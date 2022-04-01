政府部門重開｜稅務局辦事處、水務署客戶中心　4月4日恢復服務

第五波疫情回落，政府公共服務於今日（4月1日）起陸續恢復服務。多個政府部門均公布辦事處重開詳情，準備在下周一（4日）起提供服務。

水務署宣布，會重新開放沙田客戶諮詢中心，惟大埔及屯門的客戶諮詢中心將會繼續暫停。稅務局亦會在下周一恢復所有辦事處的服務。



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水務署重開沙田客戶諮詢中心 大埔、屯門續關閉

水務署宣布，4月4日起恢復提供部分基本公共服務，包括重開沙田客戶諮詢中心，即灣仔、大角咀及沙田客戶諮詢中心均會開放，時間為星期一至五上午9時至下午5時30分。而水務署的文件管理中心開放時間亦恢復正常，即會在星期一至五上午8時45分至下午12時30分及下午1時30分至5時30分服務。不過，大埔及屯門客戶諮詢中心繼續暫停服務。

水務署表示，市民進入或身處客戶諮詢中心及文件管理中心時必須一直佩戴口罩，並遵從該署實施的感染控制和社交距離措施，包括使用「安心出行」流動應用程式、體溫檢測和人流控制安排。

水務署指，以上安排會維持至另行通知，由於公共服務尚未全面恢復，各類查詢及申請的處理可能需時較長，對於有時限的個案，市民應預留充足時間盡早提出申請。

稅務局所有辦事處下周一恢復服務

稅務局宣布，由4月4日起，所有辦事處將會恢復或繼續提供公共服務，辦公時間如下：

中央電話查詢處辦公時間為，星期一至五，上午9時至下午12時30分及下午1時30分至4時

其他辦事處（包括中央詢問處、商業登記署（註）、印花稅署、追討欠稅組及退稅組）的辦公時間為，星期一至五，上午9時至中午12時及下午1時30分至4時。

不過，新商業登記申請和更改商業登記資料的即時服務及經櫃位申請商業登記文件的查冊服務將會繼續暫停。