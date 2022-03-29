最新｜內地中醫專家抵港　組長仝小林：到方艙醫院等實地了解情況

撰文：王潔恩 陳淑霞 鍾妍 歐陽德浩 梁思行 黃煦緻 黃金棋 江麗盈 林穎嫺
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本港新冠肺炎疫情持續，昨日（28日）新增7,685宗確診個案，連續三日單日呈報確診數目跌破萬宗，但下降幅放緩，按日只少4％，港大醫學院的「本地個案即時有效繁殖率」正由低位回升，衞生署憂有反彈風險。

內地因應特首林鄭月娥提請中央派中醫專家來港支援，國家中醫藥管理局中醫疫病防治專家委員會組長、中國科學院院士仝小林今早（29日）將帶領專家組抵港。另外，社署在多間體育館開設的暫託中心，今日起直接接受安老院將症狀輕微或沒有病徵的確診院友，送到中心接受隔離治療，院舍需先聯絡社署和衞生署衞生防護中心，以便有關部門作出評估。

昨日疫情報道總覽：

疫情．3.28｜新增確診少於8000宗有反彈風險　張竹君不建議到商場

▼3月28日　廣福邨廣仁樓圍封檢測▼

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【11:38】中央援港抗疫中醫專家組今早到港，組長仝小林院士表示，Ｏｍicron症狀以上呼吸道症狀較明顯，包括咳嗽、咽痛及痰多等，本港這一波疫情的患者以老年人為主，包括多重症及高死亡率，中醫對這方面治理有效，另外，對老年患者本身基礎疾病治療亦有幫助。

【11:06】第五波疫情漸趨平穩，新增確診個案連續三日維持在四位數字。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（29日）在電台節目表示，綜觀多個數字，相信整體疫情正慢慢回落，但數字仍在高位，落實放寬防疫措施的時間表要視乎疫情會否反彈。

許樹昌指疫情漸回落　建議作萬人計抽檢　驗血抗體估算染疫人數

【11:00】特首林鄭月娥與食物及衞生局局長陳肇始等，今早到深圳灣口岸迎接中央援港抗疫中醫專家組，由組長仝小林院士帶領。林鄭月娥表示，中醫藥在治療上包括減少重症及死亡都有成效，中醫藥應用在抗疫上有重要角色，冀內地專家帶來新知識，她亦希望藉今次內地專家來港，更進一步推動本港中醫藥發展。隨著不少市民康復，包括長者，中醫藥可以在調理上提供復原方面的協助。她稱，已向專家組提出請求，如有時間可到安老院視察，建議是否有更多防感染的工作可以做到，如感染可以如何用中醫藥治療。

【10:59】衞生防護中心以「呈報個案病死率」、即以死亡個案除以官方陽性個案數字計算死亡率，亦有專家倡議模型推算確診人數作「分母」計算。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（29日），不同方法計算「死亡率」也有優缺，但最重要是得出的「百分比」如何改變在防疫行動上做好啲，否則只是學術討論。

【10:41】第五波疫情下，死亡人數突破8000人，公立醫院殮房一度爆滿，有遺體滯留急症室。食環署署長楊碧筠今早（29日）在電台節目指，當局自2月已不斷增加服務供應，現時的火化服務已超過遺體數目，棺木等供應亦充足，呼籲市民善用火化時段，盡早為逝者辦理後事。

食環署稱火化時段已超遺體數目　業界指法醫人手不足令個案仍滯後死亡率｜何栢良指計法須有助減死亡：集中力量防疫　好過淡化數據

【08:00】第五波確診人士眾多，包括不少少數族裔及伊斯蘭教徒，入住隔離設施時，在語言、文化及宗教上均有不同需要。近月陸續有社區隔離設施啟用，當中位於洪水橋的社區隔離設施，便是專門接收少數族裔及伊斯蘭教徒確診者，除了設有伊斯蘭教資源中心，部分為穆斯林而設的房間，貼有多種語言寫成的入營需知，更有標示指往聖城麥加的方向，員工亦會向入營的穆斯林派發可蘭經及地毯，方便他們祈禱之用。

齋戒月即將到來，負責統籌社區隔離設施的保安局抗疫特遣隊表示，將會配合穆斯林開齋及封齋的時間派餐，在該社區隔離設施派發的清真餐，亦是由已認證的清真食物供應商提供，營內亦聘請了15名少數族裔合約員工，方便解答同鄉疑難，期望以「以人為本」的原則照顧隔離人士所需。

洪水橋隔離設施專門接收少數族裔確診者　齋戒月設特別清真餐安排

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼

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衞生署改用「呈報個案病死率」　張竹君稱不改用推算染疫人數計算疫情｜逾一個月首跌穿8000大關　下降放緩　張竹君憂反彈全民檢測尚未放棄　將參考圍封做法　林鄭：3個月內曾感染不用檢疫情｜火化節數日增至300　近24小時運作　食環署：盡早火化先人疫情｜遺體增殮房存放空間增3.4倍至4600個　非解剖個案2日可認領林鄭承認全港感染人數不止100萬　待疫情穩定後再分析數字疫情︱3.5%人無懼罰萬元不作強檢　一成未應門　坦言圍封難全覆蓋孔繁毅︰實際死亡率僅0.18%　稍高於流感　料3周後確診回至3位數

▼3月27日　疫情過高峰後星期日市面人流增多▼

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疫苗｜社工稱因未打針被要求自願離職　社署促盡快接種疫苗符要求

【07:00】社會福利署2月中發信予全港非政府機構，要求所有受資助或津助福利服務單位分兩階段實施「疫苗通行證」安排，在上述單位工作的員工，必須在4月1日前接種第一針疫苗方能提供服務。有社工表示，其任職機構要求選擇不打針員工自願離職，不獲任何代通知金、遣散費或長期服務金。香港社會工作者總工會調擔心前線流失形成人手荒，建議社署允許定期檢測取代接種疫苗。

社署回應時強調，接種疫苗能夠有效保護患者患上重症和死亡的科學證據是不爭事實，「疫苗通行證」是重要防疫抗疫措施，呼籲尚未接種疫苗的機構員工盡快接種；至於政府資助或津助服務非政府機構的人力資源政策及管理，由相關機構自行處理。

強制檢測｜增至20幢大廈　涉沙角邨、小西灣邨、唐明苑及大興邨等封區｜廣福邨廣仁樓須圍封　全邨失守　粉嶺祥華邨祥智樓下午上榜確診大廈｜多241幢大廈新上榜　包括翔龍灣、浪澄灣、爾登豪庭封區｜三廈解封共揪110宗確診　涉廣福邨廣義樓、鴨脷洲邨利添樓

▼3月27日　大埔廣福邨圍封檢測▼

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防疫包︱周六起向270萬家庭派發　口罩快測劑夠三人家庭用一星期4兒童接種中心調整時間　公院接種站只開一至五　以便調動人手聶德權：將試行圍封檢測為長者打針　初時僅提供科興　冀一個不漏荃灣西約體育館暫託中心啓用　所有中心周二起接收輕症安老院友維修員涉煽惑傷害司法人員及「播毒」　今首度應訊　申保釋被拒跨境貨運轉全面接駁工會指九成司機停工　倡不落地封閉過關保飯碗
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