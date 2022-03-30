封區｜牽晴間及麗晶花園3幢大廈解封　共發現47宗確診　比率約3%

政府昨（29日）先後圍封四座大廈，其中粉嶺牽晴間第六座、及九龍灣麗晶花園第七座及第八座今早（30日）解封，牽晴間第六座圍封期間發現2宗陽性個案，確診比率只有0.4%；至於九龍灣麗晶花園第七座及第八座則發現45宗陽性和3宗檢測結果為不確定個案，中招率4.2%。三廈合共找到47宗確診個案。
▼3月29日 九龍灣麗晶花園7及8座3圍封檢測▼
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粉嶺牽晴間第六座發現兩宗陽性 佔受檢居民約0.4%
政府今早約十時解封粉嶺牽晴間第六座，共有458人已接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案，佔受檢居民約0.4%。此外，政府亦派員到訪224戶，當中27戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。
九龍灣麗晶花園第七座及第八座揪45宗陽性 比率約4.2%
此外，九龍灣麗晶花園第七座及第八座在上午約11時解封，其間1,075人已接受檢測，當中發現45宗陽性檢測個案和三宗檢測結果為不確定的個案，佔受檢居民約4.2%。政府亦派員到訪528戶，當中63戶沒人應門。
政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。
▼3月29日 長青邨青楊樓圍封檢測▼
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