疫情｜AEON超市4.1起延長營業　滙豐48分行一周開5日　新安排一覽

第五波疫情逐漸緩和，確診個案下降至四位數，本港不少企業及大型連鎖集團，近日亦宣布恢復或調整部份門店的服務。其中，AEON今日（29日）則公布，調整旗下10間分店的營業時間，當中有7間超級市場最早8時半開店，但「周三特價日」何時恢復則未有消息。滙豐亦宣布，48間分店將由逢周一、三、五營業，恢復為周一至周五服務。下文將詳盡列出各分店的名單。



AEON今日公布，由4月1日起，將調整分店的營業時間。其中綜合百貨方面，AEON STYLE（康怡、黃埔、油塘分店），以及AEON（屯門、荔枝角、荃灣、將軍澳分店），超級市場的時間為早上8時半至晚上10時半，其他部門則為早上10時至晚上10時半。

至於AEON（九龍灣、大窩口分店），為早上10時至晚上10時半。AEON九龍城分店，則為早上10時至晚上10時。

未有「周三特價日」恢復消息

至於獨立超級市場方面，AEON尖沙咀分店的營業時間，為早上10時至晚上11時；旺角分店則為早上10時至晚上11時。不過，「周三特價日」何時恢復則未有消息。

滙豐宣布，由4月1日起，48間現時於周一、三、五營業的零售分行，將改為周一至五服務，時間為早上9時至下午4時，周六則暫停營業。

至於3間分別位於滙豐總行大廈、旺角及觀塘的主要分行，則維持周一至六營業。另外有29間零售分行，仍然於周二、四、六提供服務，直至另行通知。

此外，除了5間現時於周一至五提供服務的滙豐中小企中心外，中上環及尖沙咀中小企中心，亦將於4月1日重開。至於灣仔告士道、觀塘王子大廈、沙田及上水中小企中心，則繼續暫停服務，直至另行通知。