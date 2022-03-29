疫情．最新｜已打兩針25歲有血小板疾病女子　染疫家中昏迷送院亡

今日(29日)新增7596宗確診個案，公院呈報149死亡個案，中大醫學院首呈報2宗死亡個案，兩名死亡分別89及106歲，今日新增死亡人數共151人，院舍未有新爆發個案。第五波累計確診個案1131757宗，死亡個案7309人。



昨日疫情報道總覽：

【17:31】本港新冠肺炎疫情持續，各區亦出現確診個案。港府今日（29日）公布，由於九龍灣麗晶花園第七座及第八座、粉嶺牽晴間第六座，以及青衣長青邨青楊樓排放的污水樣本，對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【17:09】何婉霞表示，一名在堅尼地城居住的25歲女病人，本身有血病，有血小板增多症，因不醒人事家人送院，已打兩針，詳情明日再公布。

【17:00】張竹君表示，整體數字看到，疫情的確有慢慢回落趨勢，但再下降趨勢是打橫行或慢慢落，定再低返一些的速度，現時難估計，疫情趨勢同人流非常有關係，若人流增加多，當然有機會反彈，希望大家在即將來臨假期盡量少去人多地方，及注重個人衞生。現時數字同最高位差好多，但數目呈報人數是7000幾，這兩年來7000幾是非常高水平，疫情雖然有回落，但隨時有機會反彈，會同人流及大家會否鬆懈有關，希望可以保持慢慢回落，或快些回落，保持在低水平個到。

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【16:45】醫院管理局總行政經理何婉霞醫生表示，截至3月28日，公院已為超過2萬名1病人處方兩種口服藥，處方藥物時，只會考慮藥物會否幫到病人及是否適合病人使用，所以病人合適及符合用藥條件，就會處方藥物。

除公院外，亦有與私院合作，2月25日第一次安排借藥予私院，全港13間私院已處方該兩款藥物予病人。到3月21日已簡化借藥機制，現已借逾400個療程做使用及儲備。希望大家明白，亦與業界討論，如更多醫生可處方，對病人有好處，好樂意見到及配合相關安排。兩種口服藥證明對治療新冠有顯著效果，如病人有需要請盡快預約到指定診所求醫，適合的病人會處方，若病情嚴重可到急症室，現時等候情況已理順，求醫可減重症及死亡風險。

【16:42】張竹君表示，收到中大醫學院呈報2宗死亡，都是公院轉介的患者，兩人都是老人院院舍院友，均沒有打針，其中89歲男病人，有慢性病，3月5日快測陽性，3月16日轉到中大醫院治療，27日轉陰性，死於細菌性肺炎，臨床醫生判斷非直接與新冠病毒有關死亡個案。另一位為106歲女病人，有長期病腎衰竭，3月15日核酸檢測陽性，3月21日轉中大醫院，3月28日過身，根據世衛組織分類，死亡可能與新冠病毒有關。

【16:38】衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今日(29日)新增7596宗確診個案，公院呈報149死亡個案，中大醫院首呈報2宗死亡個案，兩名死亡分別89及106歲，院舍未有新增爆發呈報個案。

【16:15】第五波疫情嚴峻，至今已有逾7207人離世。東華三院屬下寰宇殯儀館，今（29日）起轉為專為確診離世先人舉辦喪禮的殯儀館，並在館內設指定地方替死者化妝，及准於喪禮瞻仰遺容。

【14:46】第五波疫情確診個案回落，昨日（28日）終跌穿8,000關口，新增7,685宗確診．連續三日單日呈報確診數目跌破萬宗，惟「疫廈」數字卻有所回升。據衞生防護中心昨日更新確診大廈名單，過去14日累計共有6,387幢大廈有人確診，較前日的6,120幢大廈增加267幢。

【14:37】第五波疫情逐漸緩和，確診個案下降至四位數，本港不少企業及大型連鎖集團，近日亦宣布恢復或調整部份門店的服務。其中，AEON今日（29日）則公布，調整旗下10間分店的營業時間，當中有7間超級市場最早8時半開店，但「周三特價日」何時恢復則未有消息。滙豐亦宣布，48間分店將由逢周一、三、五營業，恢復為周一至周五服務。下文將詳盡列出各分店的名單。

【12:12】運輸署表示，經考慮最新車長缺勤情況、乘客量下降幅度、載客率、可供乘客使用的替代公共交通服務，以及巴士公司資源的有效調配等因素後，要求各專營巴士公司恢復早前獲批准暫停服務140條路線中79條路線的服務，同時批准九巴、新巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士在3月31日至4月10日期間繼續調整服務，包括暫停共61條路線，當中大部分是繁忙時段提供額外班次的輔助路線，以及只在假日提供的特別郊遊路線和通宵路線服務，相關路線都各有其主要路線或有適當的替代公共交通服務供乘客使用。

▼3月28日 廣福邨廣仁樓圍封檢測▼



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【11:41】政府昨圍封三座大廈，其中大埔廣福邨廣仁樓今（29日）早解封，發現40宗陽性檢測個案和27宗不確定個案，受檢居民中招率近3.2%。同一屋邨其餘七幢大廈自上周五起已先後被圍封，受檢居民中招率介乎3.3%至7%。



此外，當局亦緊接解封粉嶺祥華邨祥智樓，共揪出53宗確診個案，受檢居民中招率近3.6%。

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【11:38】第五波疫情下，安老院舍頻現爆發，港府早前宣布成立跨部門工作小組，檢視院舍抗疫能力。香港買位安老服務議會主席謝偉鴻今早（29日）在電台節目表示，業界很願意配合當局進行改善，但他指有一定程 度掣肘，因院舍的人手及環境均不是為防疫而設，難以在短時間內提升。

【11:36】中央援港抗疫中醫專家組今早到港，組長仝小林院士表示，稍後會到方艙醫院及安老院等實地了解情況，亦會有座談會，並與本地專家一起制訂治療訪案。他指，Ｏｍicron症狀以上呼吸道症狀較明顯，包括咳嗽、咽痛及痰多等，本港這一波疫情的患者以老年人為主，包括多重症及高死亡率，中醫對這方面治理有效，另外，對老年患者本身基礎疾病治療亦有幫助。

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【11:06】第五波疫情漸趨平穩，新增確診個案連續三日維持在四位數字。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（29日）在電台節目表示，綜觀多個數字，相信整體疫情正慢慢回落，但數字仍在高位，落實放寬防疫措施的時間表要視乎疫情會否反彈。

【11:00】特首林鄭月娥與食物及衞生局局長陳肇始等，今早到深圳灣口岸迎接中央援港抗疫中醫專家組，由組長仝小林院士帶領。林鄭月娥表示，中醫藥在治療上包括減少重症及死亡都有成效，中醫藥應用在抗疫上有重要角色，冀內地專家帶來新知識，她亦希望藉今次內地專家來港，更進一步推動本港中醫藥發展。隨著不少市民康復，包括長者，中醫藥可以在調理上提供復原方面的協助。她稱，已向專家組提出請求，如有時間可到安老院視察，建議是否有更多防感染的工作可以做到，如感染可以如何用中醫藥治療。

【10:59】衞生防護中心以「呈報個案病死率」、即以死亡個案除以官方陽性個案數字計算死亡率，亦有專家倡議模型推算確診人數作「分母」計算。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（29日），不同方法計算「死亡率」也有優缺，但最重要是得出的「百分比」如何改變在防疫行動上做好啲，否則只是學術討論。

【10:41】第五波疫情下，死亡人數突破8000人，公立醫院殮房一度爆滿，有遺體滯留急症室。食環署署長楊碧筠今早（29日）在電台節目指，當局自2月已不斷增加服務供應，現時的火化服務已超過遺體數目，棺木等供應亦充足，呼籲市民善用火化時段，盡早為逝者辦理後事。

【08:00】第五波確診人士眾多，包括不少少數族裔及伊斯蘭教徒，入住隔離設施時，在語言、文化及宗教上均有不同需要。近月陸續有社區隔離設施啟用，當中位於洪水橋的社區隔離設施，便是專門接收少數族裔及伊斯蘭教徒確診者，除了設有伊斯蘭教資源中心，部分為穆斯林而設的房間，貼有多種語言寫成的入營需知，更有標示指往聖城麥加的方向，員工亦會向入營的穆斯林派發可蘭經及地毯，方便他們祈禱之用。

齋戒月即將到來，負責統籌社區隔離設施的保安局抗疫特遣隊表示，將會配合穆斯林開齋及封齋的時間派餐，在該社區隔離設施派發的清真餐，亦是由已認證的清真食物供應商提供，營內亦聘請了15名少數族裔合約員工，方便解答同鄉疑難，期望以「以人為本」的原則照顧隔離人士所需。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼



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【07:00】社會福利署2月中發信予全港非政府機構，要求所有受資助或津助福利服務單位分兩階段實施「疫苗通行證」安排，在上述單位工作的員工，必須在4月1日前接種第一針疫苗方能提供服務。有社工表示，其任職機構要求選擇不打針員工自願離職，不獲任何代通知金、遣散費或長期服務金。香港社會工作者總工會調擔心前線流失形成人手荒，建議社署允許定期檢測取代接種疫苗。

社署回應時強調，接種疫苗能夠有效保護患者患上重症和死亡的科學證據是不爭事實，「疫苗通行證」是重要防疫抗疫措施，呼籲尚未接種疫苗的機構員工盡快接種；至於政府資助或津助服務非政府機構的人力資源政策及管理，由相關機構自行處理。

▼3月27日 大埔廣福邨圍封檢測▼

