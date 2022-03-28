最新｜張竹君：死亡個案做分子　分母為呈報個案計病死率更準確

第五波疫情似逐漸緩和，昨日（27日）新增8,037宗確診，連續兩日單日呈報確診數目跌破萬宗，但跌幅減慢；港大醫學院院長梁卓偉指出行指數回升，警告疫情有反彈風險，恐影響4月21日放寬社交距離措施計劃。能否按原計劃晚市恢復堂食？



食物及衞生局上周二（22日）重啟強制檢測公告，過去6日累計有75幢大廈上榜。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，政府將會在未來時間採取巡查行動，例如發出強檢令，觀察某些大廈居民是否有在時限內做檢測。



昨日疫情報道總覽：

▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼



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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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【16:57】被問及死亡率與病死率有沒有分別時，張竹君回應指，死亡率是普通名稱，非專有名詞，應用病死率較準確。她指以死亡個案做分子，分母為呈報個案計病死率更準確。

【16:52】被問及死亡個案分析時，醫管局行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞 醫生表示，不止香港，美國或新加坡都有做死亡個案針析，會不斷檢討同參考。「我們就死亡個案已找專家，如不同聯網及大學教授，逐個睇入院治療、打針、長期病患等歷史，希望籍此有更多資訊，幫助日後治療病人。現時見到好多離世病人無打針，故每次都會提醒市民無打針就快打。檢測數據需要，因仔細睇故需時，有結果會公佈。」

【16:36】今增7685宗確診，跌穿8千水平，增168人死亡。

另外有5宗比較年輕的死亡個案，分別為：

1. 51歲男，有心瓣情況，有癌症

2. 55歲女，有腎衰竭需長期洗腎

3. 56歲男，有癌症

4. 57歲女，曾中風，要胃喉喂食

5. 58歲男，院友，有長期病患，以前曾濫藥歷史，肝炎帶菌者

【16:04】民政事務局署理局長陳積志在一訪問中表示，政府將於本周六（4月2日）開始，向全港270萬家庭派發抗疫包。

【13:19】本港連續兩日呈報確診少於1萬宗，第五波疫情高峰似已過，特首林鄭月娥今早（28）在每日抗疫記者會對近日人流回升感擔心，呼籲市民要更加忍耐，以讓4月21日可如期落實復課、放寬晚市堂食及重開處所等安排。

疫情漸見回落，全民檢測到底推不推？每日圍封強檢是否又等於全民檢測？林鄭強調，港府尚未放棄全民檢測，但選擇進行時機十分重要，現時無時間表。當局目前正每日圍封強檢，如推全民檢測，3個月內曾確診人士將如圍封強檢一樣，可獲豁免。

行政月官林鄭月娥在今早(28)記者會上表示，如果全民強檢確實進行，將會參考圍封做法，即過去3個月曾確診不用參與檢測。(羅國輝攝)

【11:45】被問及是否認同香港現時已有四分一人感染，林鄭回應指，學者每日都以不同的模型講感染率，現時官方公布確診數字逾100萬，「但常理都知唔止，之前有人進行快速檢測後，陽性亦都已好返。兩組數字加埋四分一，即係180萬，但據學者估計仍是低的，林鄭仍承認感染數字多過每日公布的數字，並稱若根據實際感染數字，可更準確計算死亡率。

【11:33】食環署署長楊碧筠在疫情記者會上表示，現時全港6個火葬場，除了長洲極低使用量，鑽石山、斧山、和合石、葵涌加第五波前的預約節數每日約為130至140左右。在今年2月第五波變壞時，開始逐步加火化時段，現時每天可供預約的節數提升至近300節，火化場近24小時運作，最尾時段到午夜。

【11:14】特首林鄭月娥今日出席疫情記者會時，談及最新圍封強檢大廈找出的初步陽性數字正在下跌。以大埔廣福邨為例，在3月25日至26日圍封的4幢樓中，共5383人進行檢測，找到263人初步陽性，佔4.9%，是相對低的比例。「但同事問過，有居民1149名話中招唔使做，即約20%，加埋4.9%，四分一居民先後感染了，要好認真去記住呢個情況，係豁免中招人士。」

而第二個觀察，執法過程中，287次中，發現有2800居民無遵循檢測，佢地離開要出示證明但出示唔到，佔整體3.5%，雖然有法律規定，10000蚊罰款，但仍有人唔遵循強檢規定

第三，強制性圍封檢測是否全面覆蓋呢？有數字表示難以做到，當好勤力上樓拍門叫人請居民有序排隊強檢時，在過去287次強檢中，有16710戶，10.5%無應門，稱「係咪個段時間無人住就好難講了。」

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【10:40】第五波疫情持續，港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅今早（28日）於電台節目表示，現時整體趨勢向好，確診數字正慢慢回落，或需兩至三周才達到三位數；若六月已逾九成人接種三針，確診數將進一步下降至雙位數。他亦建議，市民收到政府派發的防疫服務包後，可進行快速測試，並建議所有人於年底接種加強劑。

本港死亡率高企方面，他認為現時的計算方法錯誤，若分母以估計的確診人數400萬計算，死亡率約為0.18%，比每日流感死亡率高一點。

孔繁毅表示，現時整體趨勢向好，確診數字正慢慢回落，或需兩至三周才達到百位數。（資坪圖片）

【10:15】政府昨（28日）圍封3座大廈，其中粉嶺牽晴間第五座今早（28日）解封，發現兩宗陽性檢測個案，受檢居民中招率回落至約0.4%。

▼3月27日 大埔廣福邨圍封檢測▼



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粉嶺牽晴間第五座上午約十時完成強制檢測行動，圍封期間有549人接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案，佔受檢居民約0.4%。政府亦派員到訪224戶，當中28戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

【9:05】警務處今日（28日）表示，處長蕭澤頤的秘書初步確診。該名秘書最近一次上班日期為3月17日，無須與公眾人士接觸，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。警務處已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒。蕭澤頤已進行新冠病毒快速測試，結果為陰性。

【08:00】第五波疫情連續兩日新增個案回落至一萬宗以下，不過政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉周日（27日）忠告，公眾勿誤以為疫情正走下坡，因為最近幾日市民出行指數回升，倘情況持續，第五波反彈不出奇。而港大公共衛生學院推算的本地個案「即時有效繁殖率」顯示，近日可見輕微回升，回彈至本月19日的0.4111。

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，市民確診後痊癒者增多，加上每天仍要外出上班，故市面回復人流是必然現象。他認為，港府應將焦點置於復課風險，由於幼稚園及小學學童自然免疫比例（即曾染疫及康復）及接種比率均偏低，勿強行訂下復課硬指標，建議掌握群組的血清陽性比例，再謹慎決定。

▼3月26日 大批市民排隊買OMEGA和SWATCH聯名表▼



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【07:00】中大醫學院研究發現，新冠患者康復後在2至3個月內出先多種症狀。其中患有乾眼症的發生率較高，每5個康復者就有1人出現一種或以上與乾眼症相關的症狀，通常感到眼澀、痕癢、流淚、畏光或視力模糊。另外，研究發現患者感染時病毒量愈高（即CT值數字低），康復後出現乾眼症風險會愈高。

中大醫學院眼科及視覺科學系系主任譚志勇表示，乾眼症影響個人閱讀、駕駛及使用電子產品，需花費大量時間及開支治療。中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授莊金隆指，研究旨在鼓勵市民接種疫苗，亦最有效減低感染罕有的病毒量，及預防其他後遺症。

乾眼症是由於淚膜不穩定及淚液的滲透壓增加 ，導致眼球表面出現炎症並對眼睛表面結構和及眼表神經造成損害。（資料圖片）

▼3月27日 大埔廣福邨圍封強檢▼



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▼3月27日 香港仔鴨脷洲邨利添樓圍封檢測▼



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▼3月27日 觀塘社區疫苗接種服務▼

