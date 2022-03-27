封區｜黃大仙東頭（二）邨盈東樓解封　發現8宗陽性個案

政府今早（27日）解封黃大仙東頭（二）邨盈東樓，在圍封期間共發現8宗陽性檢測個案，佔受檢人士約2.4%。政府亦派員到訪168戶，當中17戶在過程中沒人應門。



▼3月26日 黃大仙東頭（二）邨盈東樓圍封強檢▼



盈東樓陽性比率佔受檢人士約2.4%

黃大仙東頭（二）邨盈東樓昨日（26日）下午5時起被圍封，至今早約10時15分完成強制檢測行動。其間335名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現8宗陽性檢測個案，佔受檢人士約2.4%。

17戶沒人應門佔到訪戶1成

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪168戶，當中17戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。