特首及司局長分別落區派抗疫包　林鄭訪西營盤大廈逗留十多分鐘

政府今日（2日）起全港派發防疫服務包，三無大廈會首先有專人上門派發。行政長官林鄭月娥下午落區到西營盤利安大廈派發防疫包，約十多分鐘後，表示己派發十數戶，但有數戶未有應門，已留下通知信讓居民稍後補領。

各司局長輪流去到不同地區的屋苑派發防疫包，其中律政司司長鄭若驊及運房局局長陳帆等官員，就分別「落區」到新蒲崗及石硤尾邨。



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林鄭月娥在下午約2時半抵港西營盤利安大廈，現身時身穿深藍色風衣，貼上政府抗疫宣傳貼紙，戴上KN95口罩，之後戴上手套及面罩上樓派發防疫包。

她在大廈逗留十多分鐘後落樓。林鄭月娥表示，己向十數戶居民派發防疫服務包，並講解最新檢測安排，指部份住戶人數較多，會派兩個防疫包，而大廈內有幾戶未有應門，已留下通知信讓他們稍後補領。她說，居民似乎都歡迎派發防疫包的行動，但她未有回答記者問題就轉身離去。

鄭若驊到訪新蒲崗探獨居長者及少數族裔家庭

各司局長亦走訪不同地區派發防疫包。律政司司長鄭若驊到訪新蒲崗，將防疫服務包轉交予屋苑的物業管理公司，亦探訪屋苑內的獨居長者和少數族裔家庭，了解他們生活情況和在疫情下面對的困難。鄭若驊表示，疫情下市民對支援服務的需求大幅提升，感謝義工不辭勞苦。

​陳帆率副局及兩常秘到訪石硤尾邨

運輸及房屋局局長陳帆則到石硤尾邨向居民派發「防疫服務包」，副局長蘇偉文、房屋署署長兼運房局常任秘書長（房屋）王天予，以及運房局常任秘書長（運輸）陳美寶亦有參與。

房屋署會負責派發給轄下的公屋住戶，陳帆探訪石硤尾邨美菖樓3名年長住戶，亦在美菖樓大廈大堂繼續向其他住戶派發「防疫服務包」。房屋署會動員五千多人，向轄下191個公共屋邨約共1 320幢公屋的住戶派發近80萬個「防疫服務包」。房屋署會優先向17萬全長者戶派送。

陳帆指，感謝公屋住戶在過去數月，在近100次大廈「圍封強檢」時全面配合及體諒。此外，亦感謝運輸科的同事在保障市民日常生活必需品及抗疫物資供應。