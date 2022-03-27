直播｜增8037宗確診　連續兩日少於1萬宗　衞生署：仍要高度警覺

第五波疫情似過高峰，連續兩日單日呈報確診數目跌破萬宗，今日（27日）新增8,037宗確診，死亡個案則增加151宗。特首林鄭月娥今日在抗疫記者會向每位離世市民的家人致深切慰問，但相信香港未可短時間內走出疫情，不覺得現時要分心處理大規模調查，並相信下屆政府會認真處理，她很樂意以抗疫主體負責人身份提供意見。

公務員事務局局長聶德權則公布，本周起將會試行在圍封強檢大廈，為70歲以上長者或行動不便的未打針人士上門接種疫苗，圍封時先為他們登記，檢測陰性後翌日安排接種。



昨日疫情報道總覽：

【16:50】李立業表示，自從增加病床數目及定點醫院後，公院急症室確診入院理順好多，雖然仍然好大壓力，但急症室等入院人數改善，等候時間縮短，故呼籲如果病人身體不適，特別是年長或小朋友，如有氣促、抽筋、缺氧等病徵，要盡快求醫。

【16:44】歐家榮指，明白市民出現疲態，但希望關鍵時刻繼續緊守社交距離，減少聚集，不要跨家庭聚會，因社區仍有大量傳播鏈，若放鬆有可能出現反彈，希望市民保持高度警覺。

【16:43】歐家榮稱，連續兩日確診數目跌破萬宗是好現象，但每日8000宗仍然很高，無條件放寬措施。

【16:35】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，過去24小時有130名病人死亡，涉78男55女，年齡介乎57至108歲，72人來自院舍、78人無打針，而滯後呈報死亡個案有21宗，死者年齡介乎37至105歲。

【16:31】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，新增8037宗呈報確診個案，包括3555核酸陽性個案及4482宗決測陽性個案，連續兩日單日呈報確診數目跌破萬宗，亦比昨日再少約800宗，另多151人離世，而第五波截至目前共有7,039人死亡，死亡率0.63%。

▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼



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【13:20】醫管局行政總裁高拔陞今早表示，自從約400名內地醫護人員支援後，亞博館可接收的人數，由200多增至400人。他指，曾對亞博館及其他展館進行估算，若所有病床均已接收病人，或需再多1,000名內地醫人手支援；而政府已與內地初步溝通並得到支持。高拔陞又透露，經分析死者情況後，暫認為約四成死者的死因，與新冠病毒無直接關係。

▼3月26日 大埔廣福邨廣平樓及廣祐樓被圍封▼



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【12:00】大埔廣福邨廣祐樓解封，其間約1,500人接受檢測，當中發現52宗陽性檢測個案和19宗檢測結果為不確定的個案。廣祐樓解封前，今晨10時45分，一名確診老婦被發現暈倒屋內，家人大驚報警，救護員穿着保護衣物將她送院搶救，惜告不治，死因有待驗屍確定。

▼3月26日 懲教署義工團與仁濟醫院董事局支援抗疫包▼



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【11:51】林鄭月娥昨日就新冠口服藥使用諮詢專家，包括若用藥理想是否應提早再購藥或購入哪款。她強調，不少設施已做到「床等人」，故市民可放心，有足夠設施，當檢測有陽性，或「自己舉手想去」時：「都大把設施係度，亦有專屬車隊。」而社區隔離中心愈來愈人性化，不同短片見紀律部隊都設法更人性化，使人更適合入住，若照顧者想一起入住都可以，部份單位較闊，不只一床。

▼3.24 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



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【11:40】林鄭月娥對每位離世人士的家人致以深切慰問，認為值得全面檢討，檢討範圍可以很闊，包括醫療、福利、衛生系統的互動及連接，亦包括醫管局分聯網的醫院，在處理公共衛生危機是否最佳。不過，現時仍在疫情期間，未能完全有信心短時間內可走出疫情，不覺得要分心處理如此大規模調查，相信下屆政府會認真處理，如下屆政府要她作為抗疫主體負責人提供意見：「我會好樂意。」

【11:31】林鄭月娥重申，早已認為若作全民檢測，時機很緊要，但無人預測到2月後發生嚴重爆發，高峰期是3月3日及4日。要準備全民檢測，若不告知市民，若無人細化方案，再向中央要求支援，到提出後又比人指：「點解唔一早講？」。不過，林鄭月娥強調，每次做要有能力，如無能力就等於「白講」，例如全民派防疫服務包都要講能力，要待醫療物資已到港、動員5000-10000義工幫手、有密集式包裝，才能派給300萬個家庭。林鄭月娥表示，每一工作都有過程，要改善，政府要調整。

【11:24】林鄭月娥指，目前無空間大幅放寬航班抵港政策，政府昨日宣佈的安排已作出調整，是精簡安排。不過，機上如有3個或以上旅客發現陽性，相關航班就會停飛。她認為放寬航班抵港政策會增加感染風險，但重要原則是要平衡風險，以符合社會發展需要，不能太嚴厲，市民容忍力是政府其中一個的考慮因素。

【11:19】聶德權稱，爭取在4月底前，努力為3至11歲兒童提高接種率，並指已加強與校長會等溝通，提供多元化途徑。學校可用團體預約，安排學生到接種中心，或申請流動接種站或外展隊到校。

【11:16】聶德權稱，3月18日已完成首階段院舍外展接種目標，為1100間院舍所有適合接種院友打起碼第1針，做到疫苗全覆蓋階段性成果，而第2階段目標會安排接種隊在4月18日前，為全港院舍安排不少於2次外展，為所有院友打第二針，或為康復院友打針。

【11:14】公務員事務局局長聶德權稱，本周圍封強檢大廈時試行新安排，為未打針的70歲長者或病患未打針人士登記，當圍封行動完成後的翌日提供上門接種服務。聶指，選擇於圍封強檢進行，可讓住在有數據顯示感染較高大廈的人士，盡早得到疫苗保護。

【11:10】因應長者行動不便，公務員事務局局長聶德權指會聯同醫護機構、社區組織等推展家居疫苗接種計劃，較早前社聯已試行啟動上門打針行動，其經驗有助將家居疫苗接種擴大，政府將設網上平台，相關未打針的有需要人士可網上登記，方便跟進，該網上平台會在今周透過地區組織關愛行動試用，家訪時協助收集70歲以上長者或未能外出人士登記，試行後會全面推行，屆時有需要人士可經平台登記。

【11:08】公務員事務局長聶德權，截至昨晚，疫苗接種總劑次1490萬劑，12歲或以上打了第一針有610萬人，佔該人口組別92％，涵蓋3至11歲已打第一針的兒童，總有650萬名市民打了第一針，佔3歲以上人口組別89.5%。

至於已打兩針市民有564萬人，佔12歲或以上人口84%；已打3針的市民有267萬人。聶德權稱，政府爭取4月底前12歲以上人口第二劑接種率達9成，提高兒童、青少年、長者、安老及殘疾院舍的接種率。

【11:04】林鄭月娥指，開展疫苗接種至今400日，香港從不缺乏疫苗及接種中心，因此再籲未接種市民盡快接種。她表示，疫苗接種的重要性已講多次，確保生命安全不爭事實，而無論從第五波的死亡數、海內外經驗都見到，打針可減重症及死亡，是保護醫療系統最有效措施，疫苗都可幫助走出疫情，實情可說是同內地及海外通關的必要條件。

▼3月26日 黃大仙東頭（二）邨盈東樓圍封強檢▼



【10:15】黃大仙東頭（二）邨盈東樓解封，其間335名人接受檢測，當中發現8宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼內地醫護到亞博館幫忙照料病人▼



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【09:45】勞工及福利局局長羅致光發表網誌稱，第五波數據清楚反映，對於長者，特別是安老院高齡體弱長者，接種疫苗是重中之重。他回顧去年4月社署啓動院舍外展接種先導安排，結果只有21位長者打針，同年7月展開次輪外展接種，2個月後院友接種率亦只有15%。羅致光形容，推展院舍接種工作是「揼石仔」，最初進展十分之「可悲」。他指香港是他所認識中最著重個人主義及自由主義的社會之一，甚至是「難得一見」，而院舍接種疫苗的起點便是尊重個人意願，包括長者、長者家人及醫生是否願意抽時間冒風險協助接種。不過，接種疫苗已不單是個人健康問題，涉及其他人生命安全，政府正不斷調整這個在個人選擇自由與公共衞生考慮之間的平衡點，努力尋找合情、合理及合法可調整空間，讓院舍疫苗保護率可進一步提升。

▼4月1日起新增13間指定檢疫酒店▼



+ 8

【08:00】本港新冠肺炎疫情嚴峻，快速測試愈來愈普及，不過有別於檢酸檢測，快速測試只可分辨陽性及陰性。香港生物科技協會研發網上系統，可透過AI人工智能分析快速測試棒「T線」顏色深淺，判斷用家體內病毒量，從而了解其感染階段。連同填寫資料等，估計5分鐘可有結果。系統每次收費為50元，現時獲慈善團體贊助，有20萬人次可免費使用。



協會希望可在隔離設施及公立醫院中應用系統。立法會議員黃英豪就指，曾參觀多個社區隔離設施，當中不少病人「日日等（檢測）結果，唔知幾時走得，等到要心理輔導」。他認為如可在隔離設施中使用系統，讓病人了解其康復情況，可減少焦慮及令病人更放心。

【00:56】本港對9個國家的地區性熔斷機制4月1日撤銷。政府昨日（26日）公布相關海外抵港人士的登機、檢疫及檢測詳細安排，由香港時間4月1日凌晨零時起生效。措施包括將個別航線熔斷機制，由14日減至7日。

【00:55】政府已公布4月1日起撤銷對9個地區實施的地區性航班「熔斷機制」，並調整從海外抵港的香港居民的檢疫安排。由於預期回港的香港居民數目會有所增加，為應付需求，政府將13間早前改作社區隔離設施的酒店，重新轉回作指定檢疫酒店之用。

▼4月1日起預留作外傭檢疫酒店▼



【00:16】政府昨日（26日）公布，將由3月29日起在香港國際機場實施2019冠狀病毒病特別檢測安排，乘搭前往內地航班的旅客於辦理登機手續前，須接受額外的快速聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測。政府建議相關旅客為行程預留充足時間。

▼3月26日 黃大仙東頭（二）邨盈東樓被圍封▼



▼3月26日 大埔廣福邨廣平樓及廣祐樓被圍封▼



+ 10

▼3月26日 香港參與地球一小時▼



+ 1

▼3月24日 穿防護衣市民經港珠澳大橋口岸回內地▼



+ 9

▼3.24 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



+ 3

▼3月23日 登記臨時失業支援金十部曲▼

