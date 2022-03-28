教育局邀滑浪風帆精陳晞文示範伸展運動　倡學生聽故事培育價值觀

新冠病毒第五波疫情仍持續，百萬學生提早放暑假，教育局邀得滑浪風帆精英運動員陳晞文拍攝短片，教學生示範伸展動作；教育局舉辦「故事大師– –中學德育及宗教故事演繹暨網上問答比賽」，讓同學適時放鬆聽德育故事，運用創意製作故事參賽，包括聽一行禪師及「香港的女兒」謝婉雯醫生的經歷，培育正面價值觀。



教育局課程發展處在學校特別假期期間，鼓勵學校和學生好好利用局方準備的一系列多元化網上資源，包括動靜皆宜的活動，推動同學自主學習，多做運動，同時培養正面價值觀。

東京奧運會女子RS:X板獲得第8名的陳晞文透過短片，介紹和示範利用毛巾做簡單的伸展動作，鼓勵在疫情下繼續在家做運動，保持身心健康，以運動員般的堅毅不屈精神，同心抗疫。

陳晞文早前在教育局的「躍動校園 活力人生」計劃精英運動員分享會中，分享她的經歷和勵志故事，勉勵學生養成堅毅、感恩珍惜等正面價值觀，並學會以積極的態度面對在學業、生活和成長中所遇到的挑戰。

教育局亦與香港教育大學協作，新製作一套彈力帶肌肉訓練短片，適合中學生參考，可參照簡報的指示，輕便地在家中利用彈力帶來鍛鍊身體不同部分的肌肉，保持身體健康。詳見學與教資源 ––彈力帶肌肉訓練簡介簡報及學與教資源 ––彈力帶肌肉訓練 (上肢訓練)簡報

教育局課程發展處個人、社會及人文教育組正舉辦「故事大師– 中學德育及宗教故事演繹暨網上問答比賽」，向同學提供更豐富的學習經歷。

比賽以堅毅、尊重他人、責任感、國民身份認同、承擔精神、誠信、關愛、守法、同理心、勤勞和其他正面價值觀為主題，學生可運用創意以短片、聲音檔、漫畫等形式演繹和製作德育或宗教故事，截止日期為6月14日。

教育局錄製了八段德育故事，人物包括在兩個月前圓寂的一行禪師,「他留給人類最大的遺產就是藉和解締造和平；以及提醒人需要慢下來，過正念的生活」；另一為在2003年沙士情時，犧牲救人的謝婉雯醫生故事，她當時進入最危險的病房，在搶救病人的過程不幸染疫殉職。教育局將會向聽畢八段故事的中學生頒發電子證書，也設有積極參與學校獎以作鼓勵。