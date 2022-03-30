疫情・直播｜確診持續下跌今增6981宗　多135宗死亡

今日(30日)增加6981宗確診個案，多135宗死亡，第五波累計1138138宗個案，累計死亡7493宗。



疫情持續，本港昨日（29日）新增7596宗確診個案、151人死亡。第五波累計確診個案113萬宗，死亡個案7,309人。



食物及衞生局公布修訂《預防及控制疾病條例》第599J章及第599A章，提高不遵從強制檢測及檢疫令的處罰，加強阻嚇力，當中不遵從檢疫令或隔離令，訂明為罪行並引入罰則，最高可被判處第三級罰款（10,000元）及監禁六個月。



昨日疫情報道總覽：

▼3月29日 九龍灣麗晶花園7及8座3圍封檢測▼



+ 9

【15:37】沙田新翠邨新傑樓及天水圍天盛苑盛泉閣，因排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，今午被圍封檢測，政府目標是在明日(31日)完成此行動，但視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:27】政府早前預告，會在本周起，於圍封強檢的公屋大廈，為未接種新冠疫苗的70歲或以上長者翌日上門打針。負責疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權表示，會先在一座圍封強檢樓宇試行，今日（30日）亦到訪深水埗幸福邨一住戶，了解上門疫苗接種服務，為即將推出的疫苗到戶接種服務作準備。

【13:30】第五波確診個案近日緩慢回落，連續四日單日呈報確診數目跌破萬宗，過去14日曾有確診者居住的大廈數目亦稍有減少。據衞生防護中心最新更新的確診大廈名單，有6,313幢大廈榜上有名，較前一日的6,387幢減少74幢。

【11:30】林鄭月娥表示，在3月21日已給予社會一個路線圖，如疫情不反彈及繼續下降，4月20日起分3階段的三個月逐步解除防疫措施，到第三個月已剩下不多，但口罩及限聚令似乎有一段日子，要等多一回。

【11:24】林鄭月娥表示，疫情個案逐步下降，要防感染，及加快病者復元，中醫藥發揮可能比西醫更好效應，中醫特質係「治未病」，故防感染有成效，浸大中醫院研出防感方，生產中希望多些人用，治癒復元可多用中醫藥。醫管局結予免費10次看中醫，服務仍可提升。

【11:08】林鄭月娥表示，昨日與國際商務委員會開會，以往做政務司司長時做主席，過去4年有緊密聯繫，邀請了商會成員、總領事及名譽領事有130人開視像會議，交代3月21日公佈會落實措施，回應了關注，工作會繼續進行。

+ 6

【11:06】行政長官林鄭月娥表示，由一月初第五波至今接近3個月，抗擊第五波如一月初所說，沒有逐步推進，一開始實施了最嚴厲措施，包括9個國家地方熔斷機制，多項社交措施限制，都今次1月7日全面收緊，經過了這3個月，完全明白香港企業及個人好多焦慮及關注，特別外國商會及金融機構在疫情是否保持到地位，及金融中心角色有關注。

【11:04】第五波疫情影響跨境貨運，香港貨櫃車主聯會主席林海達今早（30日）於港台節目表示，政府正試行在香港設臨時接駁場，本地車主提供貨櫃車，並由內地編配的內地司機，在內地取貨後跨境直送至香港的接駁場，再由本地司機作本地的運送。他指當局仍未交代一旦內地司機發生意外，保險應該如何安排；而且新措施下，本地司機的運送的路程大減令其收入也減少，影響到他們的生計，不少人有意轉行，他希望當疫情回落時，可回復原本的「點對點」運送方法。

【10:23】政府昨（29日）先後圍封四座大廈，其中粉嶺牽晴間第六座、及九龍灣麗晶花園第七座及第八座今早（30日）解封青衣長青邨青楊樓亦於今午解封。牽晴間第六座圍封期間發現2宗陽性個案，確診比率只有0.4%；至於九龍灣麗晶花園第七座及第八座則發現45宗陽性和3宗檢測結果為不確定個案，中招率4.2%。

【09:30】內地來港支援的中醫專家團昨日（29日）到港，以考察和支援香港抗疫的工作。香港註冊中醫學會會長陳永光今早（30日）於港台節目表示，中西藥可結合治療新冠肺炎，內地文獻證明有良好效果，不過現時受限於醫療體系，病人入院後未能接受中醫治療，中醫無法醫治重症病人。他表示，市民過往誤解中醫無法醫治急症、重症，期望專家團可為香港提供意見及經驗，港府亦可將中醫納入醫療體系。

【08:00】第五波疫情下，院舍頻現爆發，逾半死亡個案均為院舍院友，全港僅約2%安老院舍「守得住」未有確診個案，位於清水灣的湛山寺寶德護理安老院是其中之一。院長李杏梨接受《香港01》專訪時指，除了院舍通背山面海夠通風外，高達97%的疫苗接種率，以及一年前已採取閉環管理，是抗疫關鍵。疫情近日稍有緩和，李杏梨鼓勵同業：「唔需要咁氣餒，最緊要大家齊心合力、堅守崗位。」

+ 1

【08:00】火炭駿洋邨最「著名」的事蹟，或許就是在疫情初期曾被用作臨時檢疫中心，其實駿洋邨的居民早已入伙安居，當中更包括了數十戶少數族裔人士。正所謂「遠親不如近鄰」，新屋邨入伙，建立鄰里網絡至為重要。巴基斯坦裔居民馬木德身體力行，自願擔當「樓長」，在疫情下除了不時上門探訪有需要的家庭、協助派發防疫用品，又義務將疫情資訊翻譯，向其他少數族裔居民轉達，「香港人好好，好關心人，我100%講真。」馬木德指，早已視香港為家，因此希望在工餘時間能盡力將少數族裔與社區連結，並發揮一己之長服務社區。

馬木德（中）前年12月與家人遷入駿洋邨，擔任「樓長」後，一家人不時與社工一起探訪邨內有需要的家庭。（受訪者提供圖片）

【07:30】被列作密切接觸者的V小姐（化名）向《香港01》表示，因同住母確診，且其自行快測呈兩條線，早前盡公民責任上報呈報平台，及後抽查覆檢呈陰性，竟被送往有確診患者正隔離的青衣社區隔離設施（又稱方艙醫院），惟何時可離開一直「無答案」。

V小姐稱，入營後等待逾30小時，到昨日（29日）下午始獲安排檢測，最令她憂慮是青衣方艙醫院有確診人士隔離，擔心共用浴廁等設施會「陰性變陽性」。更諷刺的是，確診母親正居家檢疫，自己卻被送到方艙，質疑當局安排混亂。《香港01》已向衞生署查詢，正待回覆。

【07:00】DSE中學文憑試將於4月22日開考，但目前每日新增確診個案仍逾7,000宗。教育局昨日（29日）表示，與考試及評核局會繼續密切留意疫情發展，並諮詢衞生專家意見，將於4月初公布是否如期開考。

對於學界近期廣傳考生在開考前主動染疫，以免考試期間中招而無法應考。新界校長會日前與考評局秘書長魏向東教授對話時，有校長批評主動染疫論「好自私自愚蠢」，有中招教師提到患病期間「一日瞓十幾個鐘」，明言若考生中招，根本無法溫書爭取好成績。魏向東呼籲未康復考生居家隔離期間，切勿帶病闖試場，一經發現，最嚴重會被取消全部成績。

▼2021年竹篙灣檢疫中心DSE試場安排▼



+ 9

【07:00】醫院管理局2月中成立「遠程醫療支援服務站」，聚集200名私家醫生，以專業知識解答病人困擾，已服務約4,000人次。高級行政經理梁樂行表示，一名懷孕已逾28周、透過試管嬰兒計劃懷孕的準媽媽致電求助，原來她因感到胎動減少而憂心忡忡，服務站的婦科醫生指示她如何數胎動，翌日醫生再次致電給她跟進，獲悉她已紓緩情緒困擾。

「遠程醫療支援服務站」接收由醫管局轉介個案，由私家醫生、退休醫生等解答患者醫療問題及情緒援助。（梁鵬威攝）

▼3月29日 長青邨青楊樓圍封檢測▼



+ 4

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



+ 5

▼清真寺3月29日介紹防疫措施▼



+ 11

▼3月29日 中央援港抗疫中醫專家組到港▼



+ 2

▼4月1日起新增13間指定檢疫酒店▼

