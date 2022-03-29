死亡率｜何栢良指計法須有助減死亡：集中力量防疫　好過淡化數據

衞生防護中心以「呈報個案病死率」、即以死亡個案除以官方陽性個案數字計算死亡率，亦有專家倡議模型推算確診人數作「分母」計算。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（29日），不同方法計算「死亡率」也有優缺，但最重要是得出的「百分比」如何改變在防疫行動上做好啲，否則只是學術討論。



他指，香港至今有7000多人染新冠病逝，現階段得出的數字未能準確反映此波的慘烈，形容今次香港「好淒涼」，其中每100萬人口死亡率是全球第一，比其他國家高一大截，除了因長者誤判及受假資訊影響沒打針，公院淪陷亦是主因：「農曆年10度唔夠，睇睇當時急症室出面場景就知點解，幾多人急症室或屋企等到死？𠵱家應該集中力量應對疫情，好過淡化數據。」



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何栢良今早在商台節目表示，如何計算死亡率不是新事物，不同方法有優缺，香港及世界各地以呈報個案計算死亡率，限制是受檢測數量影響，檢測數量大及呈報個案多，死亡率會較偏低。

以感染人數計算死亡率 感染人數「不能靠估」

至於有專家稱本地感染新冠病毒實際人數可能已經有400萬人，此作分母，估算整體死亡率其實僅得0.18%。何栢良表示，以感染人數計算死亡率「不能靠估」，不能以模型推算數字作分母，應以人口及年齡層作代表性抽樣血清檢測，再計算感染人數。

每百萬人口死亡數字香港全球第一

不過，何栢良指若以每百萬人口死亡數字計算死亡率，香港如今已是全球排第一，整合在過去28個月疫情數字，每百萬人口死亡人數亦明顯比全球高一大截：「個百分比（死亡率）點樣改變到我哋做好啲？如果個數字對減重症減死亡無幫助，只係學術討論。」

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他解釋，香港每百萬人口死亡人數高，除了市民、特別是長者誤判及受假資訊影響而沒打針，公院淪陷亦是主因：「農曆年10度唔夠，睇睇當時急症室出面場景就知點解，幾多人急症室或屋企等到死？」

農曆年10度唔夠，睇睇當時急症室出面場景就知點解（每百萬人口死亡人數全球第一），幾多人急症室或屋企等到死？個百分比（死亡率）點樣改變到我哋做好啲？如果個數字對減重症減死亡無幫助，只係學術討論。 港大感染及傳染病中心總監何栢良

何指，香港至今有7000多人染新冠病逝，但數字也未能準確反映慘烈情況，形容香港「好淒涼」的他認為，現時應以推高疫苗接種、支援公院及做好口服藥分派作重點：「𠵱家應該集中力量應對，好過淡化數據。」