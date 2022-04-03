疫情．最新｜過去幾日確診數逐漸回落　第二日派防疫服務包

撰文：林穎嫺
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本港昨日（2日）新增4475宗確診個案，昨日9個國家解除禁飛令，有18宗輸入個案，增116宗死亡個案，病死率上升至0.68%。第五波疫情累計有7848人死亡。
今日為第二日全民派「防疫服務包」。

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▼4月1日　柴灣翠灣邨翠福樓圍封強檢▼

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▼4月1日　九龍灣麗晶花園第五座及第六座圍封強檢▼

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▼４月1日　新地捐物資到潭美方艙醫院情況▼

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▼4月1日　9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼

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▼4月1日　針對九國的禁飛令解除▼

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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼

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▼3月25日　政府公布４月初向市民派防疫服務包▼

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▼3月30日　林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼

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▼3月31日　連花清瘟膠囊及快速抗原測試供應充裕▼

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▼3月31日　市民義工在將軍澳體育館包裝防疫包▼

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