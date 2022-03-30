防疫包｜林鄭及三司12局長客串包裝工　獨欠兩局長　料如期完成

政府計劃於本周六（4月2日）向全港近300萬個家庭派發「防疫服務包」，一眾問責官員今日（30日）落區與公務員及義工一齊做包裝工。除運輸及房屋局局長陳帆及創新及科技局局長薛永恒外，全體司局長及特首林鄭月娥今日分別到訪各區包裝中心，客串「最貴包裝工」，落手參與包裝工作。



政府表示，首天包裝工作進度非常理想，相信可以如期、甚至提早完成所有350萬份包裝工序。



▼3月30日 林鄭月娥及三司12局長包裝「防疫服務包」▼



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林鄭親參與包裝

政府傍晚發新聞公告，指特首林鄭月娥今在署理民政事務局局長陳積志等人陪同下，到訪灣仔伊利沙伯體育館包裝中心，並參與包裝工作，將由中央捐贈的「連花清瘟膠囊」和心意卡等物資放入包裝袋內。

林鄭稱，今次包裝和派發防疫包行動非單純物資派送，而是在社會上凝聚更多正能量和動力的防疫抗疫工作，對於公務員團隊、立法會議員、「全港社區抗疫連線」、18區社區抗疫連線、超過230個地區組織及非政府機構等參與行動感鼓舞。

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三司長到訪包裝中心 局長未見陳帆及薛永恒

新聞稿又提到，多名司局長今日亦到訪各區不同的包裝中心，包括政務司司長李家超、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊全部三名司長，以及十名局長，包括公務員事務局局長聶德權、商務及經濟發展局局長邱騰華、食物及衞生局局長陳肇始教授、保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞、教育局局長楊潤雄、發展局局長黃偉綸、環境局局長黃錦星、勞工及福利局局長羅致光和財經事務及庫務局局長許正宇。連同陪同林鄭的陳積志，局長名單中獨欠運輸及房屋局局長陳帆和創新及科技局局長薛永恒。

財庫局動員約100名公務員

部份局長亦有參與包裝工作，其中財庫局在其Facebook發文指，已動員約100名同事組成包裝團隊，涉及政務主任、庫務會計師、庫務主任、經濟主任、統計主任等多個職系。

政府表示，完成包裝後會於4月2日開始在全港18區派發防疫包，料七天內完成派發，政府亦會在每區設有多個發放點作補漏拾遺，讓未能領取防疫包的市民到場領取。