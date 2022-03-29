疫情．最新｜內地中醫專家抵港　安老院舍可送輕症院友入暫託中心

撰文：王潔恩 陳淑霞 鍾妍 歐陽德浩 梁思行 黃煦緻 黃金棋 江麗盈 林穎嫺
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本港新冠肺炎疫情持續，昨日（28日）新增7,685宗確診個案，連續三日單日呈報確診數目跌破萬宗，但下降幅放緩，按日只少4％，港大醫學院的「本地個案即時有效繁殖率」正由低位回升，衞生署憂有反彈風險。

內地因應特首林鄭月娥提請中央派中醫專家來港支援，國家中醫藥管理局中醫疫病防治專家委員會組長、中國科學院院士仝小林今早（29日）將帶領專家組抵港。另外，社署在多間體育館開設的暫託中心，今日起直接接受安老院將症狀輕微或沒有病徵的確診院友，送到中心接受隔離治療，院舍需先聯絡社署和衞生署衞生防護中心，以便有關部門作出評估。

昨日疫情報道總覽：

疫情．3.28｜新增確診少於8000宗有反彈風險　張竹君不建議到商場

▼3月28日　廣福邨廣仁樓圍封檢測▼

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【08:00】第五波確診人士眾多，包括不少少數族裔及伊斯蘭教徒，入住隔離設施時，在語言、文化及宗教上均有不同需要。近月陸續有社區隔離設施啟用，當中位於洪水橋的社區隔離設施，便是專門接收少數族裔及伊斯蘭教徒確診者，除了設有伊斯蘭教資源中心，部分為穆斯林而設的房間，貼有多種語言寫成的入營需知，更有標示指往聖城麥加的方向，員工亦會向入營的穆斯林派發可蘭經及地毯，方便他們祈禱之用。

齋戒月即將到來，負責統籌社區隔離設施的保安局抗疫特遣隊表示，將會配合穆斯林開齋及封齋的時間派餐，在該社區隔離設施派發的清真餐，亦是由已認證的清真食物供應商提供，營內亦聘請了15名少數族裔合約員工，方便解答同鄉疑難，期望以「以人為本」的原則照顧隔離人士所需。

洪水橋隔離設施專門接收少數族裔確診者　齋戒月設特別清真餐安排

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼

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衞生署改用「呈報個案病死率」　張竹君稱不改用推算染疫人數計算疫情｜逾一個月首跌穿8000大關　下降放緩　張竹君憂反彈全民檢測尚未放棄　將參考圍封做法　林鄭：3個月內曾感染不用檢疫情｜火化節數日增至300　近24小時運作　食環署：盡早火化先人疫情｜遺體增殮房存放空間增3.4倍至4600個　非解剖個案2日可認領林鄭承認全港感染人數不止100萬　待疫情穩定後再分析數字疫情︱3.5%人無懼罰萬元不作強檢　一成未應門　坦言圍封難全覆蓋孔繁毅︰實際死亡率僅0.18%　稍高於流感　料3周後確診回至3位數

▼3月27日　疫情過高峰後星期日市面人流增多▼

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疫苗｜社工稱因未打針被要求自願離職　社署促盡快接種疫苗符要求

【07:00】社會福利署2月中發信予全港非政府機構，要求所有受資助或津助福利服務單位分兩階段實施「疫苗通行證」安排，在上述單位工作的員工，必須在4月1日前接種第一針疫苗方能提供服務。有社工表示，其任職機構要求選擇不打針員工自願離職，不獲任何代通知金、遣散費或長期服務金。香港社會工作者總工會調擔心前線流失形成人手荒，建議社署允許定期檢測取代接種疫苗。

社署回應時強調，接種疫苗能夠有效保護患者患上重症和死亡的科學證據是不爭事實，「疫苗通行證」是重要防疫抗疫措施，呼籲尚未接種疫苗的機構員工盡快接種；至於政府資助或津助服務非政府機構的人力資源政策及管理，由相關機構自行處理。

強制檢測｜增至20幢大廈　涉沙角邨、小西灣邨、唐明苑及大興邨等封區｜廣福邨廣仁樓須圍封　全邨失守　粉嶺祥華邨祥智樓下午上榜確診大廈｜多241幢大廈新上榜　包括翔龍灣、浪澄灣、爾登豪庭封區｜三廈解封共揪110宗確診　涉廣福邨廣義樓、鴨脷洲邨利添樓

▼3月27日　大埔廣福邨圍封檢測▼

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防疫包︱周六起向270萬家庭派發　口罩快測劑夠三人家庭用一星期4兒童接種中心調整時間　公院接種站只開一至五　以便調動人手聶德權：將試行圍封檢測為長者打針　初時僅提供科興　冀一個不漏荃灣西約體育館暫託中心啓用　所有中心周二起接收輕症安老院友維修員涉煽惑傷害司法人員及「播毒」　今首度應訊　申保釋被拒跨境貨運轉全面接駁工會指九成司機停工　倡不落地封閉過關保飯碗
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