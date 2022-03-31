封區｜天水圍天盛苑盛泉閣今早解封　揭9宗陽性個案　中招率1.3%

政府昨日（30日）圍封三幢大廈，其中天水圍天盛苑盛泉閣於今早（31日）11時解封，共發現9宗陽性及6宗不確定個案，受檢居民陽性比例約為1.3%。



▼3月30日 天水圍天盛苑盛泉閣圍封檢測▼



港府昨日下午4時起圍封天水圍天盛苑盛泉閣，並於今早約11時解封，約710人接受檢測，並發現9宗陽性和6宗檢測結果不確定的個案，受檢居民陽性比例為1.3%。政府亦派員到訪盛泉閣其中約320戶，當中36戶在過程中沒人應門，會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處50,000元及監禁六個月。

▼3月30日 沙田新翠邨新傑樓圍封檢測▼

