病死率創新高達0.63%　第五波奪逾7000生命　長者佔96%

政府今（27日）日公布，過去一日再呈報多151宗新冠肺炎死亡個案，第五波疫情爆發以來累計死亡數字達7039宗，包括4193名男性和2846女性，病死率達0.63%，創下新高。



在第五波疫情中，死亡個案的年齡屆乎11個月至112歲，中位數為86歲，包括8名兒科病人、273名18至59歲人士、6755名60歲或以上人士、4998名80歲或以上長者；當中以60歲或以上死亡率最高，佔整體死亡個案96%、長期病患者佔全部個案89%。

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根據法醫殮房呈報的數據顯示，昨日有89%的死亡個案未有或只接種了一劑疫苗；而沒打針或只打了一針的病死率佔整體的1.87%，比打了兩針或以上的病死率（0.1%）多出19倍。而未接種或只打了一劑疫苗的80歲或以上人士的病死率為11.83%，比起接種了兩劑或以上的3%病死率多出4倍。

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截至27日0時0分，過去24小時內有130名新冠病毒檢測呈陽性的病人離世，分別是78名男性和52名女性， 年齡介乎57至108歲，當中有5個較年輕的死亡個案，分別是：

第一宗涉及一名59歲男性，沒有打針記錄，本身患有高血壓、糖尿病和心臟病，因出現氣促及咳嗽，到東區那打素醫院急症室求診，發現有肺炎症狀。他入院後腎功能轉差，體內的鉀維持高水平，曾接受血液透析，並處方抗生素、類固醇、瑞德西韋等藥物，惟隨後入住深切治療部，要吸高濃度氧氣，但仍有氣促情況，最後3月26日凌晨去世。

第二宗涉及一名60歲女性，本身患高血壓和癌症，她於3月10日快速抗原測試結果陽性，出現氣促及咳嗽，照X光後發現有肺炎情況，入院後提供了抗生素、類固醇、瑞德西韋和輸了高濃度氧氣，隨後呼吸系統衰竭；在26日凌晨4時離世

第三宗涉及57歲男外籍人士，沒有打針記錄，患有高血壓和糖尿病，21日到廣華醫院急症室求醫；他出現腹痛和四肢乏力症狀，沒有任何上呼吸道感染病徵，進行了快速抗原測試和核酸檢測均對新冠病毒呈陽性，照X光後發現肺炎；於23日轉送伊利沙伯醫院留醫，情況相對穩定，不用輸送氧氣；但及至26日突然心臟休克，搶救無效，同日凌晨5時死亡

第四宗涉及60歲男子，沒有打針記錄，患有末期癌症；26日早上到了伊利沙伯醫院急症室求醫；難以進食，在家時已神智不清，對新冠病毒呈陽性反應，經搶救後證實不治，同日早上7時死亡。

第五宗涉一名57歲男，沒有打針記錄，過去一直住在院舍，25日去瑪嘉烈醫院急症室求診，快速抗原測試結果陽性，出現氣促和血壓低症狀，有肺炎情況，26日9時10分去世。

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醫院管理局總行政經理李立業解釋57歲男外籍人士的個案，指死者到廣華醫院急症室時的症狀，不是明顯的上呼道感染既症狀（只有肚痛、全身無力），後轉送去伊利沙伯醫院，情況穩定，因此不肯定他心臟休克是否與感染新冠肺炎有關。 他呼籲，年長的人或小朋友，如出現氣促、持續高燒、抽筋、缺氧、面部嘴唇藍的情況，應定時測量體溫或血含氧量等和及早求醫。