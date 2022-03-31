疫情・最新｜增6,646宗確診　林鄭預告將「全民快測」

當局今日（31日）公布增加6,646宗確診個案，連續兩日跌穿7,000水平，今日多119宗死亡個案，死亡率維持0.66%，第五波疫情累計死亡個案7,612宗。

行政長官林鄭月娥預告，將公布「全民快測」，周六（4月2日）全民派發的防疫包中有快速檢測套裝，指會考慮在短時間透過快速檢測，看到香港目前的感染情況，詳情會在稍後公布。



▼3月31日 白田邨澤田樓圍封強檢▼



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【19:05】沙田新翠邨新傑樓昨日（30日）被圍封強檢，今早11時才解封，發現57宗陽性檢測個案和25宗檢測結果為不確定的個案。政府於新傑樓首次試行圍封後為長者接種新冠疫苗，指疫苗到戶接種服務今日共為6名居民接種科興疫苗，當中4名為年齡介乎71至82歲。不過，有兩名已報名接種的居民因本人或家人檢測結果呈陽性，政府將會另行跟進。

【16:57】疫情仍然嚴竣，徐德義表示，再呼籲市民要堅守社交距離，家人要互相提醒減外出，避免少去逼人地方，不要參與跨家庭，尤其除口罩活動，避免清明節集中去拜祭先人。

【16:50】醫院管理局總行政經理何婉霞表示，手機應用程式「HA Go」功能優化，預約指定診所功能，明日中午去到第二階段，市民只要更新HA Go，不用註冊做會員都可以直接預約，未去過醫管局登記或未用過服務，或其他身分證明文件都用到，3月18日已為14000病人預約指定診所。

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【16:48】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日(31日)增加6646宗確診，多119宗死亡個案，死亡率維持0.66%，第五波疫情累計死亡個案7542宗。

【16:36】食物及衞生局副局長徐德義表示，長者打針未如理想，80以上有42%未打針，即有約17萬人，計及70歲以上人士有逾27萬人仍未打針，目標是4月底前為9成70歲以上人士未打針。社區檢測中心未來兩周有9成預約名額未用。

▼3月31日 美孚新邨第七期萬事達廣場1-3號圍封檢測▼



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【16:18】政府今日（31）宣布，深水埗白田邨澤田樓、沙田博康邨博逸樓、美孚新邨第七期萬事達廣場1-3號、薄扶林華富（二）邨華景樓須封區檢測，因上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者。

▼3月31日 博康邨博逸樓圍封檢測▼



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【16:04】政府周六起將向全港住戶派發350萬個防疫包，其中在將軍澳寶林體育館，今早（31日）有多名義工負責包裝抗疫包。有母親帶同兩名女兒一同做義工，她坦言早前因有家人在方艙醫院工作，及後感染同住長者，當時任何藥物都無法紓緩病情，幸有朋友伸出援手，為她母親安排私人醫生視像診症，否則後果不敢想像，「體會到疫情下要互相幫忙，有能力就幫下手。」

【11:34】林鄭月娥表示，明日是港府取消指定地區禁飛令首日，有9個國家，昨日所見，有逾20航班超2000名乘客返港，不計轉機乘客，但數字可能不時改變。會好小心處理抵港檢疫人士，會檢測待行作核酸檢測，再送到指定檢疫酒店。昨日政務司司長跨部門開會，統籌確保有足夠容量、人手，同檢測承辦商加大檢測量，並安排交通，已準備好。

【11:24】政府昨日（30日）圍封三幢大廈，其中天水圍天盛苑盛泉閣於今早（31日）11時解封，共發現9宗陽性及6宗不確定個案，受檢居民陽性比例約為1.3%。

【11:17】林鄭月娥表示，未去到當時講全民檢測最佳時間，每日7000多個案似乎未到尾聲，不過會好快另有公布，既然防疫包派了這麼多快測包，是否可利用相對準確及方便市民的工具，能於短時間再透過使用測試包，可睇到香港現時正處於感染情況，稍後公布。

【11:12】林鄭月娥表示，昨天展開包裝工作進度理想，甚至超額完成，一般3日包350萬，昨一天開130包裝中心，完成量達160萬量個，已完成45%，超額完成，感謝好多義工、社團、立法會議員幫助包裝。按原定計劃，周六 (4月2日) 於十八區派防疫包，目標7日內完成。公共屋邨透過房署協助，私人屋苑由物管公司及業主立案法團、三無大廈基層就由公務員同事及議工逐家逐戶派，鄉村有鄉議局及鄉事委員會派發比鄉郊居民，未能在家居領到服務包者，都會在十八區設立派發點，方便市民補漏拾遺，憑卡獲發防疫包。

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【11:08】林鄭月娥表示，昨日到啟德郵輪碼頭長者暫托中心視察，醫管局昨日可能有溝通問題，令有人擔心兩隻新冠口服藥是否可在暫托中心使用，答案是可以。昨日下午與醫管局行政總裁高拔升到啟德暫托中心視察，有問這個問題，高醫生表示可以，醫管局亦與醫療機構有聯繫，予他們可處方藥物。如確診院友最適合用藥，從而不要輕症變重症，重症變死亡，在這裡代醫管局澄清，兩種都可以在暫托中心經醫生處方後使用。

【11:03】行政長官林鄭月娥表示，昨天3月30日特區政府開展眾志城、團結抗疫行動，將派發抗疫包，抗第五波疫情全城齊心抗疫需要更明顯，所以派發抗疫包，不但是將醫療物資交予每位市民，亦希望能更龔固社會力量凝聚，抗擊疫情後相信有助香港經濟重建。

【11:02】港府將向全港市民派發共350萬份「防疫服務包」，民政事務局署理局長陳積志今日（31日）在電台節目中表示，包裝工作預計3日內完成，昨日（30日）已完成45%、即約160萬份服務包的包裝，將在4月2日開始派發，並於7日內、即4月8日或之前完成派發。

▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼



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【10:48】香港房屋委員會今日（31日）宣布，由明日（1日）起，房委會公共服務安排將逐步恢復。所有公共屋邨管理處，以及樂富房委會客戶服務中心及黃大仙龍翔辦公大樓的資助房屋辦事處於星期一至五上午10時至下午1時開放，提供有限度服務。

【07:00】第五波疫情下公立醫院超負荷，有現職及退休警員組成「警察醫療特別小組」，專門負責協助病人出院或轉院。有參與的警員稱，曾送一名行動不便的長者回家後，發現他居於唐樓的9樓，要行上家門也有困難，最後他與隊員合力把長者抬上樓，他從中體會到基層市民出院亦需要很多協助。亦有參與的警員稱，送過一名曾留醫3個月的長者回家，其妻在家終等到丈夫回來吃飯，他也從中體會到疫情下的平常事也變得不簡單。雖然負責接送工作會令染疫機會增加，一名警長直言：「就算咁不幸（染疫）過身，我都會揀呢份工作。」

▼ 非緊急救護車服務工作流程 ▼



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【07:00】第五波疫情下，全港逾98%安老院舍爆疫，社署設立暫託中心會接收輕症或沒病徵的院友。但截至3月30日的最新數字，七間暫託中心總入住率不足三成，其中四間入住率僅得個位數，荃灣西體育館僅3人入住。

雖然入住率低，但這些「遲來的」暫託中心將再增設床位。社署未有正面回應《香港01》關於會否繼續增設暫託中心、整合入住率偏低的中心、或改作隔離用途等問題，僅稱密切留意需求及使用情況。

▼3月30日 觀塘翠屏（南）邨翠杏樓圍封檢測▼



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▼3月30日 沙田新翠邨新傑樓圍封檢測▼



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▼3月30日 天水圍天盛苑盛泉閣圍封檢測▼



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▼2021年竹篙灣檢疫中心DSE試場安排▼



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▼清真寺3月29日介紹防疫措施▼



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▼4月1日起新增13間指定檢疫酒店▼

