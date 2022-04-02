林鄭月娥到西營盤大廈派防疫包　數戶無應門　留十多分鐘離開

政府今日（2日）起全港派發防疫服務包，三無大廈會首先有專人上門派發。行政長官林鄭月娥下午落區到西營盤利安大廈派發防疫包，約十多分鐘後，表示己派發十數戶，但有數戶未有應門，已留下通知信讓居民稍後補領。



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林鄭月娥在下午約2時半抵港西營盤利安大廈，現身時身穿深藍色風衣，貼上政府抗疫宣傳貼紙，戴上KN95口罩，之後戴上手套及面罩上樓派發防疫包。

她在大廈逗留十多分鐘後落樓。林鄭月娥表示，己向十數戶居民派發防疫服務包，並講解最新檢測安排，指部份住戶人數較多，會派兩個防疫包，而大廈內有幾戶未有應門，已留下通知信讓他們稍後補領。她說，居民似乎都歡迎派發防疫包的行動，但她未有回答記者問題就轉身離去。