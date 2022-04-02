疫情．最新｜快測呈報覆檢逾二萬宗　陰性結果257宗　2宗故意虛報

疫情有回落跡象，本港昨日（1日）5,823宗確診，跌穿6,000水平，多116人死亡，累積呈報病死率0.67%，再創新高。英國、美國、菲律賓等九國禁飛令昨日解除，這些國家的班級陸續抵港，打齊針的抵港人士檢疫期亦減至7日。

港府今日（2日）早上10時起開始派發「防疫服務包」，目標是在七天內完成行動，將會優先向基層市民，如「三無」大廈和劏房住戶派發，若市民錯過領取時間，可於下周四（7日）的第二階段，到全港18區90個補漏拾遺派發站，領取「防疫服務包」。



昨日疫情報道總覽：

【12:03】第五波疫情近日數字輕微回落，香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉今日（2日）在港台節目《星期六問責》表示，3月底推出「疫苗易」家居接種計劃後，現已為約700人上門打針，比預期中少。他說，有一兩成人會臨時因不同原因取消接種。

【11:48】昨日有16班航機抵港，有香港居民約2000人抵港，輪候檢測待行時間可接受。希望機管局及航空公司繼續服務。

【11:27】林鄭月娥表示，不擔心市民濫用虛報，因3月開始的快測陽性結果呈報平台，做到31日，並抽查做核酸覆檢24300宗，佔總呈報6%。呈陰性結果有257宗，抽查只佔1%，有關人士送竹篙灣隔離時，再去詳細覆核，目前認為故意虛報至今得2宗，其他可能線曚或其他原因。

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【11:22】林鄭月娥表示，希望全城眾志成城團結抗疫，呼籲大家同一時間做同一件事，將會可鞏固團結力量，呼籲市民在4月8日、9日及10日，即周五、周六，周日，每日做一次快速測試，並於24小時陽性呈報，陰性不用呈報，屬自願非強制。所有跟進工作好似目前一樣進行，能力提升了，除非量大到不是目前估計數字，否則做得到。她強調全城做快測3日，每日一次，並非替代全民檢測。

【11:12】過去一周，快測陽性自我呈報個案，多過核酸檢測，考慮以下幾個因素，政府認為是時候進一步有系統推廣快速。受港大一項研究啟發，3月開始進行每日感染時點患病率point prevelance surveying study計算，在18區招募1萬參加者，每周參加者分批按時做快速，即日陽性結果上載至港大網頁。結果陽性有兩類，分別是新感染及早前已感染但未康復，體內病毒量仍陽性。放在整體人口推算，3月初剛進行監察，試過超過10%，到昨日4月1日患病率已降至1.21%，如1.21%放在香港700多萬人口，即8、9萬人在時點at this point in time染疫。

【11:10】行政長官林鄭月娥表示，針對大家全民檢測，立場無變，認為是有效手段，尤其目的是達致清零，但什麼時候做全民檢測，要講時機及能力，由3月21至今4月2日，都未能告訴大家，那邊或那段時間做全民強制檢測，但工作要做，所以仍在議程中要處理。

【10:31】政府昨日（1日）繼續進行圍封行動，其中九龍灣麗晶花園第五座及第六座今早（2日）解封，當局在兩廈共發現10宗陽性及2宗不確定個案，受檢居民陽性比率約為1%。

【10:22】第五波疫情趨緩和，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（2日）在商台節目《政經星期六》表示，擔心復活節長假期開始，市面人流恢復，疫情有機會反彈。他指，根據預測，本月底每日確診數字有機會回落至3位數，但若數字仍維持高位，則可能要進行全民檢測。

▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼



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▼3月30日 林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼



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【08:00】政府今日（2日）早上10時開始，向全港住戶派發350萬份「防疫服務包」，政府高官將會空群而出派發，據悉，特首林鄭月娥亦會參與其中。到底防抗包內包含什麼？市民又可以如何領取？錯過上門派發的市民又可以如何補領？《香港01》整理一系列資料，解答讀者疑問。

【08:00】港府周六（4月2日）起向全港270多萬住戶派發防疫物資包，當中包括中成藥、20個快速測試劑、20個KN95口罩等，可供三人家庭接近使用一星期，預計一周內可到手。

KN95口罩，與一般的外科口罩、韓國標準的KF94、防護力高的N95，有何分別呢？有感染及傳染病科專科醫生提醒幾類「漏氣」風險，以及四大佩戴建議。

▼3月31日 連花清瘟膠囊及快速抗原測試供應充裕▼



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▼3月31日 市民義工在將軍澳體育館包裝防疫包▼



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▼4月1日 柴灣翠灣邨翠福樓圍封強檢▼



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▼4月1日 九龍灣麗晶花園第五座及第六座圍封強檢▼



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▼４月1日 新地捐物資到潭美方艙醫院情況▼



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▼4月1日 9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼



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▼4月1日 針對九國的禁飛令解除▼



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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼

