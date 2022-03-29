疫情．最新｜內地中醫專家抵港　安老院舍可送輕症院友入暫託中心

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（28日）新增7,685宗確診個案，連續三日單日呈報確診數目跌破萬宗，但下降幅放緩，按日只少4％，港大醫學院的「本地個案即時有效繁殖率」正由低位回升，衞生署憂有反彈風險。



內地因應特首林鄭月娥提請中央派中醫專家來港支援，國家中醫藥管理局中醫疫病防治專家委員會組長、中國科學院院士仝小林今早（29日）將帶領專家組抵港。另外，社署在多間體育館開設的暫託中心，今日起直接接受安老院將症狀輕微或沒有病徵的確診院友，送到中心接受隔離治療，院舍需先聯絡社署和衞生署衞生防護中心，以便有關部門作出評估。



昨日疫情報道總覽：

▼3月28日 廣福邨廣仁樓圍封檢測▼



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【08:00】第五波確診人士眾多，包括不少少數族裔及伊斯蘭教徒，入住隔離設施時，在語言、文化及宗教上均有不同需要。近月陸續有社區隔離設施啟用，當中位於洪水橋的社區隔離設施，便是專門接收少數族裔及伊斯蘭教徒確診者，除了設有伊斯蘭教資源中心，部分為穆斯林而設的房間，貼有多種語言寫成的入營需知，更有標示指往聖城麥加的方向，員工亦會向入營的穆斯林派發可蘭經及地毯，方便他們祈禱之用。

齋戒月即將到來，負責統籌社區隔離設施的保安局抗疫特遣隊表示，將會配合穆斯林開齋及封齋的時間派餐，在該社區隔離設施派發的清真餐，亦是由已認證的清真食物供應商提供，營內亦聘請了15名少數族裔合約員工，方便解答同鄉疑難，期望以「以人為本」的原則照顧隔離人士所需。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼



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【07:00】社會福利署2月中發信予全港非政府機構，要求所有受資助或津助福利服務單位分兩階段實施「疫苗通行證」安排，在上述單位工作的員工，必須在4月1日前接種第一針疫苗方能提供服務。有社工表示，其任職機構要求選擇不打針員工自願離職，不獲任何代通知金、遣散費或長期服務金。香港社會工作者總工會調擔心前線流失形成人手荒，建議社署允許定期檢測取代接種疫苗。

社署回應時強調，接種疫苗能夠有效保護患者患上重症和死亡的科學證據是不爭事實，「疫苗通行證」是重要防疫抗疫措施，呼籲尚未接種疫苗的機構員工盡快接種；至於政府資助或津助服務非政府機構的人力資源政策及管理，由相關機構自行處理。

▼3月27日 大埔廣福邨圍封檢測▼

