疫情．最新｜出行指數回升疫情恐反彈　4.21晚市恢復堂食有變數？

撰文：王潔恩
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第五波疫情似逐漸緩和，昨日（27日）新增8,037宗確診，連續兩日單日呈報確診數目跌破萬宗，但跌幅減慢；港大醫學院院長梁卓偉指出行指數回升，警告疫情有反彈風險，恐影響4月21日放寬社交距離措施計劃。能否按原計劃晚市恢復堂食？

食物及衞生局上周二（22日）重啟強制檢測公告，過去6日累計有75幢大廈上榜。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，政府將會在未來時間採取巡查行動，例如發出強檢令，觀察某些大廈居民是否有在時限內做檢測。

昨日疫情報道總覽：

疫情．3.27｜新確診宗數維持8000宗水平　第五波死亡人數破7000人

▼3月27日　疫情過高峰後星期日市面人流增多▼

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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼

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清明節復活節逼近　專家憂長假致疫情反彈　港大揭病毒繁殖率回升

【08:00】第五波疫情連續兩日新增個案回落至一萬宗以下，不過政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉周日（27日）忠告，公眾勿誤以為疫情正走下坡，因為最近幾日市民出行指數回升，倘情況持續，第五波反彈不出奇。而港大公共衛生學院推算的本地個案「即時有效繁殖率」顯示，近日可見輕微回升，回彈至本月19日的0.4111。
呼吸系統專科醫生梁子超則認為，市民確診後痊癒者增多，加上每天仍要外出上班，故市面回復人流是必然現象。他認為，港府應將焦點置於復課風險，由於幼稚園及小學學童自然免疫比例（即曾染疫及康復）及接種比率均偏低，勿強行訂下復課硬指標，建議掌握群組的血清陽性比例，再謹慎決定。

▼3月26日　大批市民排隊買OMEGA和SWATCH聯名表▼

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中大研究揭新冠康復者每5人有1人眼乾　感染時病毒量愈高愈易出現

【07:00】中大醫學院研究發現，新冠患者康復後在2至3個月內出先多種症狀。其中患有乾眼症的發生率較高，每5個康復者就有1人出現一種或以上與乾眼症相關的症狀，通常感到眼澀、痕癢、流淚、畏光或視力模糊。另外，研究發現患者感染時病毒量愈高（即CT值數字低），康復後出現乾眼症風險會愈高。

中大醫學院眼科及視覺科學系系主任譚志勇表示，乾眼症影響個人閱讀、駕駛及使用電子產品，需花費大量時間及開支治療。中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授莊金隆指，研究旨在鼓勵市民接種疫苗，亦最有效減低感染罕有的病毒量，及預防其他後遺症。

乾眼症是由於淚膜不穩定及淚液的滲透壓增加 ，導致眼球表面出現炎症並對眼睛表面結構和及眼表神經造成損害。（資料圖片）

▼3月27日　大埔廣福邨圍封強檢▼

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通關｜梁卓偉籲反思港在國家大局角色︰幫唔到都唔好添煩添亂第五波累計逾7000人亡　無打疫苗外籍男入院5日心臟停頓不治連續兩日新增個案跌至四位數　衞生署稱「好現象」　籲不應鬆懈周二起登機飛內地前須做快測　林鄭：有責任為國家防止輸出個案隔離設施「床等人」　林鄭稱快測陽性者可舉手　與照顧者齊齊入住內地醫護團隊400人駐亞博　醫管局︰倘病床爆滿會要求派多1000人航班熔斷禁飛期縮至七日　林鄭：輸入個案可控　須考慮市民容忍力政府本周起圍封大廈時為未打針長者登記　強檢陰性翌日上門打針羅致光形容院舍接種最初進展可悲　尋空間推接種率：救一個便一個

▼3月27日　香港仔鴨脷洲邨利添樓圍封檢測▼

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強制檢測｜增15大廈　荃灣豪輝花園1座成重推六日以來首上榜私樓四地區污水陽性且病毒量高　14.5萬人要快測　涉耀東邨、富山邨等強制檢測｜重啟5日60大廈上榜　衞生署預告將巡查市民是否做檢測封區｜廣福邨再圍封一廈　全邨七廈齊中招　牽晴間五座亦上榜封區｜廣福邨廣平樓、廣祐樓解封　與東頭邨盈東樓共揪125宗陽性確診大廈｜147幢大廈新上榜　涉貝沙灣3座、黃埔花園等

▼3月27日　觀塘社區疫苗接種服務▼

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