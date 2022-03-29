保險從業員涉虐待女友7歲女兒 事主母親指女兒和被告有講有笑

34歲保險從業員涉於數月間，數度虐待女友與前夫所生的7歲女兒，包括以打火機燒手、以風筒的熱風近距離燙面及腳踢下腹等。男子否認兩項故意襲擊促致該兒童受到損害罪，審訊今（29日）在西九龍法院續，女童母親A出庭作供，她發現女兒手上有一個大水泡時，女兒僅稱是在前一天用膳時弄傷。惟女兒在前一天曾交由被告照顧，兩人單獨外出用膳回到家時亦「有講有笑」，是故A未有發現異常。被告被裁定表證成立，案件押後至4月8日作結案陳詞。



被告葉翰霖，34歲，被控兩項故意襲擊促致該兒童受到損害罪，指他於2019年9月1日至11月27日之間，以及於2019年12月15日，分別在九龍深水埗北河街某唐樓的梯間及單位內，作為一名7歲女童X的管養、看管或照顧責任人，卻故意襲擊、虐待或忽略X，其方式相當可能導致X受到不必要的健康損害。

被告葉翰霖否認兩項故意襲擊促致該兒童受到損害罪受審。(資料圖片)

母親A透露安發後已和被告分手

X的母親A出庭作供指，她於2019年8月與被告結成為情侶，在案發後不久分手，如今關係「惡劣」。於2019年11月案發當天，A將X交給被告照顧，X和被告當晚亦有單獨一起用膳。翌日，A從補習社接X回家時，發現其右手有一個大水泡，X對此表示是在食飯的時候弄傷的，而被告則表示「無印象、唔記得」。被問及為何前一天未有發現X的傷勢，A指X不曾提及，且當晚X與被告一同回家時仍有講有笑，A因而未有留意有事發生。

及至同年12月15日，被告開車送A上班後，返回家中照顧X。當時臨近學校考試，被告提出幫X補習，但卻於約10時通知A指X感到不舒服，同時前夫又指想接走X。A遂請假欲將女兒交給前夫照顧，惟前夫最後卻未有出現。A見狀只好與被告一同帶X到處求醫，由於當天是星期日，A只找到一間診所稱下午可以接診，但X卻表示很想睡覺，所以最後未有見到醫生便已回家。

裁判官質疑母親 為何未察覺女兒的傷勢

翌日，X病情好轉，A遂帶其外出用膳。期間A才發現X面上有傷，問其傷勢何時造成，X卻反問：「我面上有傷咩？我唔知喎。」A聽罷與前夫會合後，帶X到急症室求醫，此時才發現X左耳有「一間一間」的傷痕，肚子上亦有抓痕。

裁判官陳慧敏聽罷指，X的傷勢早於12月15日求診時已造成，A為何未有察覺，質疑：「佢係你個女黎㗎喎？」，A解釋指X左耳上的傷痕一直被頭髮所遮蓋，加上X當日因不適而未有更衣及洗澡，遂沒有發現。A最後指出，她不曾同意被告以任何方式傷害X，而若她知道被告會對X施虐，絕對不會將女兒交給被告照顧。

案件編號：WKCC 2973/ 2021