疫情．最新｜單日確診人數回落至萬宗以下　累計死亡人數破7000人

本港疫情緩和，但仍然維持高水平。昨日（26日）新增8,841宗確診個案，是2月24日以來首次跌破萬宗，死亡個案增加139宗，有顯著減少，但死亡率則升至0.62%，第五波疫情累計死亡個案6,888宗，兩年以來累計確診死者共7,101人，相當於約本港千分之一人口。



昨日疫情報道總覽：

▼4月1日起新增13間指定檢疫酒店▼



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【08:00】本港新冠肺炎疫情嚴峻，快速測試愈來愈普及，不過有別於檢酸檢測，快速測試只可分辨陽性及陰性。香港生物科技協會研發網上系統，可透過AI人工智能分析快速測試棒「T線」顏色深淺，判斷用家體內病毒量，從而了解其感染階段。連同填寫資料等，估計5分鐘可有結果。系統每次收費為50元，現時獲慈善團體贊助，有20萬人次可免費使用。



協會希望可在隔離設施及公立醫院中應用系統。立法會議員黃英豪就指，曾參觀多個社區隔離設施，當中不少病人「日日等（檢測）結果，唔知幾時走得，等到要心理輔導」。他認為如可在隔離設施中使用系統，讓病人了解其康復情況，可減少焦慮及令病人更放心。

【00:56】本港對9個國家的地區性熔斷機制4月1日撤銷。政府昨日（26日）公布相關海外抵港人士的登機、檢疫及檢測詳細安排，由香港時間4月1日凌晨零時起生效。措施包括將個別航線熔斷機制，由14日減至7日。

【00:55】政府已公布4月1日起撤銷對9個地區實施的地區性航班「熔斷機制」，並調整從海外抵港的香港居民的檢疫安排。由於預期回港的香港居民數目會有所增加，為應付需求，政府將13間早前改作社區隔離設施的酒店，重新轉回作指定檢疫酒店之用。

▼4月1日起預留作外傭檢疫酒店▼



【00:16】政府昨日（26日）公布，將由3月29日起在香港國際機場實施2019冠狀病毒病特別檢測安排，乘搭前往內地航班的旅客於辦理登機手續前，須接受額外的快速聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測。政府建議相關旅客為行程預留充足時間。

▼3月26日 黃大仙東頭（二）邨盈東樓被圍封▼



▼3月26日 大埔廣福邨廣平樓及廣祐樓被圍封▼



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▼3月26日 香港參與地球一小時▼



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▼3月24日 穿防護衣市民經港珠澳大橋口岸回內地▼



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▼3.24 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



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▼3月26日 懲教署義工團與仁濟醫院董事局支援抗疫包▼



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▼3月23日 登記臨時失業支援金十部曲▼

