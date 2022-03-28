校褸笠女生頭圖非禮　中五男生認兩罪　稱對性好奇但欠正確知識

中五男學生於本年初，尾隨一名女學生至其家門，然後用校褸捂住對方嘴巴，欲非禮對方，幸而女學生奮力掙扎，成功逃脫。男學生事後被捕，經調查發現其於去年尾曾以同樣的手法騷擾另一名女學生。他今（28日）在西九龍法院承認遊蕩導致他人擔心及企圖非禮兩罪，辯方指被告生於單親家庭，因對性有好奇但未有足夠正確知識而犯案，希望法庭能念在其初犯輕判。署理總裁判官羅德泉將案件押後至4月13日判刑，以待索取背景、教導所、更生中心、勞教中心及心理報告，期間被告還柙懲教看管。



17歲被告劉添穎，被控於2021年12月16日，在青衣長安邨安洋樓18樓的走廊的共用部分遊蕩，導致女子X合理地擔心本身的安全或利益；另於2022年1月6日，在長安邨安海樓19樓的走廊企圖猥褻侵犯女子Y。辯方求情指，被告就讀中五，與祖母同住，靠領取綜援過活。另指被告對性有好奇，但因其生於單親家庭，對性沒有足夠的正確知識才會犯案。

警誡下稱 跟蹤兩事主是想非禮她們

案情指，去年12月16日，被告從安洋樓尾隨放學回家的X至升降機內，引起了X的警剔。至18樓時，X離開升降機，被告跟隨並裝作行另一個方向，但很快又秘密地跟上。當X走到家門時，被告突然出現，X因而受驚，衝入家中後將事件告知父親，被告逃去無蹤，X父親其後報警。

及至2022年1月6日，被告再度故技重施，尾隨放學回家的Y進入升降機，並在19樓一同離開。待Y走至家門前時，被告又突然出現在Y身旁，用校褸掩住Y的口，Y不斷掙扎並用手踭推開被告。被告隨即沿樓梯間向上逃走，Y母親得知事件後報警。被告事後被捕，在祖母陪同下錄取會面紀錄時表示，他在放學後跟蹤兩名事主是想非禮她們，而他當時用校褸掩住Y的口是想觸摸對方的胸口及頭髮。

案件編號：WKCC135/2022