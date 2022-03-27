方艙醫院天空之鏡相片謎底揭盅　上周落雨約30宗「簡單水浸」報告

為應對大批新冠病毒患者而建的各個方艙醫院陸續投入服務，有Facebook專頁今日(27日）刊出一張「方艙醫院天空之鏡」情景相片，聲稱是於上周五（25日）啟用的潭尾社區隔離設施拍攝，指方艙內低窪地帶水浸到腳眼。不過據了解，相片實拍於港珠澳大橋人工島方艙醫院，由一名染疫而入住方艙醫院的建築署員工拍攝，建築署署長何永賢亦在其Linkedin貼出相片。



負責管理方艙醫院的保安局首席助理秘書長謝振中表示，上周收到約30宗因下雨而出現輕微水浸報告，「其實係水氹」，極端天氣應變小組已於一小時內處理。



「方艙醫院天空之鏡」情景相片實拍於港珠澳大橋人工島方艙醫院，而非潭尾方艙醫院。

帖文暗指潭尾方艙醫院水浸到腳眼

Facebook專頁「公務員secrets」今日發出一帖文，附有一張沒有列明出處的相片，是一張拍攝於方艙醫院相片，疑利用地上積水，以「低炒」方法拍攝出一幅「方艙醫院天空之鏡」情景。

帖文沒有寫明於哪間方艙醫院拍攝，但附有標籤「#潭尾社區隔離設施」、「 #海關」及「 #天空之鏡」。帖文關於海關關長何珮珊上周五(25日)到訪潭尾方艙醫院，為為400關員打氣，發帖者不滿內部管理問題，並指方艙低窪地帶的水浸到腳眼，但沒有提供水鞋，要員工自己購買，供員工使用的方間又不足，「廁所直情不語（予）置評，不過就做就左（咗）呢張靚相囉」。

▼3月24日 海關關長何珮珊到元朗潭尾方艙醫院視察▼



+ 1

相片實於港珠澳大橋人工島方艙醫院拍攝

據了解，有關相片並非潭尾方艙醫院，而是港珠澳大橋人工島方艙醫院，但不知何日拍攝。潭尾方艙醫院上周五起啟用，而由當日起不是有雨，便是有霧，天色昏暗，未必可看到日落美景，推算是再早一段日子拍攝。

至於潭尾方艙醫院工作人員不滿欠缺水鞋，據悉，海關正在採購。

至於相片來源，料源自建築署署長何永賢Linkedin，她日前貼出該相片，並引述是由一名署方技術員拍攝。

據了解，該名技術員是染疫患者，相片是他在隔離期間拍攝。當時是廣泛水浸，抑或利用水窪「低炒」，暫未有資料。

▼3月24日 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



+ 3

保安局首席助理秘書長謝振中接受查詢時表示，因應進入雨季，上周連同渠務署、天文台及方艙建築商中國建築，組成「極端天氣應變小組」，上周方艙醫院收到30多宗「簡單水浸」報告，他形容處理很理想，「係水氹，唔係水浸，轉頭已清晒，半小時、一小時已處理好。」