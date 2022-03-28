疫情．最新｜警務處處長秘書初步確診　一哥蕭澤頤快測結果陰性

第五波疫情似逐漸緩和，昨日（27日）新增8,037宗確診，連續兩日單日呈報確診數目跌破萬宗，但跌幅減慢；港大醫學院院長梁卓偉指出行指數回升，警告疫情有反彈風險，恐影響4月21日放寬社交距離措施計劃。能否按原計劃晚市恢復堂食？



食物及衞生局上周二（22日）重啟強制檢測公告，過去6日累計有75幢大廈上榜。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，政府將會在未來時間採取巡查行動，例如發出強檢令，觀察某些大廈居民是否有在時限內做檢測。



昨日疫情報道總覽：

▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼



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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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【9:05】警務處今日（28日）表示，處長蕭澤頤的秘書初步確診。該名秘書最近一次上班日期為3月17日，無須與公眾人士接觸，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。警務處已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒。蕭澤頤已進行新冠病毒快速測試，結果為陰性。

【08:00】第五波疫情連續兩日新增個案回落至一萬宗以下，不過政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉周日（27日）忠告，公眾勿誤以為疫情正走下坡，因為最近幾日市民出行指數回升，倘情況持續，第五波反彈不出奇。而港大公共衛生學院推算的本地個案「即時有效繁殖率」顯示，近日可見輕微回升，回彈至本月19日的0.4111。

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，市民確診後痊癒者增多，加上每天仍要外出上班，故市面回復人流是必然現象。他認為，港府應將焦點置於復課風險，由於幼稚園及小學學童自然免疫比例（即曾染疫及康復）及接種比率均偏低，勿強行訂下復課硬指標，建議掌握群組的血清陽性比例，再謹慎決定。

▼3月26日 大批市民排隊買OMEGA和SWATCH聯名表▼



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【07:00】中大醫學院研究發現，新冠患者康復後在2至3個月內出先多種症狀。其中患有乾眼症的發生率較高，每5個康復者就有1人出現一種或以上與乾眼症相關的症狀，通常感到眼澀、痕癢、流淚、畏光或視力模糊。另外，研究發現患者感染時病毒量愈高（即CT值數字低），康復後出現乾眼症風險會愈高。

中大醫學院眼科及視覺科學系系主任譚志勇表示，乾眼症影響個人閱讀、駕駛及使用電子產品，需花費大量時間及開支治療。中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授莊金隆指，研究旨在鼓勵市民接種疫苗，亦最有效減低感染罕有的病毒量，及預防其他後遺症。

乾眼症是由於淚膜不穩定及淚液的滲透壓增加 ，導致眼球表面出現炎症並對眼睛表面結構和及眼表神經造成損害。（資料圖片）

▼3月27日 大埔廣福邨圍封強檢▼



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▼3月27日 香港仔鴨脷洲邨利添樓圍封檢測▼



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▼3月27日 觀塘社區疫苗接種服務▼

