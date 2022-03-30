封區｜粉嶺牽晴間第六座解封　共458人受檢　發現兩宗確診個案

政府昨（29日）先後圍封四座大廈，其中粉嶺牽晴間第六座今早（30日）率先解封，圍封期間共有458人接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案，確診比率只有0.4%。



▼3月29日 九龍灣麗晶花園7及8座3圍封檢測▼



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27戶沒人應門佔約一成二

政府今早約十時解封粉嶺牽晴間第六座，共有458人已接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案，佔受檢居民約0.4%。此外，政府亦派員到訪224戶，當中27戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼3月29日 長青邨青楊樓圍封檢測▼

