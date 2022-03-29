疫情．最新｜政府修訂　拒遵檢疫令或隔離令列罪行　可判監半年

今日(29日)新增7596宗確診個案，公院呈報149死亡個案，中大醫學院首呈報2宗死亡個案，兩名死亡分別89及106歲，今日新增死亡人數共151人，院舍未有新爆發個案。第五波累計確診個案1131757宗，死亡個案7309人。



昨日疫情報道總覽：

【22:09】本港新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局周二（29日）再發出強制檢測公告，繼續達20幢大廈被納入公告。名單當中全部均為公屋或居屋，當中包括沙田博康邨博達樓、觀塘順安邨安逸樓、屯門兆畦苑兆強閣及慈雲山慈正邨正和樓等。而屯門大興邨連續兩日有大廈上榜，大興邨興輝樓為邨內第五幢被納入強檢的大廈。



公告中指明，任何人士曾在指定時間內逗留於名單上的大廈超過兩小時，則需於周三（30日）至周四（31日）內進行核酸檢測。

【21:11】食物及衞生局公布修訂《預防及控制疾病條例》第599J章及第599A章，提高不遵從強制檢測及檢疫令的處罰，加強阻嚇力：

（一）要求需照顧者（兒童及精神上無行為能力的人）的負責人盡其最大努力，確保該需照顧者遵從強制檢測指示、強制檢測公告或強制檢測令下的規定（除若干可作為免責辯護的情況外）；

（二）因應早前已提高第599J章下定額罰款水平，現提高不遵從強制檢測指示、強制檢測公告及限制與檢測宣告下的檢測規定的相關罪行罰則，最高可被判處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月，以加強阻嚇力並維持不同罰則之間的分級。

（三）加強對個別人士、物品（包括動物）或地方採取檢疫或隔離措施的法律條款，包括將不遵從檢疫令或隔離令，訂明為罪行並引入罰則，最高可被判處第三級罰款（10,000元）及監禁六個月，同時亦完善管制進入或離開檢疫或隔離處所的條款。

▼3月29日 九龍灣麗晶花園7及8座3圍封檢測▼



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【20:23】變種病毒Omicron來勢洶洶，安老和殘疾人士院舍成為重災區，勞工及福利局局長羅致光早前承認，政府的支援設施不足，需要在第六波疫情來臨前檢討。



勞福局今日（29日）表示，常任秘書長劉焱主持加強院舍抗疫能力跨部門工作小組首次會議，檢視將輕症確診院友直接送往由社會福利署營運的暫託中心的機制，以及改善院舍的通風，包括實地視察院舍的通風和感染控制措施，以減低病毒在院舍內傳播的風險。

【19:56】第五波疫情期間，有長者懷疑因確診自殺身亡。生命熱線今日（29日）在記者會提到長者在疫情中面對的困難較多，如難以如年輕人般容易獲得資訊，難以跟上疫情最新措施等，更有個案顯示長者因染疫感到自己「無用」，遂萌輕生念頭。

生命熱線建議長者可以發掘新興趣，亦可透過主動關心他人成為自己的生命動力，同時希望政府可逐步重開社區中心等，讓長者有適當消閒活動。

【19:53】本港新冠肺炎疫情持續，疫苗接種中心早前預約爆滿。由希慎興業和華懋集團提供場地的加路連山道短期社區疫苗接種中心今日（29日）啟用，亦是現時位處私人物業內最大的接種中心。華懋集團預計，接種中心將營運三個月，並能為數以十萬計的市民提供疫苗接種服務。



華懋集團又表示，已將旗下多間酒店用作檢疫或隔離用途；亦向香港聖公會福利協會捐款50萬元，減輕他們在聘用臨時護理員、發放特別津貼、購買防疫及消毒物資等方面的巨額開支。

【19:24】因應第五波疫情，運輸署多個部門暫停服務，駕駛考試亦因而受影響。運輸署表示，將於4月19日起恢復所有車輛種類的駕駛路試服務，而筆試及的士筆試於5月6日起恢復，亦於當日回復提供駕駛考試排期服務。

按今日（29日）下午的統計數字，現時九龍及新界區的私家車合併試尾期已至今年12月8日，香港區則為11月11日或之後。

【19:23】第五波疫情持續，商經局今日（29日）公布，於2020年初爆發疫情以來的工作，以及最新的狀況。局方指，疫情初期已推出口罩生產資助計劃，一年內向政府提供共4.69億個口罩；並一直維持食米供應穩定。



至於在第五波疫情，商經局及轄下部門，統籌和執行10次「圍封強檢」行動，動員約2,000人次，以及派員參與個案追蹤辦公室的工作。此外，局方亦大規模採購30種醫療物資，並物色額外的倉庫，於過去數周提供100萬個抗疫物資包，更聯同消委會推出「快速抗原測試包認可名單搜尋器」。

【19:03】第五波疫情下，市民因應對疫情產生不少壓力。香港大學賽馬會防止自殺研究中心今（29日）表示，過去兩周的自殺風險指數上升，上周更曾達危機水平，特別是對長者及中年人士屬高危群組。中心總監認為，今波疫情中，入院及死亡情況集中在長者，他們看到電視畫面會更難受和不安，中年群組面對經濟壓力亦已到極點，他們對心理的需求較大，故呼籲市民應主動關心身邊人，尤其是長者。

香港大學賽馬會防止自殺研究中心指，過去兩周自殺風險指數上升，而本月23日更一度超越最高級別的危機水平。（中心提供）

【18:12】本港新冠肺炎疫情持續，快速測試日漸普及。不過與核酸測試相比，快速測試未能得知感染者病毒量。香港生物科技協會研發網上系統「ART-Quant」，今日（29日）正式啟用，可供確診人士上載快速測試棒圖片，從「T線」顏色深淺，判斷用家體內病毒量。



系統每次收費50元，在本港已向衞生署申報的確診者，只需提供身份證號碼及電話號碼等資料作驗證，便可免費使用。協會表示，早前曾為目前市面上快速測試棒進行準確度測試，認為大部份適用這系統。

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【18:06】第五波疫情漸趨平穩，政府早前宣布下月21日起逐步解除社交距離措施，並重開宗教場所。九龍清真寺今日（29日）為重開進行一連串的防疫工作，當中包括採用本地大學研發的長效智能抗病毒塗層，以及低敏殺菌搓手液，供信徒安心參與宗教活動；另外規限每段參拜環節，最多只會有約500人同時到場，場內亦有不同的防疫措施。而在下月底齋戒月完結之時，信眾也不會如以往般一同在場內進食。

▼清真寺3月29日介紹防疫措施▼



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【17:31】本港新冠肺炎疫情持續，各區亦出現確診個案。港府今日（29日）公布，由於九龍灣麗晶花園第七座及第八座、粉嶺牽晴間第六座，以及青衣長青邨青楊樓排放的污水樣本，對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

▼3月29日 長青邨青楊樓圍封檢測▼



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【17:09】何婉霞表示，一名在堅尼地城居住的25歲女病人，本身有血病，有血小板增多症，因不醒人事家人送院，已打兩針，詳情明日再公布。

【17:00】張竹君表示，整體數字看到，疫情的確有慢慢回落趨勢，但再下降趨勢是打橫行或慢慢落，定再低返一些的速度，現時難估計，疫情趨勢同人流非常有關係，若人流增加多，當然有機會反彈，希望大家在即將來臨假期盡量少去人多地方，及注重個人衞生。現時數字同最高位差好多，但數目呈報人數是7000幾，這兩年來7000幾是非常高水平，疫情雖然有回落，但隨時有機會反彈，會同人流及大家會否鬆懈有關，希望可以保持慢慢回落，或快些回落，保持在低水平個到。

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【16:45】醫院管理局總行政經理何婉霞醫生表示，截至3月28日，公院已為超過2萬名1病人處方兩種口服藥，處方藥物時，只會考慮藥物會否幫到病人及是否適合病人使用，所以病人合適及符合用藥條件，就會處方藥物。

除公院外，亦有與私院合作，2月25日第一次安排借藥予私院，全港13間私院已處方該兩款藥物予病人。到3月21日已簡化借藥機制，現已借逾400個療程做使用及儲備。希望大家明白，亦與業界討論，如更多醫生可處方，對病人有好處，好樂意見到及配合相關安排。兩種口服藥證明對治療新冠有顯著效果，如病人有需要請盡快預約到指定診所求醫，適合的病人會處方，若病情嚴重可到急症室，現時等候情況已理順，求醫可減重症及死亡風險。

【16:42】張竹君表示，收到中大醫學院呈報2宗死亡，都是公院轉介的患者，兩人都是老人院院舍院友，均沒有打針，其中89歲男病人，有慢性病，3月5日快測陽性，3月16日轉到中大醫院治療，27日轉陰性，死於細菌性肺炎，臨床醫生判斷非直接與新冠病毒有關死亡個案。另一位為106歲女病人，有長期病腎衰竭，3月15日核酸檢測陽性，3月21日轉中大醫院，3月28日過身，根據世衛組織分類，死亡可能與新冠病毒有關。

【16:38】衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今日(29日)新增7596宗確診個案，公院呈報149死亡個案，中大醫院首呈報2宗死亡個案，兩名死亡分別89及106歲，院舍未有新增爆發呈報個案。

【16:15】第五波疫情嚴峻，至今已有逾7207人離世。東華三院屬下寰宇殯儀館，今（29日）起轉為專為確診離世先人舉辦喪禮的殯儀館，並在館內設指定地方替死者化妝，及准於喪禮瞻仰遺容。

【15:33】政府早前公布最快於4月19日恢復面授課堂，教聯會近日進行了一項問卷調查，發現在1348名教師當中，7成表示對能如期復課沒有信心，8成半教師認為需要視乎當時的確診宗數再作決定。對於將於4月22日開考的文憑試(DSE)，有超過8成教師認為需要設立特別考場予確診考生，並需有專車接送考生來回試場。

【14:46】第五波疫情確診個案回落，昨日（28日）終跌穿8,000關口，新增7,685宗確診．連續三日單日呈報確診數目跌破萬宗，惟「疫廈」數字卻有所回升。據衞生防護中心昨日更新確診大廈名單，過去14日累計共有6,387幢大廈有人確診，較前日的6,120幢大廈增加267幢。

【14:37】第五波疫情逐漸緩和，確診個案下降至四位數，本港不少企業及大型連鎖集團，近日亦宣布恢復或調整部份門店的服務。其中，AEON今日（29日）則公布，調整旗下10間分店的營業時間，當中有7間超級市場最早8時半開店，但「周三特價日」何時恢復則未有消息。滙豐亦宣布，48間分店將由逢周一、三、五營業，恢復為周一至周五服務。下文將詳盡列出各分店的名單。

【12:12】運輸署表示，經考慮最新車長缺勤情況、乘客量下降幅度、載客率、可供乘客使用的替代公共交通服務，以及巴士公司資源的有效調配等因素後，要求各專營巴士公司恢復早前獲批准暫停服務140條路線中79條路線的服務，同時批准九巴、新巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士在3月31日至4月10日期間繼續調整服務，包括暫停共61條路線，當中大部分是繁忙時段提供額外班次的輔助路線，以及只在假日提供的特別郊遊路線和通宵路線服務，相關路線都各有其主要路線或有適當的替代公共交通服務供乘客使用。

▼3月28日 廣福邨廣仁樓圍封檢測▼



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【11:41】政府昨圍封三座大廈，其中大埔廣福邨廣仁樓今（29日）早解封，發現40宗陽性檢測個案和27宗不確定個案，受檢居民中招率近3.2%。同一屋邨其餘七幢大廈自上周五起已先後被圍封，受檢居民中招率介乎3.3%至7%。



此外，當局亦緊接解封粉嶺祥華邨祥智樓，共揪出53宗確診個案，受檢居民中招率近3.6%。

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【11:38】第五波疫情下，安老院舍頻現爆發，港府早前宣布成立跨部門工作小組，檢視院舍抗疫能力。香港買位安老服務議會主席謝偉鴻今早（29日）在電台節目表示，業界很願意配合當局進行改善，但他指有一定程 度掣肘，因院舍的人手及環境均不是為防疫而設，難以在短時間內提升。

【11:36】中央援港抗疫中醫專家組今早到港，組長仝小林院士表示，稍後會到方艙醫院及安老院等實地了解情況，亦會有座談會，並與本地專家一起制訂治療訪案。他指，Ｏｍicron症狀以上呼吸道症狀較明顯，包括咳嗽、咽痛及痰多等，本港這一波疫情的患者以老年人為主，包括多重症及高死亡率，中醫對這方面治理有效，另外，對老年患者本身基礎疾病治療亦有幫助。

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【11:06】第五波疫情漸趨平穩，新增確診個案連續三日維持在四位數字。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（29日）在電台節目表示，綜觀多個數字，相信整體疫情正慢慢回落，但數字仍在高位，落實放寬防疫措施的時間表要視乎疫情會否反彈。

【11:00】特首林鄭月娥與食物及衞生局局長陳肇始等，今早到深圳灣口岸迎接中央援港抗疫中醫專家組，由組長仝小林院士帶領。林鄭月娥表示，中醫藥在治療上包括減少重症及死亡都有成效，中醫藥應用在抗疫上有重要角色，冀內地專家帶來新知識，她亦希望藉今次內地專家來港，更進一步推動本港中醫藥發展。隨著不少市民康復，包括長者，中醫藥可以在調理上提供復原方面的協助。她稱，已向專家組提出請求，如有時間可到安老院視察，建議是否有更多防感染的工作可以做到，如感染可以如何用中醫藥治療。

【10:59】衞生防護中心以「呈報個案病死率」、即以死亡個案除以官方陽性個案數字計算死亡率，亦有專家倡議模型推算確診人數作「分母」計算。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（29日），不同方法計算「死亡率」也有優缺，但最重要是得出的「百分比」如何改變在防疫行動上做好啲，否則只是學術討論。

【10:41】第五波疫情下，死亡人數突破8000人，公立醫院殮房一度爆滿，有遺體滯留急症室。食環署署長楊碧筠今早（29日）在電台節目指，當局自2月已不斷增加服務供應，現時的火化服務已超過遺體數目，棺木等供應亦充足，呼籲市民善用火化時段，盡早為逝者辦理後事。

【08:00】第五波確診人士眾多，包括不少少數族裔及伊斯蘭教徒，入住隔離設施時，在語言、文化及宗教上均有不同需要。近月陸續有社區隔離設施啟用，當中位於洪水橋的社區隔離設施，便是專門接收少數族裔及伊斯蘭教徒確診者，除了設有伊斯蘭教資源中心，部分為穆斯林而設的房間，貼有多種語言寫成的入營需知，更有標示指往聖城麥加的方向，員工亦會向入營的穆斯林派發可蘭經及地毯，方便他們祈禱之用。

齋戒月即將到來，負責統籌社區隔離設施的保安局抗疫特遣隊表示，將會配合穆斯林開齋及封齋的時間派餐，在該社區隔離設施派發的清真餐，亦是由已認證的清真食物供應商提供，營內亦聘請了15名少數族裔合約員工，方便解答同鄉疑難，期望以「以人為本」的原則照顧隔離人士所需。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼



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【07:00】社會福利署2月中發信予全港非政府機構，要求所有受資助或津助福利服務單位分兩階段實施「疫苗通行證」安排，在上述單位工作的員工，必須在4月1日前接種第一針疫苗方能提供服務。有社工表示，其任職機構要求選擇不打針員工自願離職，不獲任何代通知金、遣散費或長期服務金。香港社會工作者總工會調擔心前線流失形成人手荒，建議社署允許定期檢測取代接種疫苗。

社署回應時強調，接種疫苗能夠有效保護患者患上重症和死亡的科學證據是不爭事實，「疫苗通行證」是重要防疫抗疫措施，呼籲尚未接種疫苗的機構員工盡快接種；至於政府資助或津助服務非政府機構的人力資源政策及管理，由相關機構自行處理。

【06:30】繼港珠澳大橋人工島「方艙醫院天空之鏡」相片後，昨日（28日）又有涉及方艙醫院「水浸」的相片在Facebook專頁出現，稱是攝於本月20日的元朗潭尾方艙醫院。相中可見地上有如一條河的黃泥水，水位浸至地上分體式冷氣機室外機體支架及垃圾桶底部，上載相片者指地盤「根本冇做斜水同地下去水渠」。

一張昨日在同一位置拍攝的相片顯示，冷氣機支架高度10厘米內，與家用垃圾桶腳踏相若。比對兩張相片，顯示只有支架貼近地面一段被浸過，而水位未淹過垃圾桶腳踏，旁邊的方艙基部仍可見到與地面位置，推斷水位只有數厘米深，而日前另一帖文曾指潭尾方艙醫院水位曾浸到工作人員腳眼位置，即約5厘米。

根據相片無拍攝到冷氣機室外機體和垃圾桶頂部推斷，「水浸相片」是在貼近水面「低炒」拍攝，料距地面50厘米內，形成特別視覺。據了解，近日雖有下雨，但潭尾方艙醫院只出現積水；而在交付政府前，工地曾進行水浸測試，未知有關相片是否與測試有關。

▼3月27日 大埔廣福邨圍封檢測▼

