封區｜白田邨澤田樓、博康邨博逸樓污水呈陽性　兩廈圍封強檢

政府今日（31）宣布，深水埗白田邨澤田樓、沙田博康邨博逸樓須封區檢測，因上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者。



政府在今日下午4時起，限制深水埗白田邨澤田樓、沙田博康邨博逸樓的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，目標在明日下午約1時完成行動。

政府發言人表示，由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

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今晚9時前須接受檢測

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，受檢人士須於今日晚上9時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

政府提醒，除了上述指明人士外，任何於3月18日至3月31日期間，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在4月2日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

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