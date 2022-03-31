疫下醫療人手短缺　醫管局六項目延誤　包括加護病床、手術室節數

醫管局今日（31日）公布，提出安排當局員工以年假折算現金，以及為前線清潔及保安員工提供特別津貼的建議。另外，受疫情影響，醫療人手嚴重不足，醫管局2021至22年度工作計劃的策略重點項目，原定在2021年第四季完成的15個機構目標中，僅完成9個；而29個聯網目標中，已完成23個聯網目標。



高拔陞表示，醫管局為集中資源應對疫情，使原定在2021至22年度工作計劃的策略重點項目受到影響。（資料圖片/ 歐嘉樂攝）

第五波疫情嚴峻，醫管局為集中資源應對疫情，使原定在2021至22年度工作計劃的策略重點項目受到影響。醫管局行政總裁高拔陞表示，北大嶼山醫院原定於2021年第四季增設的五個手術室節數，包括按計劃每星期加到三個節數。由於婦產科醫生不足，當局需另招請顧問醫生才能開展服務。此外，瑪嘉烈醫院額外於每星期提供的六個手術節數，同樣因人手短缺，未能展開計劃。

高又指，為減輕住院服務壓力，伊利沙伯醫院原定於去年第四季增設的一張深切治療部病床，由於資深護士短缺，使計劃延期。伊院亦增設兩張加護病床，雖已完成人手招聘，惟設施安裝工程出現延誤，尚未能正式啟用。另外，由於日間醫療中心的工程延誤，將軍澳醫院原定增設25張日間病床，暫時只增設了5張病床。

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至於屯門醫院手術室擴建工程因人手短缺、物料運輸緩慢及審批程序需時較長而延誤，計劃延至2023年第一季實行。仁濟醫院原打算增設的四張心臟加護病床，因審批時間長，加上工程複雜，將於今年稍後時間啟用。當局稱會密切醫院留意情況，適時做出調動。

另外，醫管局亦公布2022至23年度工作計劃，將從智慧醫療方面入手，包括開發人工智能及數據分析平台。當局亦表示增加醫院設施服務供應，並計劃增設約390張住院病床、70個手術室服務節數及10個內窺鏡服務節數。

當局預計將有更多病人受惠，服務量大大提高，包括202萬住院及出院人數、220萬急症室就診、815萬專科門診（臨床）就診人次、313萬專科門診（門診）就診人次，以及661萬基層醫療就診人次。

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