封區｜廣福邨廣仁樓須圍封　全邨失守　梨木樹（二）邨一廈亦上榜

本港新冠肺炎疫情嚴峻，多區亦出現確診個案。港府今日（28日）公布，由於荃灣梨木樹（二）邨松樹樓、大埔廣福邨廣仁樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。廣福邨繼早前有七幢大廈被圍封後，廣仁樓亦上榜，即廣福邨全邨8座公屋大廈全部均曾被圍封。

當局指，大廈內受檢人士須在其處所等候，直至大廈內所有人士完成檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，才可離開其處所。政府目標是在明日（29日）約下午1時完成此行動。不過視乎檢測結果，行動或會延長。



▼3月27日 大埔廣福邨圍封檢測▼



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當局指，由於上述大廈污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，自今日下午3時30分起於荃灣梨木樹（二）邨松樹樓進行圍封行動，但不包括位於地下的非住宅單位及郵政局。當局指，將於大廈內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上8時30分前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。

另外，當局亦於下午4時起於大埔廣福邨廣仁樓作圍封行動，惟不包括位於該處的社會服務單位、幼稚園及廣福商場，預計約中午12時完成。大埔廣福邨廣崇樓、廣智樓、廣惠樓及廣禮樓上周五（25日）被圍封，其後廣平樓、廣祐樓及廣義樓亦被圍封。當局今日再於廣仁樓作圍封行動，即全邨全部八幢公屋亦「中招」。

在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。受限區域內，如有三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

另外，當局表示如在宣告生效時，個別非當區居民逗留在受限區域內，會造成不合理困苦，政府人員在考慮個別情況後，可酌情處理讓該人士離開，而該人士必須已按指示進行檢測及留下個人資料供聯絡之用。

▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼



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根據今日發出的強制檢測公告，除了上述指明人士外，任何於指定時間內曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在圍封行動開始生效時不在大廈內，亦須在3月30日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

當局又呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果，並強調會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。