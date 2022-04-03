疫情．最新｜醫管局：公立醫院新冠患者病床共1.1萬　暫餘1,000張

本港疫情稍見緩和，今日（3日）新增3709宗確診，是2月18日以來，單日呈報個案首次跌穿4000宗，而過去24小時再添111宗死亡個案，累計死亡人數增至8,172人。



今日為政府第二日全民派「防疫服務包」，特首林鄭月娥聯同食衞局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞召開每日抗疫記者會。



第五波百業受挫，財政司司長陳茂波今日宣布，將於4月7日向約630萬名合資格市民發放二○二二年消費券計劃第一階段的消費券，已成功登記去年消費券計劃的市民，當日均會收到新一輪消費券，並有手機短訊或應用程式推送通知。



▼4月3日 天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣封檢測▼



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【21:45】醫管局表示，自2月底起，已於不同聯網陸續設立定點醫院以增加接收病人的空間，以達致集中患者、集中資源、集中專家及集中救治的策略。其中伊利沙伯醫院、天水圍醫院、北大嶼山醫院及東華三院馮堯敬醫院已將全院病床轉作指定接收新冠病人；律敦治醫院、靈實醫院及雅麗氏何妙齡那打素醫院亦已在醫院內指定部份大樓、樓層或病房轉作接收新冠病人。現時公立醫院已合共將約一半普通科病床用作指定接收新冠病人，合共提供超過1.1萬張病床。

截至今日凌晨零時，各公立醫院、新冠治療中心(亞博館)及北大嶼山醫院香港感染控制中心合共接收約10,000名新冠病人，其中約200名病人在律敦治醫院、約300名病人在靈實醫院及約160名病人在雅麗氏何妙齡那打素醫院留醫。

【21:43】內地中醫專家組繼續訪港考察行程。食物及衞生局表示，專家組今日（3日）與中醫藥界團體代表會面及交流，包括香港中醫中藥界聯合總會等，就香港中醫藥的長遠發展提出意見。

另外，專家組亦到訪香港浸會大學中醫抗疫遠程醫療中心，了解該校為確診者、密切接觸者和照顧者提供的免費中醫預防和診療服務。

【21:31】本港疫情持續，食物及衞生局今日（3日）發出強制檢測公告，有25棟大廈上榜，當中23棟曾有患者到訪，兩棟污水樣本檢測呈陽性。上榜大廈逾半在新界區，分別有私人屋苑葵涌雍雅軒2座，居屋天水圍天盛苑盛亨閣及大埔寶雅苑家和閣。九龍區有黃大仙竹園北邨柏園樓，是該邨連續兩日有大廈上榜。

公告中指明，任何人士曾在3月21日至4月３日內逗留於名單上的大廈超過兩小時，需於周一（４日）至周二（5日）內進行核酸檢測。

【21:13】政府今日（3日）宣布本周四（7日）派發首輪5,000元的消費券。隨着第五波疫情放緩，今日銅鑼灣的人流增加，但商戶對消費券的作用未感樂觀，甚至有人反對。有渣甸坊小販表示，雖然去年已接受電子支付，然而未曾獲益，去年政府派發消費券後，生意反跌至谷底，曾一日只賣出一個袋，｢幫到啲大商家，幫唔到我哋呢啲」，認為派現金更實際，「我拎住現金可以交下租交下呢樣個樣，起碼可以幫補。」另一間位於渣甸街的眼鏡店，職員同樣未感樂觀，「好多都係去食咗先，眼鏡都係需要先用」，不過慶幸有熟客預告會在收到消費券後購買眼鏡，有望回復至昔日約五成生意。

食肆方面，有餐廳負責人相信有幫助，但不感樂觀，因為晚市需再隔兩周後才重啟，｢驚呢段時間啲人拎咗（消費券）去零售個邊，餐飲係咪十分有受惠呢，我都有個保留嘅。」

【19:46】【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】財政司司長陳茂波今日（3日）宣布，首期消費券將於4月7日派發。為確保用戶當日可正常領取消費券，當中三間電子支付平台均提醒用戶檢查帳戶是否已失效，八達通亦提醒用戶可於網上更改去年的登記。下文將介紹確認的方法及詳情。

▼4月3日 觀塘彩福邨彩樂樓圍封檢測▼



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【17:45】衞生防護中心公布最新確診大廈名單，共7,758幢大廈上榜，較4月1日增加889幢，其中以元朗區繼續冠絕18區，有649幢大廈上榜，其次為沙田及深水埗區，分別有646幢及627幢。多個大型中產屋苑及豪宅相繼出現確診個案，其中美孚新邨最少涉近80座大廈，沙田第一城則有32幢大廈上榜，另不乏名人聚居的中半山騰皇居II亦有住戶染疫。

▼4月2日上榜的部份確診大廈▼



【17:40】政府試行在圍封強檢大廈同時，安排為未接種疫苗的70歲或以上長者或殘疾人士登記，待圍封完成後翌日上門提供科興疫苗接種，今日再為四名青衣長康邨康榮樓居民接種，其中三名為年齡介乎78至87歲未接種疫苗的長者，以及一名同住家人。公務員事務局局長聶德權表示，稍後亦會在合適地點試行，再將「疫苗到戶接種服務」擴展至所有「圍封強檢」大廈有特別需要的市民。

公務員事務局完成青衣長康邨康榮樓「圍封強檢」行動。圖示一名長者透過「疫苗到戶接種服務」接種科興疫苗。（政府新聞處圖片）

【17:30】財政司司長陳茂波今日宣布，將於4月7日派發首期5,000元電子消費券。與去年消費券首日領取相隔9個月，今年新合資格的市民如何申領？離港人士是否仍可領取？消費券不適用的範疇有什麼？或八達通卡已遺失如何處理？上文為你詳細講解。

▼4月3日 疫情記者會▼



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【17:08】張竹君指消費券有效時間長，市民毋須「衝出去買嘢」，希望不會因而增加疫情風險。

【16:55】被問到容許特首選舉進行競選活動，如何評估公共衞生風險？張竹君表示政制局已出稿，政務司司長可利用權力信納進行群組聚集按個案情況特殊，有關豁免一直存在，形容政策要平衡各方利益。

【16:50】何婉霞提醒，不論是否高危病人, 只要有不舒服及確診，也可去指定診所治療, 患者可透過電話或HAGO預約，而若有氣促發燒心口痛等不適， 急症室會有診斷， 如果要入院治療, 除了定點醫院，還有一半急症普通科病床轉型收新冠患者。

【16:45】何婉霞表示，醫管局已提供2.3萬劑口服藥，包括在社區治療設施、指定診所、安老院處方，為了向更多患者提供支援，醫管局已為私家醫院及暫託中心的醫生提供口服藥，而私家醫生不可就新冠藥物收費，政府正優化電腦系統，例如醫健通、健康記錄互通系統，讓私家醫生處方新冠藥物，登記病人資料，政府將向私家醫生發信派送安排。

【16:40】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去24小時有96名病人死亡，涉49男47女，介乎43至109歲，51人來自院舍、59人無打針、28人打一針、8人打2針、1人打3針，90人為65歲或以上長者。

由於數據滯後，3 月 1日至 4 月 1 日，15人離世未公佈，年齡介乎38 至99 歲。當中其中一人為38歲女子，有心血管病歷史，甲狀腺亢奮，當日在家中暈倒，救護員去到已要作心肺復甦法，死因庭跟進。

【16:36】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，公立醫院過去24小時呈報多111宗死亡個案，第五波累計死亡個案共7959宗，病死率為0.69%，而在已有個案院舍中，有61個院舍再有新增個案，涉103名院友，43名職員。

【16:33】本港新增3,709宗確診個案、1,832宗為核酸檢測陽性，1,877宗是快測陽性。另有10宗輸入個案。

【16:00】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，自下午4時起限制在天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，目標是在明日（4日）約下午一時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:13】封區行動持續，政府今日（3日）下午圍封天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣、以及觀塘彩福邨彩樂樓。政府解釋指，上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，料圍封至明午（4日）。

【15:19】第五波疫情持續，隨着快速測試平台啟用，越來越多市民選擇自行做快速測試。衛生署昨日（2日）上載影片，由政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇向市民示範快速測試正確的採樣方法。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇向市民示範快速測試正確的採樣方法。（香港電台影片截圖）

【14:37】財政司司長陳茂波宣布，將於4月7日派發首期5,000元電子消費券。惟目前近日仍錄得過千宗確診個案，社交距離措施仍未放寬，香港餐飲聯業協會會長黃家和憂慮未能受益，估計只能獲得整體消費券的15%金額，相比去年減少一半，因此只能展望下期5,000元的消費券。

立法會批發及零售界議員邵家輝則估計，售賣日用品、食品及抗疫產品的商戶，最受惠於消費券。而近日市面人流上升，市民外出的信心明顯增強，商戶亦紛紛推出宣傳

【14:00】港大賽馬會防止自殺研究中心研究發現，本港自殺個案由2月22日低位攀升，於3月23日達兩年高峰，長者及中年人士猶屬高危群組。防止自殺研究中心總監葉兆輝今（4日）於商台節目表示，疫情嚴竣，港人洐生焦慮情緒，但不少長者出於對子女關心，著毋須到訪探望，但子女可嘗試取得平衡，在不增染疫風險下陪伴父母；副總監廖廣申則指，亦曾有家長著稚子勿上學，免增感染風險，以確保長子能如期應考DSE。

他又提到，疫情下不少港人離世，惟未能如願送別或會抱憾，呼籲在生者面對哀傷時可用「3T」應對，即「Talk、Tear、Time」（說話、眼淚、時間），以疏導鬱結情緒。

【13:02】第五波疫情下，逾九成安老院舍爆疫，大批染疫院友離世。行會成員、安老事務委員會主席林正財今（3日）接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時表示，醫社合作是唇歲相依關係，今次疫情正好凸顯本港的缺失，「我哋呢方面真係做得唔夠快、唔夠多、唔夠精準。」他認為受制於體制在內的各種原因，致不少染疫院舍長者花長時間輪候急症室等待入院，認為倘及早派醫護直接入安老院支援，「唔夠膽講可逆擋疫情幾多，但至少可以救多幾條命。」

至於責任誰屬，他認為今次帶來「好重、好重嘅學習」，社會須向前看，又認為經此一役，可即時加強醫社合作，包括醫管局各聯網可更掌握區內安老院舍染疫情況等，方便應對未來疫情。

【12:52】商務及經濟發展局（商經局）局長邱騰華和食物衞生局局長陳肇始、環境局局長黃錦星、環境保護署署長謝小華、保安局局長鄧炳強和創新及科技局局長薛永恒今日（4月3日）分別在本港各區向基層家庭派發「防疫服務包」，呼籲市民團結一致，攜手抗疫。

【12:45】發展局局長黃偉綸今在網誌表示，除獲豁免人士外，所有建造業工友、工地人員及其他進入工地人士包括訪客，在4月14日起須接種最少兩劑新冠疫苗，至今已符合相關要求的工友及工地人員佔95%。

▼4月3日 孝子賢孫等車上柴灣墳場祭拜先人▼



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【12:00】疫情下第三個清明節前周日，前往柴灣華人永遠墳場和歌連臣角火葬場的專線小巴站，人流較往年疏落，現場警員指人數至少少了一半。有市民指限聚令使家人不能團聚一起祭拜祖先，只能分開行事，感到可惜。

▼4月2日 林鄭月娥到西環派防疫服務包▼



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【11:40】林鄭月娥表示，以其理解，4月7日派發的第一期消費券使用期長，不是叫市民「急住用」，目前仍抗疫為先，要求及呼籲市民不要聚集，不要跨家庭聚會，以上是先決條件，與派發消費券無矛盾。

【11:38】林鄭月娥表示，350萬份防疫服務包已派了130萬份，有望7日內派完，對於三無大廈，政府會派人上門派發，如家庭有4至5人會派發多一個，若無人應門會留下通知卡，市民可憑卡領回，如果市民有特別原因，可獲派多個防疫包。她又稱，周三（6日）起設有90個中心，有需要市民可到中心取防疫包，籲4月8日至10日做自我檢測。

【11:24】高拔陞說，3月高峰期時公院有約250人需用呼吸機，最近已降至約150人左右，而死亡個案方面，由每日近300宗減至近日的100多個，雖數字仍高，但希望可繼續有減少。他又說，每日有約1600人使用指定診所籌號，關愛籌每日則只用了約400個籌，即表示指定診所可滿足病人需要。

【11:15】高拔陞表示，隨著確診人數下降，公院壓力都明顯下降及改善，而不同醫院有9000位病人住院接受治療，不少病毒檢測已轉陰性，但因慢性病繼續要治療，仍陽性的有5000多位。

【11:08】陳肇始指，內地援港醫療隊成員在新冠治療中心開展服務後，聯同醫管局及中醫團隊進一步優化服務流程，目前所有進入新冠治療中心病人均會接受中西醫團隊共同評估，中西醫團隊共同值班及巡房，以中西醫結合為病人提供治療。在內地援港醫療隊的協助下，新冠治療中心的中醫服務規模及容量已全面提升，至今已為近300名病人提供約1400次診療。

▼4月3日 林鄭月娥抗疫記者會▼



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【11:01】林鄭月娥指，3月29日內地第四批、共七位專家來港，他們均是中醫藥專家，係有豐富治療患者經驗，專家們之後馬不停蹄考察及探訪，並舉行座談作分享。林鄭指，目前優先是照顧長者，包括打針同檢測，呼籲長者與家人要積極響應，而70歲以上長者可到全港各區檢測中心或流動採樣站免費檢測，她又呼籲他們4月8日至10日自行快速檢測，也要接種疫苗。

【10:01】九龍灣麗晶花園第九座解封，在行動中，474人接受檢測，當中發現四宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼



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【10:00】財政司司長陳茂波今日表示，將於4月7日向約630萬名合資格市民發放二○二二年消費券計劃第一階段的消費券，已成功登記去年消費券計劃的市民，均會在當日收到新一輪消費券，同時收到相關手機短訊或應用程式推送通知。

陳茂波指，使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK帳戶收取消費券的市民，將會在當天收到一張有效期至十月三十一日、金額5,000元的消費券。

至於透過八達通收取的消費券會分兩期發放，市民當天開始可以拍卡收取首期4,000元消費券，相關市民可到公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡領取消費券。

因應現時八達通卡儲值限額，市民第一次拍卡領取的消費券金額不能超過3,000元，餘額可隨着消費後八達通卡內的儲值額下降後再拍卡收取，即該4,000元消費券可通過多次拍卡全數領取，而只要在五月至十月期間的「合資格消費」累積總額達4,000元，便可在下一個月十六日獲發尾期1,000元消費券。

【09:41】第五波疫情將安老業界本來已嚴重的人手問題擴大，政府在3月1日起有時限地放寬「補充勞工計劃」（輸入外勞）規定，容許津助院舍申請輸入護理員。勞工及福利局局長羅致光今日稱，截至4月1日為止，勞工處接獲415宗申請並批准了364宗，涉及2,054名輸入護理員，同時亦協助院舍本地招聘以解燃眉之急。

不過，羅致光表示，院舍照顧行業仍有近2成空缺，即缺乏約1.1萬名工作人員，在香港本地整體基層勞動人口不斷下降，安老行業人手需求不斷增加，單靠本地勞工，基本上沒有可能滿足現在及未來的需求，在短中期，輸入內地勞工甚或外地勞工，可說是不可或缺的方法。

▼2022年清明節 經濟環境差 紙紥舖變陣▼



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【09:30】清明節將至，走訪訪多區紙紮舖，發現受移民潮影響，紙紮移民套裝最受歡迎，護照、機票、上網卡樣樣齊；或者是「抗疫疲勞」，紙紮口罩、探熱槍等成了倉底貨。今年內地陸路運輸受阻，入不到新貨，有紙紮舖要自製港產祭品，如按客人需求自製Switch或PS5遊戲，有紙紥舖老闆表示受疫苗及限聚令影響，今年的市道相當差，生意額較去年少一半，加上經濟環境差，不少客人購買祭品時都更為「手緊」，只購買衣包來拜祭先人。

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▼４月1日 新地捐物資到潭美方艙醫院情況▼



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▼4月1日 9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼



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▼4月1日 針對九國的禁飛令解除▼



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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼



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▼3月30日 林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼



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▼3月31日 連花清瘟膠囊及快速抗原測試供應充裕▼



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▼3月31日 市民義工在將軍澳體育館包裝防疫包▼

