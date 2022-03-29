最新｜內地中醫專家抵港　組長仝小林：到方艙醫院等實地了解情況

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（28日）新增7,685宗確診個案，連續三日單日呈報確診數目跌破萬宗，但下降幅放緩，按日只少4％，港大醫學院的「本地個案即時有效繁殖率」正由低位回升，衞生署憂有反彈風險。



內地因應特首林鄭月娥提請中央派中醫專家來港支援，國家中醫藥管理局中醫疫病防治專家委員會組長、中國科學院院士仝小林今早（29日）將帶領專家組抵港。另外，社署在多間體育館開設的暫託中心，今日起直接接受安老院將症狀輕微或沒有病徵的確診院友，送到中心接受隔離治療，院舍需先聯絡社署和衞生署衞生防護中心，以便有關部門作出評估。



昨日疫情報道總覽：

▼3月28日 廣福邨廣仁樓圍封檢測▼



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【11:38】中央援港抗疫中醫專家組今早到港，組長仝小林院士表示，Ｏｍicron症狀以上呼吸道症狀較明顯，包括咳嗽、咽痛及痰多等，本港這一波疫情的患者以老年人為主，包括多重症及高死亡率，中醫對這方面治理有效，另外，對老年患者本身基礎疾病治療亦有幫助。

【11:06】第五波疫情漸趨平穩，新增確診個案連續三日維持在四位數字。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（29日）在電台節目表示，綜觀多個數字，相信整體疫情正慢慢回落，但數字仍在高位，落實放寬防疫措施的時間表要視乎疫情會否反彈。

【11:00】特首林鄭月娥與食物及衞生局局長陳肇始等，今早到深圳灣口岸迎接中央援港抗疫中醫專家組，由組長仝小林院士帶領。林鄭月娥表示，中醫藥在治療上包括減少重症及死亡都有成效，中醫藥應用在抗疫上有重要角色，冀內地專家帶來新知識，她亦希望藉今次內地專家來港，更進一步推動本港中醫藥發展。隨著不少市民康復，包括長者，中醫藥可以在調理上提供復原方面的協助。她稱，已向專家組提出請求，如有時間可到安老院視察，建議是否有更多防感染的工作可以做到，如感染可以如何用中醫藥治療。

【10:59】衞生防護中心以「呈報個案病死率」、即以死亡個案除以官方陽性個案數字計算死亡率，亦有專家倡議模型推算確診人數作「分母」計算。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（29日），不同方法計算「死亡率」也有優缺，但最重要是得出的「百分比」如何改變在防疫行動上做好啲，否則只是學術討論。

【10:41】第五波疫情下，死亡人數突破8000人，公立醫院殮房一度爆滿，有遺體滯留急症室。食環署署長楊碧筠今早（29日）在電台節目指，當局自2月已不斷增加服務供應，現時的火化服務已超過遺體數目，棺木等供應亦充足，呼籲市民善用火化時段，盡早為逝者辦理後事。

【08:00】第五波確診人士眾多，包括不少少數族裔及伊斯蘭教徒，入住隔離設施時，在語言、文化及宗教上均有不同需要。近月陸續有社區隔離設施啟用，當中位於洪水橋的社區隔離設施，便是專門接收少數族裔及伊斯蘭教徒確診者，除了設有伊斯蘭教資源中心，部分為穆斯林而設的房間，貼有多種語言寫成的入營需知，更有標示指往聖城麥加的方向，員工亦會向入營的穆斯林派發可蘭經及地毯，方便他們祈禱之用。

齋戒月即將到來，負責統籌社區隔離設施的保安局抗疫特遣隊表示，將會配合穆斯林開齋及封齋的時間派餐，在該社區隔離設施派發的清真餐，亦是由已認證的清真食物供應商提供，營內亦聘請了15名少數族裔合約員工，方便解答同鄉疑難，期望以「以人為本」的原則照顧隔離人士所需。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼



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【07:00】社會福利署2月中發信予全港非政府機構，要求所有受資助或津助福利服務單位分兩階段實施「疫苗通行證」安排，在上述單位工作的員工，必須在4月1日前接種第一針疫苗方能提供服務。有社工表示，其任職機構要求選擇不打針員工自願離職，不獲任何代通知金、遣散費或長期服務金。香港社會工作者總工會調擔心前線流失形成人手荒，建議社署允許定期檢測取代接種疫苗。

社署回應時強調，接種疫苗能夠有效保護患者患上重症和死亡的科學證據是不爭事實，「疫苗通行證」是重要防疫抗疫措施，呼籲尚未接種疫苗的機構員工盡快接種；至於政府資助或津助服務非政府機構的人力資源政策及管理，由相關機構自行處理。

▼3月27日 大埔廣福邨圍封檢測▼

