疫情．最新｜過去幾日確診數逐漸回落　第二日派防疫服務包

本港昨日（2日）新增4475宗確診個案，昨日9個國家解除禁飛令，有18宗輸入個案，增116宗死亡個案，病死率上升至0.68%。第五波疫情累計有7848人死亡。

今日為第二日全民派「防疫服務包」。



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▼4月1日 柴灣翠灣邨翠福樓圍封強檢▼



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▼4月1日 九龍灣麗晶花園第五座及第六座圍封強檢▼



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▼４月1日 新地捐物資到潭美方艙醫院情況▼



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▼4月1日 9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼



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▼4月1日 針對九國的禁飛令解除▼



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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼



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▼3月30日 林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼



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▼3月31日 連花清瘟膠囊及快速抗原測試供應充裕▼



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▼3月31日 市民義工在將軍澳體育館包裝防疫包▼

