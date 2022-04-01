疫情・最新｜英美菲等九國禁飛令今解除　打齊針抵港檢疫縮至七日

疫情有回落跡象，本港昨日（31日）增加6,646宗確診個案，連續兩日跌穿7,000水平，今日多119宗死亡個案，死亡率維持0.66%，第五波疫情累計死亡個案7,612宗。

包括英國、美國、菲律賓等九國禁飛令今日（4月1日）解除，這些國家的班級陸續抵港，打齊針的抵港人士檢疫期亦減至七日。



昨日疫情報道總覽：

【08:00】政府將於周六（4月2日）向全港270多萬住戶每戶派發一個防疫服務包，當中包括中成藥、20個快速測試劑及KN95口罩等。究竟每個「福袋」價值幾錢呢？

《香港01》記者周四（31日）到深水埗格價，當中快速測試劑的價格浮動最大，暫時未知當局派發的牌子，但根據「往績」，最貴的妥析每支要120元，最便宜的YHLO近日就劈價至10元。綜合所有物資，「福袋」最高可達2,500元，但最低則只價值約300元，相差八倍多。

▼ 洪水橋、新田、皇后山邨隔離設施損壞情況 ▼



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【00:01】港府在第五波疫情期間，啟用多個隔離設施對抗疫情，部份設施由中央援建，但近日有住客卻不愛惜設施，更有人涉惡意破壞，包括以紙巾或衛生用品堵塞洗手間，3月才啟用的六個隔離設施中，竟收到600宗房內傢俱損壞報告、300宗踩踏坐廁板損壞的報告。雖然有關情況令清潔時間倍增，但有清潔工仍表示會「盡力做」，令下位住客舒適入住；提供管理服務的公司冀使用者珍惜由中央援建的設施，而保安局亦會嚴肅處理這類事件。

▼河套應急醫院▼



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【00:00】落馬洲河套區俗稱「方艙醫院」的應急醫院及隔離設施，興建工程仍如火如荼。FactWire傳真社連日觀察，截至目前觀察到的現場環境和建築進度，發現河套區內應急醫院及正在興建的隔離設施均採封閉設計，房間的門只能通向建築物內部走廊，被隔離人士將不能像其他社區隔離中心直接從房間走出戶外。



其中應急醫院的佈局與武漢火神山及雷神山醫院十分相似，相信病房內將設有觀察窗、傳遞窗和洗手間，院內亦會有手術室、深切治療部、電腦掃描室等設施。食物及衞生局局長陳肇始早前在網誌表示，落馬洲應急醫院將會由內地醫護人員營運。

▼3月31日 白田邨澤田樓圍封強檢▼



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▼3月31日 美孚新邨第七期萬事達廣場1-3號圍封檢測▼



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▼3月31日 博康邨博逸樓圍封檢測▼



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▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼



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▼3月31日 市民義工在將軍澳體育館包裝防疫包▼



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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼3月30日 林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼



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▼4月1日起新增13間指定檢疫酒店▼

