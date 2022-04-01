封區｜白田美孚兩廈解封　發現21宗陽性個案　比率2%至3.6%

因應大廈污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，政府昨日（3月31日）圍封四幢大廈，其中深水埗白田邨澤田樓今早（1日）解封，共發現11宗陽性檢測個案，陽性比率為2%；美孚新邨第七期萬事達廣場1-3號亦發現10宗陽性個案，陽性比率為3.6%



▼3月31日 白田邨澤田樓圍封強檢▼



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兩廈分別有26及16戶無人應門

政府昨日下午4時圍封深水埗白田邨澤田樓，並於今早9時半解封，期間共有543人接受檢測，當中發現11宗陽性檢測個案，陽性比率為2%，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦派員到訪約181戶，當中26戶在過程中沒人應門，將會採取措施跟進。

至於昨午5時被封的荔枝角美孚新邨第七期萬事達廣場1-3號，亦於今早10時解封，約277人接受檢測，並發現10宗陽性檢測個案，陽性比率為3.6%，政府派員到訪128戶，當中16戶在過程中沒人應門。

▼3月31日 美孚新邨第七期萬事達廣場1-3號圍封檢測▼



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未作強檢最高罰5萬及入獄半年

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款、即50,000元及監禁六個月。

▼3月31日 博康邨博逸樓圍封檢測▼

