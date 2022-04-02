封區｜麗晶花園第五及第六座解封　共發現10宗陽性　中招率約1%

政府昨日（1日）繼續進行圍封行動，其中九龍灣麗晶花園第五座及第六座今早（2日）解封，當局在兩廈共發現10宗陽性及2宗不確定個案，受檢居民陽性比率約為1%。



▼4月1日 九龍灣麗晶花園第五座及第六座圍封強檢▼



+ 2

麗晶花園兩廈70戶無應門

政府昨日下午4時起圍封九龍灣麗晶花園第五座及第六座，指兩大廈污水樣本呈陽性，懷疑有確診個案。麗晶花園於今早10時解封，1,015受檢人士當中，共發現10宗陽性和兩宗不確定個案，陽性比率為1%。此外，當局派人到訪兩大廈544戶，當中70戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

不遵從強檢令最高罰款50,000元及監禁六個月

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，證明接受強制檢測，即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款、50,000元及監禁六個月。

▼4月1日 柴灣翠灣邨翠福樓圍封強檢▼

