后海灣黑臉琵鷺數量升一成　全球首衝破六千大關　澳門暴跌成警號

每年來港過冬的黑臉琵鷺，再傳來喜訊。香港觀鳥會今日（1日）公布「黑臉琵鷺全球同步普查」結果，發現今年全球黑臉琵鷺數量達6,162隻，再創有紀錄以來新高，較去年增加18%；而后海灣（包括香港及深圳）棲息的黑臉琵鷺數量亦稍回升至369隻，較去年增加約一成。

但是，澳門黑臉琵鷺數字不升反跌，跌幅更達一半。觀鳥會認為，澳門地區近年不斷發展，今年終於失守，情況對香港是最後警號。該會擔憂日後本地土地發展，如入侵濕地緩衝區，甚至保育區，亦會步其後塵。



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今年《黑臉琵鷺全球同步普查》在1月7至9日完成，覆蓋全球約150個地點。調查發現全球黑臉琵鷺數量首次衝破六千大關，增加至6,162隻，較去年上升18%，即增加940隻。其中繼續以台灣位列榜首佔約六成，錄得3,824隻，較去年增加22.1%。

觀鳥會︰國際已展開評估 預計黑臉琵鷺有望脫離「瀕危」行列

香港觀鳥會總監余日東估計，多個地區設立保育區為黑臉琵鷺提供保護，令其數量上升。以台灣為例，濕地及養魚範圍大，加上黑臉琵鷺屬群居動物，物以類聚下自然吸引更多雀鳥來居住。黑臉琵鷺目前仍被列為「瀕危」物種，余表示，國際已展開評估，預計短期內有望「脫瀕」。

余日東表示，后海灣未必有環境質素改善，或因全球黑臉琵鷺數字上升，才令香港數字回升。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

后海灣數字升一成 料未必反映環境質素改善

全球黑臉琵鷺數量大增，連帶在香港棲息的黑臉琵鷺數量亦增加約一成至369隻。余日東指出，2014年后海灣曾錄得411隻，但其後數年一直徘徊在300多隻，若以黑臉琵鷺數量作指標，反映環境質素相對平穩，他直言「未必有環境質素改善，可能是全球數字上升，才令香港數字回升。」

澳門黑臉琵鷺數量大跌五成

至於鄰近香港的澳門，今年的黑臉琵鷺數量降至22隻，較去年大跌近一半。余日東指出，澳門的經濟及土地發展非常快，同時濕地被蠶食的速度也相當快，變相棲息地面積減少。雖然問題非今年才有，但他指出，過去數年澳門黑臉琵鷺尚算「頂得住」，但今年失守是重要的保育一課，也是對香港的最後警號。

他解釋，澳門情況一直令人擔心，不斷興建大型酒店，多高樓大廈、交通及人為干擾，或影響生態保護區的環境、水流、魚類數目等，「如果香港仍有那麼多發展，發展還入侵濕地緩衝區、保育區，黑臉琵鷺會否突然大跌？這是我們要借鏡的地方。」

▼三個濕地保育公園選址▼



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促濕地保育公園符合三大基本條件

港府提出設立「北部都會區」，估計收回約700公頃私人擁有的濕地和魚塘，增設三個佔地合共1,220公頃的濕地保育公園。余日東形容，政府主動提出積極的保育政策屬好事，但規劃須符合三大基本條件，包括保育範圍須廣闊、採取生態友善措施，以及減少人為干擾，「不能只是『公園仔』，地方要夠大，要有充足食物來源」。他亦促請政府妥善規劃濕地保育公園，制訂收地時間表，擴大自然保護區範圍，保護后海灣生態。