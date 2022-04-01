最新｜政府周六起派「防疫服務包」　先派三無大廈和劏房住戶

行疫情有回落跡象，本港昨日（31日）增加6,646宗確診個案，連續兩日跌穿7,000水平，今日多119宗死亡個案，死亡率維持0.66%，第五波疫情累計死亡個案7,612宗。

包括英國、美國、菲律賓等九國禁飛令今日（4月1日）解除，這些國家的班級陸續抵港，打齊針的抵港人士檢疫期亦減至七日。



昨日疫情報道總覽：

▼4月1日 九龍灣麗晶花園第五座及第六座圍封強檢▼



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【18:19】民政事務局公布，一連三日的「防疫服務包」包裝工作已經順利完成，政府將於明日（2日）早上10時開始，陸續向全港住戶派發「防疫服務包」，每天由上午直至傍晚，目標是在七天內完成派發工作。「防疫服務包」是免費派發，並由各區民政事務處負責當區統籌，主要透過以下多個渠道派發，市民不需要輪候或登記：

1. 由房屋署和香港房屋協會向轄下公營房屋住戶派發；

2. 透過業主立案法團、其他業主組織及物業管理公司向私人屋苑住戶派發；

3. 透過義工及公務員直接向「三無」大廈及基層家庭等逐家逐戶派發；

4. 透過鄉議局和鄉事委員會向鄉郊和偏遠地區住戶派發；及

5. 透過非政府機構向無家者派發。

▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼



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發言人表示，政府會讓最有需要的人士盡快獲得防疫物資，優先向基層市民，如「三無」大廈和劏房住戶派發「防疫服務包」，並陸續向其他居民派發。在逐家逐戶派發的部分，如到訪不遇，派遞工作人員會留下通知書，住戶可憑通知書在第二階段領取「防疫服務包」。

為了補漏拾遺，各區民政事務處亦會在第二階段（4月7日至4月13日）在全港18區設立約90個補漏拾遺派發站，讓未能透過上述途徑領取「防疫服務包」的市民，包括到訪不遇的住戶等，領取「防疫服務包」。

【17:32】政府今（2日）宣布圍封九龍灣麗晶花園第五座及第六座、柴灣翠樂邨翠祿樓，及翠灣邨翠福樓進行檢測，並指上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑大廈內有隱形患者，故需圍封檢測。其中麗晶花園為相隔3日再度有屋苑大廈被圍封。

▼4月1日 針對九國的禁飛令解除▼



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【16:48】張竹君表示，本港2月初曾出現新變種病毒株，為Omicron BA.1及BA.2混合體，在輸入個案身上找到，據英國研究顯示，這種新變種病毒株傳染力較現時盛行的Omicron BA.2高10%。

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【16:44】在116名死亡個案中，有一名38歲男性本身要覆診精神科，3月17日快測呈陽性，當時情緒困擾，有自殘情況，手、胸膜均有皮膚損傷。病人被送往瑪嘉烈醫院急症室，轉骨科病房留醫。期間曾處方過抗生素，傷口預防感染及抗病毒藥，情況持續轉差，3月25日 凌晨情況惡化要入住深切治療部要插喉治療，其後出現嚴重肺炎、肺栓塞，須使用人工肺及溶血劑，醫生繼續處方類固醇、瑞德西維、抗生素，3月31日離世。病人已打3針科興，個案已交死因裁判。

【16:37】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上表示，快測陽性有做抽樣調查，現時希望在流程上加快，因此確診者當日會收到SMS，承辦商會在第2日直接送樣本到家，通常留低樣本樽在門口，不會與病人接觸，病人取樣後，承辦商會將樣本送到化驗所，希望市民留意。

【16:33】今增5823宗確診，跌穿6000水平，多116人死亡。第五波死亡個案合共7732 宗，涉4953 男3139女，年齡介乎11 個月至112 歲，年齡中位數為 86歲。55%個案為院舍院友，累積呈報病死率0.67%，再創新高。

【13:12】港府取消9個國家禁飛令的首日，當局曾指今日（1日）有逾20班航班、超過2000名乘客於抵港。今早有兩班航班從菲律賓馬尼拉到港，當中不少乘客是外傭。有外傭稱疫情下來港不容易，在菲律賓等了兩三年才能來港，並稱不擔心疫情，只想盡快賺錢養家。另有在菲律賓留學的港人指，今次回港是特意探望已有三年未見的香港親人。

今早約10時，航班PR300從馬尼拉到港，乘客要在機場接受「檢測待行」安排，即先進行核酸檢測，獲陰性結果後，再由指定車輛轉送至指定檢疫酒店，接受強制檢疫。

機場接機大堂A旁邊設有候車區，讓抵港人士等候前往指定檢疫酒店的專車。至11時許，陸續有從馬尼拉抵港的乘客步出到接機大堂。

【11:20】現時兩款新冠口服藥經醫生處方後可於暫託中心使用，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（1日）在港台節目《千禧年代》稱，目前已為2萬人處方新冠口服藥，每日平均用藥量約800至1,000。現時做法是醫生透過電腦系統處方後，由中心職員往取藥，才送到病人。啟德暫託中心營運的康健國際醫療總監梁國齡指，整個流程需時半日。立法會醫療衛生界議員林哲玄致電至節目指，現時整個藥物運送過程落後，認為可先按病人數量，放置一定的口服藥物更能方便病人。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（周穎瑤攝）

【10:50】港大分析指兒童Omicron病死率遠超流感，香港大學兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今早（1日）在港台節目《千禧年代》指BA.2死亡率比流感大七倍，他留意到第五波疫情中，病毒對兒童神經系統及上呼吸道具攻擊力，較易出現相關併發症。他指家長如一發現兒童抽筋應立即叫救護車，無需再等。他又認為，如未來要復課，目前接種率未必足夠預防。

香港大學兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華。（資料圖片、羅君豪攝）

【10:35】因應大廈污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，政府昨日（3月31日）圍封四幢大廈，合共發現130宗陽性個案，整體陽性比率約3.5%，其中深水埗白田邨澤田樓今早（1日）解封，共發現11宗陽性檢測個案，陽性比率為2%；美孚新邨第七期萬事達廣場1-3號亦發現10宗陽性個案，陽性比率為3.6%；沙田博康邨博逸樓則發現57宗陽性和19宗不確定個案，陽性比率為3.7%；薄扶林華富（二）邨華景樓亦發現52宗陽性個案和4宗不確定個案，陽性比率為4%。

【10:04】特首早前指研究透過快測包了解本港感染情況，似乎有意以全民快測代替一直在進行細化工作的全民檢測，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（1日）在港台節目《千禧年代》質疑，快測結果應如何呈報、由市民自發採樣或有相關人員採樣等細節需要釐清。他擔心，如果市民自行採樣，對於已打針的感染者有機會不呈報，「走漏一成半個案都唔一定」，未必有效掌握實際社區感染人數。

▼3月31日 白田邨澤田樓圍封強檢▼



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【09:40】由於行政長官林鄭月娥日程有調動，今早（1日）11時抗疫記者會暫停一天。

【08:00】政府將於周六（4月2日）向全港270多萬住戶每戶派發一個防疫服務包，當中包括中成藥、20個快速測試劑及KN95口罩等。究竟每個「福袋」價值幾錢呢？

《香港01》記者周四（31日）到深水埗格價，當中快速測試劑的價格浮動最大，暫時未知當局派發的牌子，但根據「往績」，最貴的妥析每支要120元，最便宜的YHLO近日就劈價至10元。綜合所有物資，「福袋」最高可達2,500元，但最低則只價值約300元，相差八倍多。

▼ 洪水橋、新田、皇后山邨隔離設施損壞情況 ▼



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【00:01】港府在第五波疫情期間，啟用多個隔離設施對抗疫情，部份設施由中央援建，但近日有住客卻不愛惜設施，更有人涉惡意破壞，包括以紙巾或衛生用品堵塞洗手間，3月才啟用的六個隔離設施中，竟收到600宗房內傢俱損壞報告、300宗踩踏坐廁板損壞的報告。雖然有關情況令清潔時間倍增，但有清潔工仍表示會「盡力做」，令下位住客舒適入住；提供管理服務的公司冀使用者珍惜由中央援建的設施，而保安局亦會嚴肅處理這類事件。

▼河套應急醫院▼



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【00:00】落馬洲河套區俗稱「方艙醫院」的應急醫院及隔離設施，興建工程仍如火如荼。FactWire傳真社連日觀察，截至目前觀察到的現場環境和建築進度，發現河套區內應急醫院及正在興建的隔離設施均採封閉設計，房間的門只能通向建築物內部走廊，被隔離人士將不能像其他社區隔離中心直接從房間走出戶外。



其中應急醫院的佈局與武漢火神山及雷神山醫院十分相似，相信病房內將設有觀察窗、傳遞窗和洗手間，院內亦會有手術室、深切治療部、電腦掃描室等設施。食物及衞生局局長陳肇始早前在網誌表示，落馬洲應急醫院將會由內地醫護人員營運。

▼3月31日 白田邨澤田樓圍封強檢▼



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▼3月31日 美孚新邨第七期萬事達廣場1-3號圍封檢測▼



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▼3月31日 博康邨博逸樓圍封檢測▼



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▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼



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▼3月31日 市民義工在將軍澳體育館包裝防疫包▼



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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼3月30日 林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼



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▼4月1日起新增13間指定檢疫酒店▼

