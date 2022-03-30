疫情・最新｜確診數字緩慢回落　抗拒隔離令罰則加辣

疫情持續，本港昨日（29日）新增7596宗確診個案、151人死亡。第五波累計確診個案113萬宗，死亡個案7,309人。



食物及衞生局公布修訂《預防及控制疾病條例》第599J章及第599A章，提高不遵從強制檢測及檢疫令的處罰，加強阻嚇力，當中不遵從檢疫令或隔離令，訂明為罪行並引入罰則，最高可被判處第三級罰款（10,000元）及監禁六個月。



昨日疫情報道總覽：

▼3月29日 九龍灣麗晶花園7及8座3圍封檢測▼



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【08:00】第五波疫情下，院舍頻現爆發，逾半死亡個案均為院舍院友，全港僅約2%安老院舍「守得住」未有確診個案，位於清水灣的湛山寺寶德護理安老院是其中之一。院長李杏梨接受《香港01》專訪時指，除了院舍通背山面海夠通風外，高達97%的疫苗接種率，以及一年前已採取閉環管理，是抗疫關鍵。疫情近日稍有緩和，李杏梨鼓勵同業：「唔需要咁氣餒，最緊要大家齊心合力、堅守崗位。」

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【08:00】火炭駿洋邨最「著名」的事蹟，或許就是在疫情初期曾被用作臨時檢疫中心，其實駿洋邨的居民早已入伙安居，當中更包括了數十戶少數族裔人士。正所謂「遠親不如近鄰」，新屋邨入伙，建立鄰里網絡至為重要。巴基斯坦裔居民馬木德身體力行，自願擔當「樓長」，在疫情下除了不時上門探訪有需要的家庭、協助派發防疫用品，又義務將疫情資訊翻譯，向其他少數族裔居民轉達，「香港人好好，好關心人，我100%講真。」馬木德指，早已視香港為家，因此希望在工餘時間能盡力將少數族裔與社區連結，並發揮一己之長服務社區。

馬木德（中）前年12月與家人遷入駿洋邨，擔任「樓長」後，一家人不時與社工一起探訪邨內有需要的家庭。（受訪者提供圖片）

【07:30】被列作密切接觸者的V小姐（化名）向《香港01》表示，因同住母確診，且其自行快測呈兩條線，早前盡公民責任上報呈報平台，及後抽查覆檢呈陰性，竟被送往有確診患者正隔離的青衣社區隔離設施（又稱方艙醫院），惟何時可離開一直「無答案」。

V小姐稱，入營後等待逾30小時，到昨日（29日）下午始獲安排檢測，最令她憂慮是青衣方艙醫院有確診人士隔離，擔心共用浴廁等設施會「陰性變陽性」。更諷刺的是，確診母親正居家檢疫，自己卻被送到方艙，質疑當局安排混亂。《香港01》已向衞生署查詢，正待回覆。

【07:00】DSE中學文憑試將於4月22日開考，但目前每日新增確診個案仍逾7,000宗。教育局昨日（29日）表示，與考試及評核局會繼續密切留意疫情發展，並諮詢衞生專家意見，將於4月初公布是否如期開考。

對於學界近期廣傳考生在開考前主動染疫，以免考試期間中招而無法應考。新界校長會日前與考評局秘書長魏向東教授對話時，有校長批評主動染疫論「好自私自愚蠢」，有中招教師提到患病期間「一日瞓十幾個鐘」，明言若考生中招，根本無法溫書爭取好成績。魏向東呼籲未康復考生居家隔離期間，切勿帶病闖試場，一經發現，最嚴重會被取消全部成績。

▼2021年竹篙灣檢疫中心DSE試場安排▼



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【07:00】醫院管理局2月中成立「遠程醫療支援服務站」，聚集200名私家醫生，以專業知識解答病人困擾，已服務約4,000人次。高級行政經理梁樂行表示，一名懷孕已逾28周、透過試管嬰兒計劃懷孕的準媽媽致電求助，原來她因感到胎動減少而憂心忡忡，服務站的婦科醫生指示她如何數胎動，翌日醫生再次致電給她跟進，獲悉她已紓緩情緒困擾。

「遠程醫療支援服務站」接收由醫管局轉介個案，由私家醫生、退休醫生等解答患者醫療問題及情緒援助。（梁鵬威攝）

▼3月29日 長青邨青楊樓圍封檢測▼



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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼清真寺3月29日介紹防疫措施▼



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▼3月29日 中央援港抗疫中醫專家組到港▼



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▼4月1日起新增13間指定檢疫酒店▼

