海關400關員負責營運元朗潭尾方艙醫院　關長何珮珊視察情況民政署向大埔、東區、元朗等6區市民　派19萬套快速測試套裝兩間暫託中心入住人數僅個位數　消息：小西灣體育館項目擬煞停強制檢測｜15幢公屋及居屋上榜　涉華富邨、天平邨、太和邨等

▼3月26日　懲教署義工團與仁濟醫院董事局支援抗疫包▼

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▼3月23日　登記臨時失業支援金十部曲▼

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新冠肺炎
Omicron變種病毒
衞生防護中心
食物及衞生局
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