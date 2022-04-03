疫情．最新｜過去幾日確診數逐漸回落 第二日派防疫服務包
撰文：林穎嫺
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本港昨日（2日）新增4475宗確診個案，昨日9個國家解除禁飛令，有18宗輸入個案，增116宗死亡個案，病死率上升至0.68%。第五波疫情累計有7848人死亡。
今日為第二日全民派「防疫服務包」。
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