疫情︱張竹君指未有確實染疫者數據　以其推算的病死率只能作參考

第五波疫情開始回落，今(28日)更首次跌穿8至水平，錄得7685宗確診個案，但死亡人數連同滯後數字仍有215人死，包括47名非在公立醫院死亡人士。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時呈報的確診個案已過100萬，她相信社區真正受感染的人士，會比呈報數字為高，惟暫時未能知曉確實數字，故現時的死亡率，仍是以呈報個案的數字作計算。雖然有大學以不同的模型推算真正確診人數，但張認為該數值只能用作參考。



張竹君在記者會上稱相信呈報個案已過100萬。(羅國輝攝)

以推算的確診人數計算的病死率只宜作參考

張竹君稱，在病死率計算方法上，較正確是以呈報確診個案作分母計算，然而因為無法知曉真正的確診人數，故真正的病死率仍是無法知曉。有專家建議用估算的真確診數字推算，但始終沒有確實的數字作分母相除，其數值亦只能用作參考。現唯一可做的，仍只能用已呈報的個案去計算。她指政府有時或會用人口計死亡率，並非把病發人都會計算入內。張又指，死亡率是普通名稱，不是指某一樣的專有名詞，如果分子是死亡個案，分母是呈報個案，能更準確地表達呈報個案下的病死率。

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醫管局呈報昨日死亡人數為143人

死亡個案的分析方面，張指截至今日零時零分，醫管局呈報在過去24小時的死亡人數為168人，包括143名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世，另有25人為因數據滯後，於3月16日至3月26日離世而未公布的人士。另非醫管局報告的死亡人數有47人，合共215人。

滯後報告人數25人

昨日離世的143人，分別是87男56女，年齡介乎51至100歲；其中70人來自院舍。法醫殮房呈報的數據顯示，當中有80人無打針有、已打一針有42人、打兩針有19人、三針則有2人；當中有130人屬65歲或以上長者。而滯後呈報的25人，分別是11男和14女，年齡介乎63歲至99歲。

醫管局以外死亡人數47人大都有病在身

張竹君又指，醫院管理局以外死亡個案有47人，張稱她手頭上有資料的42人中，包括27男和15女，由51歲至89歲，當中6人是院舍院友，8成8死者並無打足兩針，大部份本身有病在身。法醫初步分析指，有4人是在離世時帶有新冠肺炎，有部份人則暫時未能分到類，一部份就是因新冠肺炎離世。

5名年輕死亡個案均患不同疾病

5個較年輕的死亡個案：第一宗涉及一名51歲男子，有心瓣情況，有癌症發現；第二宗涉及一名55歲女子，有腎衰竭需長期洗腎；第三宗涉及一名56歲男子，有癌症；第四宗涉及一名57歲女子，有中風紀錄，需要胃喉喂食；第五宗涉及一名58歲男院友，有長期病患，有濫藥歷史及是肝炎帶菌者。上述5位都有長期病患或癌症在身，都容易引起併發症。

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