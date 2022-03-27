疫情．最新｜渠務署缺漂白水　昂船洲污水廠減劑量　影響荃灣泳灘

第五波疫情似過高峰，連續兩日單日呈報確診數目跌破萬宗，今日（27日）新增8,037宗確診，死亡個案則增加151宗。特首林鄭月娥今日在抗疫記者會向每位離世市民的家人致深切慰問，但相信香港未可短時間內走出疫情，不覺得現時要分心處理大規模調查，並相信下屆政府會認真處理，她很樂意以抗疫主體負責人身份提供意見。

公務員事務局局長聶德權則公布，本周起將會試行在圍封強檢大廈，為70歲以上長者或行動不便的未打針人士上門接種疫苗，圍封時先為他們登記，檢測陰性後翌日安排接種。



昨日疫情報道總覽：

▼3月27日 香港仔鴨脷洲邨利添樓圍封檢測▼



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【20:43】渠務署表示，鑑於新冠疫情對貨運的影響，近日予昂船洲污水處理廠的化學品供應出現不穩定的情況，因此由明日起，開始調節昂船洲污水處理廠消毒系統內用作控制細菌含量的化學品次氯酸鈉溶液 （Sodium hypochlorite，簡稱漂水，即漂白水）的劑量。署方指康樂及文化事務署已關閉轄下所有刊憲泳灘，包括荃灣一帶的泳灘，故以上臨時操作安排不會對市民構成額外健康風險。

▼3.16 政府封沙灘前夕黃金泳灘情況▼



【20:05】食物及衞生局今晚（27日）再發出強制檢測公告，有15幢大廈被納入名單，不再清一色只有公營房屋上榜，荃灣豪輝花園1座成為本月22日恢復發出強制檢測公告，6日來首次上榜的私人屋苑。名單上青衣有兩幢公屋大廈納入公告內，分別為青衣邨宜逸樓及青衣長安邨安潮樓，其他包括屯門湖景邨湖翠樓、元朗朗屏邨賀屏樓、大圍豐盛苑榮盛閣等。

任何曾身處名單中大廈內超過兩小時的人士，必須在明日（28日）或後日（29日）前往各檢測點，接受採樣以進行核酸檢測。衞生署今日預告將展開巡查，如發現有人未依強制檢測公告規定檢測，可被票控1萬元。

【19:25】政府目前安排抗疫巴士及的士接載確診者前往社區隔離設施。運輸署最新安排指， 因應需求由本月底起專屬巴士車隊數量將會調整至800輛，而提供相關服務的專屬的士車隊則會調整至200輛，換言之，兩項服務都分別減少了200輛。

▼2.18 抗疫的士首日運作 ▼

+ 2

【19:02】本港昨日（25日）新增8,841宗確診個案，是2月24日以來首次跌破萬宗，降至4位數。「疫廈」數字亦稍為回落。據衞生防護中心昨日更新確診大廈名單，過去14日累計共有5,897幢大廈有人確診，較前日的6,039幢大廈減少142幢。

港島東區直至昨日仍屬「重災區」，共500幢大廈上榜；其次為元朗區及沙田區，分別有498幢及451幢大廈有人確診。至於新上榜的「疫廈」則有147幢大廈，當中九龍城區以20幢佔最多，包括黃埔花園、啟晴邨等，其次是沙田區新增16幢大廈。

▼3月26日上榜的部份確診大廈▼



【18:38】第五波新冠病毒疫情持續，食物及衞生局上周二（22日）重啟強制檢測公告，在七日內錄得50宗確診的大廈納入名單，過去5日累計有60幢大廈上榜，均是公屋及居屋。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在今日（27日）表示，政府將會在未來時間採取巡查行動，例如發出強檢令，觀察某些大廈居民是否有在時限內做檢測。根據公告，任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，再不遵從強制檢測令即屬違法，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



【17:55】政府今日（27日）表示，北區、葵青區、東區、黃大仙區一帶的污水檢測結果呈陽性，以及病毒量相對較高，顯示相關處所或有隱性患者存在，當中包括御皇庭、御景峰、灝景灣、 耀東邨、 宏景花園、嘉峰臺、富山邨等。

政府明日（28日）起陸續向以下地點的居民、清潔工、物管員工派發快速抗原測試包，供他們自行檢測，料涉約14.5萬人。

【17:18】為應對大批新冠病毒患者而建的各個方艙醫院陸續投入服務，有Facebook專頁今日(27日）刊出一張「方艙醫院天空之鏡」情景相片，聲稱是於上周五（25日）啟用的潭尾社區隔離設施拍攝，指方艙內低窪地帶水浸到腳眼。不過據了解，相片實拍於港珠澳大橋人工島方艙醫院，由一名染疫而入住方艙醫院的建築署員工拍攝，建築署署長何永賢亦在其Linkedin貼出相片。

據了解，上周落雨日子，方艙醫院收到約20宗因下雨而出現輕微水浸報告，新成立的極端天氣應變小組已於一小時內處理。

「方艙醫院天空之鏡」情景相片實拍於港珠澳大橋人工島方艙醫院，而非潭尾方艙醫院。

【17:10】歐家榮指，強制檢測公告早前恢復，見到社區檢測中心及流動站採樣數字有上升，前兩日每日有約7萬人到各區社區檢測中心或流動站採樣，較之前有明顯增幅，當中有約6%樣本陽性。

【17:10】歐家榮指，強制檢測公告早前恢復，見到社區檢測中心及流動站採樣數字有上升，前兩日每日有約7萬人到各區社區檢測中心或流動站採樣，較之前有明顯增幅，當中有約6%樣本陽性。

【17:00】香港仔鴨脷洲邨利添樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，自下午5時起須圍封強檢，政府目標是在明日（28日）下午約1時完成行動。今日較早時間，大埔廣福邨廣義樓及粉嶺牽晴間第五座亦已圍封強檢。

【16:50】李立業表示，自從增加病床數目及定點醫院後，公院急症室確診入院理順好多，雖然仍然好大壓力，但急症室等入院人數改善，等候時間縮短，故呼籲如果病人身體不適，特別是年長或小朋友，如有氣促、抽筋、缺氧等病徵，要盡快求醫。

【16:44】歐家榮指，明白市民出現疲態，但希望關鍵時刻繼續緊守社交距離，減少聚集，不要跨家庭聚會，因社區仍有大量傳播鏈，若放鬆有可能出現反彈，希望市民保持高度警覺。

【16:43】歐家榮稱，連續兩日確診數目跌破萬宗是好現象，但每日8000宗仍然很高，無條件放寬措施。

【16:35】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，過去24小時有130名病人死亡，涉78男55女，年齡介乎57至108歲，72人來自院舍、78人無打針，而滯後呈報死亡個案有21宗，死者年齡介乎37至105歲。

【16:31】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，新增8037宗呈報確診個案，包括3555核酸陽性個案及4482宗決測陽性個案，連續兩日單日呈報確診數目跌破萬宗，亦比昨日再少約800宗，另多151人離世，而第五波截至目前共有7,039人死亡，死亡率0.63%。

▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼



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【16:25】疫情肆虐衝擊各行各業，以平民價招徠的「兩餸飯」成行成市，但仍有不少人三餐不繼，市面上再現吃「二手飯」情況。然而，除社署短期「食物援助服務」可解燃眉之急，亦有不少民間組織義助有需要市民渡難關。

社協指，疫情下求助人數增多，更不乏年輕人；有自發籌組派飯的團體指，疫情突如其來，不少市民陷入困境，曾遇過有身光頸靚的婦女走到街頭執紙皮，維持生計，「好多人就算有需要，都唔好意思開口話要幫忙，額頭唔會鑿住個『窮』字，依家（派飯時）見到啲望下望下嘅人，我哋會主動去問佢哋，撈佢哋返嚟，幫到幾多得幾多。」

【16:16】再有大廈污水呈陽性須強檢，政府今日（27日）下午起先後圍封大埔廣福邨廣義樓、粉嶺牽晴間第五座及香港仔鴨脷洲邨利添樓，預計至明午（28日）才完成行動。

▼3月27日 大埔廣福邨圍封強檢▼

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【13:20】醫管局行政總裁高拔陞今早表示，自從約400名內地醫護人員支援後，亞博館可接收的人數，由200多增至400人。他指，曾對亞博館及其他展館進行估算，若所有病床均已接收病人，或需再多1,000名內地醫人手支援；而政府已與內地初步溝通並得到支持。高拔陞又透露，經分析死者情況後，暫認為約四成死者的死因，與新冠病毒無直接關係。

【12:08】第五波疫情持續，政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今日（27日）於商台節目建議，循「針、藥、床、活、國」五個方向抗疫，包括社署每日公布安老及殘疾院舍的打針數據、將現時多出的床位物盡其用等。此外，他特別提到，須反思本港在國家大局擔任的角色，指「幫唔到都唔好添煩添亂。」

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▼3月26日 大埔廣福邨廣平樓及廣祐樓被圍封▼



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【12:00】大埔廣福邨廣祐樓解封，其間約1,500人接受檢測，當中發現52宗陽性檢測個案和19宗檢測結果為不確定的個案。廣祐樓解封前，今晨10時45分，一名確診老婦被發現暈倒屋內，家人大驚報警，救護員穿着保護衣物將她送院搶救，惜告不治，死因有待驗屍確定。

▼3月26日 懲教署義工團與仁濟醫院董事局支援抗疫包▼



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【11:51】林鄭月娥昨日就新冠口服藥使用諮詢專家，包括若用藥理想是否應提早再購藥或購入哪款。她強調，不少設施已做到「床等人」，故市民可放心，有足夠設施，當檢測有陽性，或「自己舉手想去」時：「都大把設施係度，亦有專屬車隊。」而社區隔離中心愈來愈人性化，不同短片見紀律部隊都設法更人性化，使人更適合入住，若照顧者想一起入住都可以，部份單位較闊，不只一床。

▼3.24 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



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【11:40】林鄭月娥對每位離世人士的家人致以深切慰問，認為值得全面檢討，檢討範圍可以很闊，包括醫療、福利、衛生系統的互動及連接，亦包括醫管局分聯網的醫院，在處理公共衛生危機是否最佳。不過，現時仍在疫情期間，未能完全有信心短時間內可走出疫情，不覺得要分心處理如此大規模調查，相信下屆政府會認真處理，如下屆政府要她作為抗疫主體負責人提供意見：「我會好樂意。」

【11:31】林鄭月娥重申，早已認為若作全民檢測，時機很緊要，但無人預測到2月後發生嚴重爆發，高峰期是3月3日及4日。要準備全民檢測，若不告知市民，若無人細化方案，再向中央要求支援，到提出後又比人指：「點解唔一早講？」。不過，林鄭月娥強調，每次做要有能力，如無能力就等於「白講」，例如全民派防疫服務包都要講能力，要待醫療物資已到港、動員5000-10000義工幫手、有密集式包裝，才能派給300萬個家庭。林鄭月娥表示，每一工作都有過程，要改善，政府要調整。

【11:24】林鄭月娥指，目前無空間大幅放寬航班抵港政策，政府昨日宣佈的安排已作出調整，是精簡安排。不過，機上如有3個或以上旅客發現陽性，相關航班就會停飛。她認為放寬航班抵港政策會增加感染風險，但重要原則是要平衡風險，以符合社會發展需要，不能太嚴厲，市民容忍力是政府其中一個的考慮因素。

【11:19】聶德權稱，爭取在4月底前，努力為3至11歲兒童提高接種率，並指已加強與校長會等溝通，提供多元化途徑。學校可用團體預約，安排學生到接種中心，或申請流動接種站或外展隊到校。

【11:16】聶德權稱，3月18日已完成首階段院舍外展接種目標，為1100間院舍所有適合接種院友打起碼第1針，做到疫苗全覆蓋階段性成果，而第2階段目標會安排接種隊在4月18日前，為全港院舍安排不少於2次外展，為所有院友打第二針，或為康復院友打針。

+ 17

【11:14】公務員事務局局長聶德權稱，本周圍封強檢大廈時試行新安排，為未打針的70歲長者或病患未打針人士登記，當圍封行動完成後的翌日提供上門接種服務。聶指，選擇於圍封強檢進行，可讓住在有數據顯示感染較高大廈的人士，盡早得到疫苗保護。

【11:10】因應長者行動不便，公務員事務局局長聶德權指會聯同醫護機構、社區組織等推展家居疫苗接種計劃，較早前社聯已試行啟動上門打針行動，其經驗有助將家居疫苗接種擴大，政府將設網上平台，相關未打針的有需要人士可網上登記，方便跟進，該網上平台會在今周透過地區組織關愛行動試用，家訪時協助收集70歲以上長者或未能外出人士登記，試行後會全面推行，屆時有需要人士可經平台登記。

【11:08】公務員事務局長聶德權，截至昨晚，疫苗接種總劑次1490萬劑，12歲或以上打了第一針有610萬人，佔該人口組別92％，涵蓋3至11歲已打第一針的兒童，總有650萬名市民打了第一針，佔3歲以上人口組別89.5%。

至於已打兩針市民有564萬人，佔12歲或以上人口84%；已打3針的市民有267萬人。聶德權稱，政府爭取4月底前12歲以上人口第二劑接種率達9成，提高兒童、青少年、長者、安老及殘疾院舍的接種率。

【11:04】林鄭月娥指，開展疫苗接種至今400日，香港從不缺乏疫苗及接種中心，因此再籲未接種市民盡快接種。她表示，疫苗接種的重要性已講多次，確保生命安全不爭事實，而無論從第五波的死亡數、海內外經驗都見到，打針可減重症及死亡，是保護醫療系統最有效措施，疫苗都可幫助走出疫情，實情可說是同內地及海外通關的必要條件。

▼3月26日 黃大仙東頭（二）邨盈東樓圍封強檢▼



【10:15】政府今日（27日）先後解封黃大仙東頭（二）邨盈東樓、大埔廣福邨廣平樓及廣祐樓圍封期間分別發現8宗、65宗及52宗陽性檢測個案，佔受檢人士2.4%至4.9%。

▼內地醫護到亞博館幫忙照料病人▼



+ 2

【09:45】勞工及福利局局長羅致光發表網誌稱，第五波數據清楚反映，對於長者，特別是安老院高齡體弱長者，接種疫苗是重中之重。他回顧去年4月社署啓動院舍外展接種先導安排，結果只有21位長者打針，同年7月展開次輪外展接種，2個月後院友接種率亦只有15%。羅致光形容，推展院舍接種工作是「揼石仔」，最初進展十分之「可悲」。他指香港是他所認識中最著重個人主義及自由主義的社會之一，甚至是「難得一見」，而院舍接種疫苗的起點便是尊重個人意願，包括長者、長者家人及醫生是否願意抽時間冒風險協助接種。不過，接種疫苗已不單是個人健康問題，涉及其他人生命安全，政府正不斷調整這個在個人選擇自由與公共衞生考慮之間的平衡點，努力尋找合情、合理及合法可調整空間，讓院舍疫苗保護率可進一步提升。

▼4月1日起新增13間指定檢疫酒店▼



+ 8

【08:00】本港新冠肺炎疫情嚴峻，快速測試愈來愈普及，不過有別於檢酸檢測，快速測試只可分辨陽性及陰性。香港生物科技協會研發網上系統，可透過AI人工智能分析快速測試棒「T線」顏色深淺，判斷用家體內病毒量，從而了解其感染階段。連同填寫資料等，估計5分鐘可有結果。系統每次收費為50元，現時獲慈善團體贊助，有20萬人次可免費使用。



協會希望可在隔離設施及公立醫院中應用系統。立法會議員黃英豪就指，曾參觀多個社區隔離設施，當中不少病人「日日等（檢測）結果，唔知幾時走得，等到要心理輔導」。他認為如可在隔離設施中使用系統，讓病人了解其康復情況，可減少焦慮及令病人更放心。

【00:56】本港對9個國家的地區性熔斷機制4月1日撤銷。政府昨日（26日）公布相關海外抵港人士的登機、檢疫及檢測詳細安排，由香港時間4月1日凌晨零時起生效。措施包括將個別航線熔斷機制，由14日減至7日。

【00:55】政府已公布4月1日起撤銷對9個地區實施的地區性航班「熔斷機制」，並調整從海外抵港的香港居民的檢疫安排。由於預期回港的香港居民數目會有所增加，為應付需求，政府將13間早前改作社區隔離設施的酒店，重新轉回作指定檢疫酒店之用。

▼4月1日起預留作外傭檢疫酒店▼



【00:16】政府昨日（26日）公布，將由3月29日起在香港國際機場實施2019冠狀病毒病特別檢測安排，乘搭前往內地航班的旅客於辦理登機手續前，須接受額外的快速聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測。政府建議相關旅客為行程預留充足時間。

▼3月26日 大埔廣福邨廣平樓及廣祐樓被圍封▼



+ 10

▼3月26日 香港參與地球一小時▼



+ 1

▼3月24日 穿防護衣市民經港珠澳大橋口岸回內地▼



+ 9

▼3.24 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



+ 3

▼3月23日 登記臨時失業支援金十部曲▼

