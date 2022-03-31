房委會屋邨管理處、勞工處及海關等部門　明起逐步重開

香港房屋委員會今日（31日）宣布，由明日（1日）起，房委會公共服務安排將逐步恢復。所有公共屋邨管理處，以及樂富房委會客戶服務中心及黃大仙龍翔辦公大樓的資助房屋辦事處於星期一至五上午10時至下午1時開放，提供有限度服務。



勞工處亦宣布，明日起，於星期一、三及五恢復所有櫃位服務。觀塘職業健康診所將於星期一、三和五全日及星期六上午開放；至於粉嶺職業健康診所將於星期二和四全日及星期六上午開放。另外，北角海關總部大樓顧客服務中心及九龍灣金錢服務監理科辦事處同樣由明日起恢復正常辦公時間。



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屋邨管理處收款處停開 租戶要以其他渠道交租

房委會指出，所有公共屋邨管理處將處理已預約的個案。居民如在開放時間以外有任何查詢或需要協助，可致電管理處提供的聯絡電話，職員會盡量提供協助。管理處內的收款處將繼續暫停開放，租戶可透過其他千多個地點，例如指定的便利店及超級市場、繳費靈或轉數快繳交租金，詳情請瀏覽此網址。

資助房屋辦事處提供有限度服務

房委會又指，以下資助房屋辦事處星期一至五上午10時至下午1時開放，提供有限度服務：

1. 樂富房委會客戶服務中心的白表居屋第二市場計劃小組

2. 黃大仙龍翔辦公大樓的居屋第二市場計劃小組

樂富房委會客戶服務中心公屋申請辦事處星期一至五上午8時至下午1時開放，處理公屋申請事宜；而已預約的詳細資格審查會面將會如期進行。

黃大仙龍翔辦公大樓的置業資助貸款小組會以投遞箱方式接收有關置業資助貸款計劃／自置居所貸款計劃的文件。申請人可於星期一至五上午10時至下午1時，把該等文件投入設於置業資助貸款小組的投遞箱內。置業資助貸款小組稍後會通知申請人已收到有關資料／發出確認信及作出跟進。

樂富房委會客戶服務中心的居者有其屋計劃銷售小組、觀塘建生廣場的綠表置居計劃（綠置居）銷售小組及其他相關服務的辦事處，只開放予已獲預約的申請者／公眾人士。如有查詢，可致電房委會銷售熱線：2712 8000或有關服務的辦事處電話。

綠置居揀樓通知書將於4月初發出

房委會表示，為配合「出售綠置居單位2020／21」的選樓服務預計於4月21日開始逐步恢復，選樓通知書將於4月初按選樓次序分批發岀予合資格申請者；如有查詢，可致電房委會銷售熱線：2712 8000。

另外，清拆安置辦事處及重建組分區（白田及石籬中轉房屋）辦事處星期一至五上午10時至下午1時開放，處理有關清拆安置或重建事宜。現金津貼辦事處星期一至五上午8時30分至下午1時開放，處理現金津貼試行計劃申請事宜。

房委會總部收納處平日下午限時開放

至於位於房委會總部地下的收納處星期一至五下午2時至4時30分開放，處理租金以外的收納款項服務（包括處理資助房屋單位業主繳付補價，以便有關業主完成單位的買賣手續）。

勞工處恢復櫃位服務

勞工處亦表示會恢復櫃位服務，觀塘職業健康診所將於星期一、三和五全日及星期六上午開放；至於粉嶺職業健康診所將於星期二和四全日及星期六上午開放。

勞工處呼籲市民盡量使用該處的網上服務及資訊，亦可經電郵enquiry@labour.gov.hk提出查詢及要求所需服務。有關僱傭權益的資訊，市民可瀏覽勞工處網頁。

除到訪就業科轄下各就業中心和行業性招聘中心外，求職人士亦可使用互動就業服務網站尋找工作。勞工處的電話就業服務中心、各就業中心及行業性招聘中心亦會於星期一至五上午9時至下午1時及下午2時至5時30分，透過電話提供查詢及就業服務。

至於申請職業介紹所牌照或續領牌照的人士可以經郵遞（九龍旺角道一號旺角道壹號商業中心九樓九○六室）或電郵至ea-ee@labour.gov.hk，向職業介紹所事務科辦事處提交申請。

該處表示，在逐步恢復公共服務的初期，可能會因服務需求增加，各類查詢及申請的處理時間可能較一般為長。

兩海關辦事處明日恢復正常辦公時間

香港海關宣布，北角渣華道222號海關總部大樓三樓顧客服務中心將恢復星期一至五每日上午8時45分至下午5時30分開放，市民亦可繼續透過設於海關總部大樓地下大堂的文件收集箱遞交文件。

至於九龍灣臨樂街19號南豐商業中心十二樓1218-1222室金錢服務監理科辦事處將恢復星期一至五每日上午8時45分至下午12時30分，以及下午1時30分至5時30分開放。市民亦可繼續透過設於該辦事處接待處的投遞箱遞交文件。

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